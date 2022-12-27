Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса

Когда мужчина направился к экстрасенсу Лорен Тибодо, он слабо представлял, чем завершится эта встреча. Но всё было настолько плохо и без перспектив, что терять, собственно, нечего.

Он нанёс визит, когда Лорен читала лекцию в общественном центре. К удивлению детектива, женщина сразу поняла причину его прихода. Надо сказать, что убийца оказался очень осторожным и педантичным. На месте преступления эксперты обнаружили единственный волосок. А тело несчастной было упаковано в плотный мешок для мусора. И если бы не любопытство местного жителя, заинтересовавшегося его размерами, то тело девушки пролежало бы в овраге годы.