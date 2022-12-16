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Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию

Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию

Автор:
16 декабря 2022 19:23
Сообщество : RealFishki
Метки: брак   интересное   история   кино   отношения   советские актеры   советское кино   
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За месяц до начала съёмок главный герой фильма женился на студентке ГИТИСа Алле Константиновой. Та как раз институт заканчивала, а красавец Владимир только поступил на первый курс.
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Метки: брак   интересное   история   кино   отношения   советские актеры   советское кино   
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1  комментарий
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Типа граф 8 минут назад
Это у него ещё квартиры не было , а так бы развод и пол хаты в придачу .
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