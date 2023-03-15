Пьяная пара избила двух школьниц в ПВЗ Wildberries в Краснодаре

Вчера днём в одном из пунктов выдачи заказов, расположенном в Музыкальном микрорайоне Краснодара, буйная парочка напала на двух 12-летних девочек и серьёзно их поколотила.



Известно, что конфликт произошёл перед входом в ПВЗ. Школьницы увидели маленькую собачку и поинтересовались у мужчины и женщины с коляской, что это за порода. Супруги оказались под градусом. И матери ребёнка показалось, что девочка назвала грудничка псом. На школьниц наорали благим матом, те огрызнулись и забежали за своим заказом. Но женщина не успокоилась, через несколько у неё включился режим "яжематери".





В ролике с камеры наблюдения видно, что сначала неадекватная женщина кричит на сотрудницу Wildberries, а затем нападает на зашедшую внутрь девочку. Оттаскав ту за волосы, она вытаскивает из примерочной второго ребёнка и уже вместе с мужем вытаскивает на улицу.