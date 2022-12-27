Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса

К помощи представителей сомнительных профессий типа медиумов и экстрасенсов правоохранители прибегают редко. Но случается, что те оказывают реальную помощь в раскрытии преступления.
Симпатичную молодую женщину обнаружили зимой 1984 года у реки Скуллкилл. Детективы рьяно взялись за дело, но ни улик, ни зацепок не было. Расследование спустили на тормозах. И 20 лет дело пылилось в архиве, пока Роберт Ваннер – очередной детектив не решил использовать нетрадиционный метод расследования.
Когда мужчина направился к экстрасенсу Лорен Тибодо, он слабо представлял, чем завершится эта встреча. Но всё было настолько плохо и без перспектив, что терять, собственно, нечего.
Он нанёс визит, когда Лорен читала лекцию в общественном центре. К удивлению детектива, женщина сразу поняла причину его прихода. Надо сказать, что убийца оказался очень осторожным и педантичным. На месте преступления эксперты обнаружили единственный волосок. А тело несчастной было упаковано в плотный мешок для мусора. И если бы не любопытство местного жителя, заинтересовавшегося его размерами, то тело девушки пролежало бы в овраге годы.
Провинциальный городок потрясло это преступление. Во-первых, жертва был молодой и красивой: огромные глаза, трогательные веснушки, роскошные рыжие волосы. Во-вторых, преступление произошло накануне рождественских праздников – спокойного времени, когда ждёшь чудес, а не ужасов.
Эксперты выяснили, что жертву задушили. В организме обнаружились следы наркотических веществ. Ваннер решил снова посетить экстрасенса и выслушать её мнение по этому поводу. Надо сказать, что Интернет тогда ещё находился на стадии становления. Поэтому утечек данных и сведений о преступлении в свободном доступе, которые Лорен могла бы использовать, не было.
В беседе женщина сообщила детективу, что в видении заметила зелёные огни вдоль трассы 78, соединившей Нью-Йорк и Чикаго. Озвучила, что с убийством точно связана ночная жизнь города, который никогда не спит. И в деле фигурирует грузовик дальнобойщика.
Ваннер воодушевился полученными подсказками. Но, будучи прагматиком, понимал, что действовать надо по протоколу и проверенными способами. Если в крови погибшей были наркотики, то она могла принимать их постоянно и засветиться в базе. Бинго, так и оказалось: в базе преступлений она нашлась. Совпало описание примечательной внешности, отпечатки пальцев. И безымянная жертва наконец обрела имя. Ею оказалась 20-летняя Марджери Кальчиано.
Мать несчастной до сих пор надеялась, что дочь жива. Ведь девушка покинула родной дом после ссоры и больше не давала о себе знать. Детектив спросил у Джоан Кальчиано, если ли у той предположения по поводу личности убийцы. И безутешная мать ответила, что совершенно точно знает, кто расправился с её ребёнком.
Мать рассказала, что у Мардж появился ухажёр, некий Питер, который был вдвое старше девушки. Мужчина не работал, но при этом не был стеснён в средствах. Яркая девушка очаровала Питера экзотической внешностью, и тот был буквально одержим красавицей.
Начал ухаживать, засыпал подарками, а потом подсадил на наркотики. После исчезновения девушки он тоже пропал с горизонта. Детектив снова обратился к Тибодо. И она выдала новую порцию информации. Убийца – стройный мужчина, носит клетчатую фланелевую рубашку, водит грузовик и часто останавливается возле водоёмов. А ещё он причастен и к другим преступлениям.
Опираясь на собственное профессиональное чутьё и подсказки Лорен, полицейский всё же сумел вычислить Питера. На момент исчезновения Мардж он подрабатывал водителем и часто ездил по маршруту, который проходил вдоль Великих озёр и других водоёмов.
Питер, вызванный на допрос, не отрицал, что знал Кальчиано. Но пути бывших влюблённых разошлись после того, как она подсела на наркотики. Мужчина отвёз Мардж в клинику, и больше они не встречались.
Питер не подозревал, что в распоряжении полиции есть единственный волос. И легко согласился на ДНК-анализ. Итог? Есть совпадение. После этого Уильямсу предъявили обвинение в убийстве. Но до суда преступник не дожил: буквально за несколько недель до слушания жизнь пожилого убийцы оборвала онкология.
Конечно, вся информация, представленная Лорен, только подсказки. Так сказать, взгляд на дело под другим углом. Тибодо и сама заявила, что экстрасенсы не расследуют преступления, это дело полиции. Но в случае совместной работы детектива и экстрасенса по этому делу она принесла свои плоды.
Жаль, что преступник не понёс заслуженное наказание. Но мать жертвы хотя бы узнала о судьбе своей дочери. Вот только из-за бюрократических нюансов ДНК Уильямса не смогли добавить в базу преступников, поскольку суд не состоялся. И так осталось загадкой, был ли он причастен к гибели других жертв, которые так и остались неопознанными и неоплаканными.
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