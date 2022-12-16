Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию

Через месяц Коренев уехал в Азербайджан на съёмки. И как-то раз Алла встретила на Тверской Михаила Казакова, который играл в фильме Педор Зуриту. Казаков рассказал молодой жене, что у её мужа в самом разгаре роман с Анастасией Вертинской. Ну да, Владимир не посчитал нужным хоть кому-то сказать, что женился.

Алла тут же поехала на съёмочную площадку, где Владимир был совсем не рад видеть жену и потребовал, чтобы она тут же уехала. И тут на арене появилась Вертинская...