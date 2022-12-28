Изобретательная банда Дедов Морозов, орудовавшая в СССР

До наступления 1979 года оставалось немного. Все настроились на праздник, но семье москвичей Барсуковых было не до развлечений. Супруги были людьми солидными (муж возглавлял магазин, жена заведовала столовой). Поэтому могли позволить себе пригласить Деда Мороза, чтобы порадовать сына Алексея.

Всё должно было пройти по стандартной схеме: наряженный артист поздравляет ребёнка, слушает стих, дарит подарок. Собственно, всё так и начиналось. Но по завершении программы приветливые хозяева захотели угостить сказочного дедулю и пригласили за богато накрытый стол.

Тот с удовольствием принял приглашение. И, чтобы не остаться в долгу, извлёк из кармана шубы бутылку и угостил хозяев коньяком. После стопки супруги отключились.