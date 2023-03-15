Пьяная пара избила двух школьниц в ПВЗ Wildberries в Краснодаре

Следственный комитет роликом уже заинтересовался. Неадекватным супругам грозит уголовка.
Вчера днём в одном из пунктов выдачи заказов, расположенном в Музыкальном микрорайоне Краснодара, буйная парочка напала на двух 12-летних девочек и серьёзно их поколотила.
Известно, что конфликт произошёл перед входом в ПВЗ. Школьницы увидели маленькую собачку и поинтересовались у мужчины и женщины с коляской, что это за порода. Супруги оказались под градусом. И матери ребёнка показалось, что девочка назвала грудничка псом. На школьниц наорали благим матом, те огрызнулись и забежали за своим заказом. Но женщина не успокоилась, через несколько у неё включился режим "яжематери".
В ролике с камеры наблюдения видно, что сначала неадекватная женщина кричит на сотрудницу Wildberries, а затем нападает на зашедшую внутрь девочку. Оттаскав ту за волосы, она вытаскивает из примерочной второго ребёнка и уже вместе с мужем вытаскивает на улицу.
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По словам очевидца, на улице вторую девочку били ногами. Школьницы получили ссадины и синяки, одной из девочек разбили телефон. Глава СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов уже распорядился провести проверку по факту нападения на школьниц. В МВД сообщили, что в отношении неадекватной семейки планируют завести уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). По данным тг-канала Shot? полиция уже возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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