FISHKINET
Сообщество Криминал 1713 постов • 338 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пьяная пара избила двух школьниц в ПВЗ Wildberries в Краснодаре

Пьяная пара избила двух школьниц в ПВЗ Wildberries в Краснодаре

Автор:
15 марта 2023 13:04
Сообщество : Криминал
Метки: алкоголь   видео   избиение   краснодар   полиция   семья   школьницы   
936
1
1

Следственный комитет роликом уже заинтересовался. Неадекватным супругам грозит уголовка.

Вчера днём в одном из пунктов выдачи заказов, расположенном в Музыкальном микрорайоне Краснодара, буйная парочка напала на двух 12-летних девочек и серьёзно их поколотила.

Известно, что конфликт произошёл перед входом в ПВЗ. Школьницы увидели маленькую собачку и поинтересовались у мужчины и женщины с коляской, что это за порода. Супруги оказались под градусом. И матери ребёнка показалось, что девочка назвала грудничка псом. На школьниц наорали благим матом, те огрызнулись и забежали за своим заказом. Но женщина не успокоилась, через несколько у неё включился режим "яжематери".


В ролике с камеры наблюдения видно, что сначала неадекватная женщина кричит на сотрудницу Wildberries, а затем нападает на зашедшую внутрь девочку. Оттаскав ту за волосы, она вытаскивает из примерочной второго ребёнка и уже вместе с мужем вытаскивает на улицу.

По словам очевидца, на улице вторую девочку били ногами. Школьницы получили ссадины и синяки, одной из девочек разбили телефон. Глава СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов уже распорядился провести проверку по факту нападения на школьниц. В МВД сообщили, что в отношении неадекватной семейки планируют завести уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). По данным тг-канала Shot? полиция уже возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: алкоголь   видео   избиение   краснодар   полиция   семья   школьницы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ScorpionDS 20 минут назад
Оператор молодец, вписалась за детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Том Сойер 8 минут назад
Уверен, что два этих пьяных дебилоида - когда протрезвеют и поймут, что они избивали детей - долго будут жалеть об этом.... (Зафиксировать следы побоев, написать заявления и у парочки, в ближайшее время, будет столько проблем - мама не горюй.... А хорошие адвокаты всегда были очень, очень, очень дорогими.....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу 11 минут назад
кубаноиды(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Б.Касторский 18 минут назад
Что-то ни дня без ВБ. Постоянно что-то у них происходит. Но вообще какая-то гнилая контора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Андрей Бабухин Б.Касторский Минуту назад
мож конкуренты внедряют им в штат и засылают иными путями агентов со спецзаданием ? :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юр21 Полчаса назад
Всё так и было? Или было, но немного не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Knives22 Юр21 Полчаса назад
Твоя свиноматка на видео попала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
анатоль Юр21 17 минут назад
как бы не было, надеюсь полиция не возбудится, если родители девочек отпи-z-дят эту пару сволочей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140030



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2
"Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
Фотографии Renault Sandero Stepway, который не успел выйти в России
Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности
Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Первые фото компонентов гарнитуры виртуальной реальности Apple
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Забавный Дэнни Трехо

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#люди#в мире#авто аварии#шоу бизнес#забавно#автомир#голливуд
#фото#интересно#Прикол#аварии#Мемы#картинки#подборка#знаменитости#Жизнь#Еда
#интересное#машина#автомобили#дтп#позитив#Приколы#дети#США#драка#кино
"Требуем отстранения": как разворачиваются события вокруг Олимпиады-2024 "Требуем отстранения": как разворачиваются события вокруг Олимпиады-2024 "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели" В Краснодаре задержали бизнесмена Намоева и его охранников, которые избили водителя "Газели" "Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку "Довёз тебя, мразь": в Краснодаре водитель такси выкинул из машины пассажирку

На что жалуетесь?

Вернуться