Брак Владимира Коренева на съёмках "Человека-амфибии" подвергся серьёзному испытанию

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За месяц до начала съёмок главный герой фильма женился на студентке ГИТИСа Алле Константиновой. Та как раз институт заканчивала, а красавец Владимир только поступил на первый курс.
Разница в возрасте не повлияла на чувства девушки. В тот период Алла совмещала учёбу с работой в театре имени Станиславского. После окончания репетиций она скорее шла обратно в институт, чтобы встретить Коренева. Ей казалось, что если она его не встретит у дверей ГИТИСа, то потеряет любимого навсегда.
Несложно догадаться, что у красавчика-студента было много воздыхательниц, но страсть Аллы распугала со временем всех девушек. Своего Алла добилась и они стали встречаться. 20-летний Владимир не собирался так рано жениться и разговоров на эту тему старательно избегал. Константинова была девушка решительная и сама сделала предложение, причём в ультимативной форме: либо женимся, либо расстаёмся. Владимир немного подумал и согласился.
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Через месяц Коренев уехал в Азербайджан на съёмки. И как-то раз Алла встретила на Тверской Михаила Казакова, который играл в фильме Педор Зуриту. Казаков рассказал молодой жене, что у её мужа в самом разгаре роман с Анастасией Вертинской. Ну да, Владимир не посчитал нужным хоть кому-то сказать, что женился.
Алла тут же поехала на съёмочную площадку, где Владимир был совсем не рад видеть жену и потребовал, чтобы она тут же уехала. И тут на арене появилась Вертинская...
Алла тут же поехала на съёмочную площадку, где Владимир был совсем не рад видеть жену и потребовал, чтобы она тут же уехала. И тут на арене появилась Вертинская...
В солнцезащитных очках, которые Коренев привёз жене из Финляндии в подарок. Алла была возмущена до глубины души и потребовала у Владимира забрать подарок, иначе она его собственноручно стащит с лица соперницы.
Константинова обиделась всерьёз и хотела уехать в Москву, но жена одного из операторов посоветовала ей всё же побороться за свою любовь.
Режиссёр снял для скандальной пары шикарные апартаменты, но обстановка там была так себе. Коренев не разговаривал с женой, наказывая её за разрушенную романтическую идиллию с партнёршей по съёмкам.
Константинова обиделась всерьёз и хотела уехать в Москву, но жена одного из операторов посоветовала ей всё же побороться за свою любовь.
Режиссёр снял для скандальной пары шикарные апартаменты, но обстановка там была так себе. Коренев не разговаривал с женой, наказывая её за разрушенную романтическую идиллию с партнёршей по съёмкам.
После съёмок страсти немного утихли, а брак, на удивление, не распался, а стал очень счастливым. И это невзирая на то, что после выхода "Человека-амфибии" на Коренева вели осаду толпы безумных поклонниц и соблазнов у него было на каждом шагу. Он даже смог не поймать "звёздную болезнь", которой страдали в своё время многие актёры.
Всё благодаря его отцу Борису Леонидовичу, который вовремя спустил сына с небес на землю.
Всё благодаря его отцу Борису Леонидовичу, который вовремя спустил сына с небес на землю.
Он воспитывал сына строго и провёл с ним серьёзный разговор. Борис Леонидович напомнил Владимиру, что слава проходяща, а вот семья - ценность важная и вечная. Она даёт сыну опору и счастье, и должна оставаться с ним навсегда.
Алла Константинова, кстати, никогда не скрывала, что женила на себе Владимира, а Коренев утверждал, что несмотря на возраст, был морально готов к браку. Эта пара смогла пройти через неурядицы и неопытность молодости и они прожили вместе 60 лет до самой смерти Владимира Коренева.
Алла Константинова, кстати, никогда не скрывала, что женила на себе Владимира, а Коренев утверждал, что несмотря на возраст, был морально готов к браку. Эта пара смогла пройти через неурядицы и неопытность молодости и они прожили вместе 60 лет до самой смерти Владимира Коренева.
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