У фильма "Красотка" должен был быть мрачный финал

А вот с поиском героини на главную роль были проблемы. Студия хотела видеть уже знаменитых актрис: Карен Аллен ("В поисках утраченного ковчега") или Мэг Райан ("Когда Гарри встретил Салли"). Но Аллен на тот момент уже было почти 40 лет, а Райан и ещё одна актриса отказались, не желая портить фильмографию ролью проститутки. Ещё, кстати, в списке были Вайнона Райдер и Дженнифер Коннели, которых забраковал режиссёр, так как они были слишком юными на вид.

Еще у некоторых актрис были проблемы с пересекающимися графиками съёмок, кому-то не понравился "тон" сценария, а кто-то счёл историю унизительной для женщин. Да, проблема...