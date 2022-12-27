FISHKINET
Сообщество Криминал 1549 постов • 325 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса

Загадочное убийство и эффективный дуэт полицейского и экстрасенса

Автор:
27 декабря 2022 12:09
Сообщество : Криминал
Метки: Лорен Тибодо   Марджери Кальчиано   Роберт Ваннер   детектив   интересно   криминал   преступление   работа   убийство   экстрасенс   
1185
9

К помощи представителей сомнительных профессий типа медиумов и экстрасенсов правоохранители прибегают редко. Но случается, что те оказывают реальную помощь в раскрытии преступления.

Симпатичную молодую женщину обнаружили зимой 1984 года у реки Скуллкилл. Детективы рьяно взялись за дело, но ни улик, ни зацепок не было. Расследование спустили на тормозах. И 20 лет дело пылилось в архиве, пока Роберт Ваннер – очередной детектив не решил использовать нетрадиционный метод расследования.

×
×

Когда мужчина направился к экстрасенсу Лорен Тибодо, он слабо представлял, чем  завершится эта встреча. Но всё было настолько плохо и без перспектив, что терять, собственно, нечего.

Он нанёс визит, когда Лорен читала  лекцию в общественном центре. К удивлению детектива, женщина сразу поняла причину его прихода. Надо сказать, что убийца оказался очень осторожным и педантичным. На месте преступления эксперты обнаружили единственный волосок. А тело несчастной было упаковано в плотный мешок для мусора. И если бы не любопытство местного жителя, заинтересовавшегося его размерами, то тело девушки пролежало бы в овраге годы.

Провинциальный городок потрясло это преступление. Во-первых, жертва был молодой и красивой: огромные глаза, трогательные веснушки, роскошные рыжие волосы. Во-вторых, преступление произошло накануне рождественских праздников – спокойного времени, когда ждёшь чудес, а не ужасов.

Эксперты выяснили, что жертву задушили. В организме обнаружились следы наркотических веществ. Ваннер решил снова посетить экстрасенса и выслушать её мнение по этому поводу. Надо сказать, что Интернет тогда ещё находился на стадии становления. Поэтому утечек данных и сведений о преступлении в свободном доступе, которые Лорен могла бы использовать, не было.

В беседе женщина сообщила детективу, что в видении заметила зелёные огни вдоль трассы 78, соединившей Нью-Йорк и Чикаго. Озвучила, что с убийством точно связана ночная жизнь города, который никогда не спит. И в деле фигурирует грузовик дальнобойщика.

Ваннер воодушевился полученными подсказками. Но, будучи прагматиком, понимал, что действовать надо по протоколу и проверенными способами. Если в крови погибшей были наркотики, то она могла принимать их постоянно и засветиться в базе. Бинго, так и оказалось: в базе преступлений она нашлась. Совпало описание примечательной внешности, отпечатки  пальцев. И безымянная жертва наконец обрела имя. Ею оказалась 20-летняя Марджери Кальчиано.

Мать несчастной до сих пор надеялась, что дочь жива. Ведь девушка покинула родной дом после ссоры и больше не давала о себе знать. Детектив спросил у Джоан Кальчиано, если ли у той предположения по поводу личности убийцы. И безутешная мать ответила, что совершенно точно знает, кто расправился с её ребёнком.

Мать рассказала, что у Мардж появился ухажёр, некий Питер, который был вдвое старше девушки. Мужчина не работал, но при этом не был стеснён в средствах. Яркая девушка очаровала Питера экзотической внешностью, и тот был буквально одержим красавицей.

Начал ухаживать, засыпал подарками, а потом подсадил на наркотики. После исчезновения девушки он тоже пропал с горизонта. Детектив снова обратился к Тибодо. И она выдала новую порцию информации. Убийца – стройный мужчина, носит клетчатую фланелевую рубашку, водит грузовик и часто останавливается возле водоёмов. А ещё он причастен и к другим преступлениям.

Опираясь на собственное профессиональное чутьё и подсказки Лорен, полицейский всё же сумел вычислить Питера. На момент исчезновения Мардж он подрабатывал водителем и часто ездил по маршруту, который проходил вдоль Великих озёр и других водоёмов.

Питер, вызванный на допрос, не отрицал, что знал Кальчиано. Но пути бывших влюблённых разошлись после того, как она подсела на наркотики. Мужчина отвёз Мардж в клинику, и больше они не встречались.

Питер не подозревал, что в распоряжении полиции есть единственный волос. И легко согласился на ДНК-анализ. Итог? Есть совпадение. После этого Уильямсу предъявили обвинение в убийстве. Но до суда преступник не дожил: буквально за несколько недель до слушания жизнь пожилого убийцы оборвала онкология.

Конечно, вся информация, представленная Лорен, только подсказки. Так сказать, взгляд на дело под другим углом. Тибодо и сама заявила, что экстрасенсы не расследуют преступления, это дело полиции. Но в случае совместной работы детектива и экстрасенса по этому делу она принесла свои плоды.

Жаль, что преступник не понёс заслуженное наказание. Но мать жертвы хотя бы узнала о судьбе своей дочери. Вот только из-за бюрократических нюансов ДНК Уильямса не смогли добавить в базу преступников, поскольку суд не состоялся. И так осталось загадкой, был ли он причастен к гибели других жертв, которые так и остались неопознанными и неоплаканными.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Лорен Тибодо   Марджери Кальчиано   Роберт Ваннер   детектив   интересно   криминал   преступление   работа   убийство   экстрасенс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Франц Лефорт Полчаса назад
Гениально! Сначала к экстрасексу, а потом, дай-ка я отпечатки пробью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
156
ruslan d 41 минуту назад
Как этот волосок доказывает его вину ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66318



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени
Живые игрушки для «золотых мальчиков» военного времени
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
Набирающие популярность в сообществах
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в...
11 коллекционных автомобилей, которые возрастут в цене в 2023 году
11 коллекционных автомобилей, которые возрастут в цене в 2023 году
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дети индиго

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#история#Приколы#забавно#позитив#деньги#рождество#спасение
#Юмор#факты#кино#картинки#в мире#актеры#СССР#фильм#США#роль
#интересно#люди#подборка#новый год#животные#Китай#фотографии#дтп#Россия#аварии
Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Roidmi Eva: почему стоит выбрать этот самоочищающийся робот-пылесос Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков» Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков» Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти&nbsp; убийцу сына Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти  убийцу сына Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли Больная любовь Больная любовь

На что жалуетесь?

Вернуться