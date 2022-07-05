У фильма "Красотка" должен был быть мрачный финал

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Когда мы смотрим кино, мы часто хотим видеть не совсем то, что реально, ведь реальности нам хватает и в жизни. А уж в истории про Золушку с низкой социальной ответственностью так тем более.
Наверняка многие бы хотели оставить финал фильма с Ричардом Гиром и Джулией Робертс таким, каким мы его знаем: он взбирается по лестнице с букетом, она его целует и все становится ещё лучше, чем было. Но у этой истории проблемой было не только сиропное окончание.
Красивая, но чертовски бедная девушка будучи проституткой "снимает" красивого и мегабогатого мужчину. После совместной ночи он говорит ей, что за определённую сумму денег он бы хотел ангажировать её на неделю. За семь дней и ночей влюбляется не только деловой и несентиментальный мужчина, но и девушка проникается к нему чувствами. Искра, буря, безумие и вот он уже мчится к ней, в бедную квартирку, чтобы увезти в прекрасную жизнь.
Но изначально фильм должен был быть совсем другим. Джонатан Лоутон придумал печальный рассказ о красивой наркоманке, которая зарабатывала проституцией. Мораль истории должна была быть такой: профессия девушки унизительна, её надежда на счастье рушится. В последней сцене герой грубо выгоняет героиню из номера, швырнув ей оговоренный гонорар. Вивиан (Джулия Робертс) сначала подавлена, однако недолго - она приезжает к своей подруге и они уезжают кутить на заработанные деньги.
Но когда проектом заинтересовались представители студии Disney, то всё развернулось в противоположную сторону. За большую сумму они выкупили сценарий и переписали его от начала до конца. Режиссёром выступил Гарри Маршалл, который был к тому же опытным сценаристом и актёром. Он убрал наркозависимость, поубавил снобизма Эдварду, сделав его более мужественным и тонкочувствующим, а в итоге получилась классическая мелодрама с хэппи-эндом. И никто не рассчитывал, что банальная сладкая история окупит свой бюджет больше чем в 30 раз и принесёт почти полмиллиарда долларов.
Рабочим названием фильма было "3000". Та сумма, за которую Эдвард покупает услуги Вивиан за неделю. Но такое название не могло ассоциироваться с любовной историей со счастливым концом. Долго не думали: песня Роя Робинсона "Oh, Pretty Woman", вошедшая в фильм, стала и его названием.
А вот с поиском героини на главную роль были проблемы. Студия хотела видеть уже знаменитых актрис: Карен Аллен ("В поисках утраченного ковчега") или Мэг Райан ("Когда Гарри встретил Салли"). Но Аллен на тот момент уже было почти 40 лет, а Райан и ещё одна актриса отказались, не желая портить фильмографию ролью проститутки. Ещё, кстати, в списке были Вайнона Райдер и Дженнифер Коннели, которых забраковал режиссёр, так как они были слишком юными на вид.
Еще у некоторых актрис были проблемы с пересекающимися графиками съёмок, кому-то не понравился "тон" сценария, а кто-то счёл историю унизительной для женщин. Да, проблема...
Еще у некоторых актрис были проблемы с пересекающимися графиками съёмок, кому-то не понравился "тон" сценария, а кто-то счёл историю унизительной для женщин. Да, проблема...
Вот так и остановились на 21-летней Джулии Робертс. Её фильмография была на тот момент небольшой (пара фильмов), а "Красотка" стала её пропуском в голливудские звезды. Улыбчивая и красивая Робертс сильно нервничала на съёмках. Ей было непросто в роли своей героини, причём настолько, что она даже заработала себе нервную крапивницу.
Ричарда Гира на роль пригласили сразу же. Он привык к серьёзным ролям и поначалу не заинтересовался сценарием. Маршалл обратил тогда своё внимание на Кристофера Рива, но и он отказался, посчитав сценарий бесперспективным. Также кастинг на роль прошли Джон Траволта, Дэниэл Дей-Льюис, Дензел Вашингтон. С Аль Пачино так вообще уже состоялись несколько репетиций, но в итоге отказался и он. Тогда режиссёр отправился вместе с Джулией Робертс в Нью-Йорк, где в тот момент находился Гир. Вдвоём им удалось убедить его.
Позже Ричард признался, что в тот момент испытывал серьёзную финансовую нужду и ему пришлось согласиться на съёмки. Он не очень верил в успех картины, а своего персонажа и вовсе считал слишком уж простым. Первое время Гир старался активничать на съёмочной площадке, но режиссёр осадил его: "Ричард, остынь! Ты разве не видишь, кто здесь должен быть самым ярким?"
Вивиан должна была постепенно становиться сдержанной и утончённой, о чём также говорили новые наряды. Самой яркой обновкой стало платье для оперы, к которому Эдвард подобрал невероятное колье.
Костюмер была номинирована на премию BAFTA: она придумала красное платье, отражающее жизненные перемены. Яркое, сексуальное, но не вульгарное. Мэрилин Вэнс (костюмер) настаивала на красном цвете платья, хотя киностудия хотела видеть лаконичный чёрный. Но Вэнс заявила, что именно красный цвет символизирует перемены в золотой эпохе Голливуда: "Ангел в красном" с Авой Гарднер, "Смерть ей к лицу" с Голди Хоун, "Невеста в красном" с Джоан Кроуфорд и "Забавная мордашка" с Одри Хэпберн.
Костюмер была номинирована на премию BAFTA: она придумала красное платье, отражающее жизненные перемены. Яркое, сексуальное, но не вульгарное. Мэрилин Вэнс (костюмер) настаивала на красном цвете платья, хотя киностудия хотела видеть лаконичный чёрный. Но Вэнс заявила, что именно красный цвет символизирует перемены в золотой эпохе Голливуда: "Ангел в красном" с Авой Гарднер, "Смерть ей к лицу" с Голди Хоун, "Невеста в красном" с Джоан Кроуфорд и "Забавная мордашка" с Одри Хэпберн.
Источник:
АНТИФИШКИ
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