FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6547 постов • 1175 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
У фильма "Красотка" должен был быть мрачный финал

У фильма "Красотка" должен был быть мрачный финал

Автор:
05 июля 2022 19:09
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   интересное   кино   съемки   факты   
1032
9
2
Когда мы смотрим кино, мы часто хотим видеть не совсем то, что реально, ведь реальности нам хватает и в жизни. А уж в истории про Золушку с низкой социальной ответственностью так тем более.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   актрисы   интересное   кино   съемки   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ron 4 часа назад
Милая сказка. Для женщин, разумеется.
Ни один мужик не поведётся)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
этот фильм вырастил толпу проституток понадеявшихся подснять богатого папика который сделает их богатыми и знаменитыми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kirpal 3 часа назад
Фиг знает, этот фильм уже вроде как "классика", а я никак ниасиливаю такую муть. Хотя Showgirls смотрел когда-то с удовольсвием, а его обосрали со всех сторон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick 3 часа назад
а кто сказал, что финал не мрачный?) это с какой стороны смотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27503



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере
Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере
15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны
15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Я художник, я так вижу
Я художник, я так вижу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жаль

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#кино#картинки#автомобили#автомир#кот#авто аварии#Жизнь
#Юмор#интересное#прикол#история#Разное#дтп#удивительно#забавно#истории#Россия
#животные#факты#подборка#интересно#природа#новости#аварии#Приколы#СССР#кошка
Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Как не надо мариновать мясо: 5 опасностей шашлыка Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре Какие приемы используют актеры, чтобы заплакать в кадре Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Кудряшка Сью: что стало с обаятельной девчонкой Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше Актеры, которые пошли наперекор режиссеру и сделали фильм только лучше Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Какими выросли детки из очень страшных фильмов ужасов Какими выросли детки из очень страшных фильмов ужасов

На что жалуетесь?

Вернуться