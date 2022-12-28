Изобретательная банда Дедов Морозов, орудовавшая в СССР

Где лучше всего спрятать лист? В лесу. А Деда Мороза? На новогодних улицах. Но если лист – это просто лист, то под личиной доброго дедули может скрываться кто угодно.
Примерно так, видимо, рассуждали гении криминала, терроризировавшие советских граждан в те новогодние праздники.
До наступления 1979 года оставалось немного. Все настроились на праздник, но семье москвичей Барсуковых было не до развлечений. Супруги были людьми солидными (муж возглавлял магазин, жена заведовала столовой). Поэтому могли позволить себе пригласить Деда Мороза, чтобы порадовать сына Алексея.
Всё должно было пройти по стандартной схеме: наряженный артист поздравляет ребёнка, слушает стих, дарит подарок. Собственно, всё так и начиналось. Но по завершении программы приветливые хозяева захотели угостить сказочного дедулю и пригласили за богато накрытый стол.
Тот с удовольствием принял приглашение. И, чтобы не остаться в долгу, извлёк из кармана шубы бутылку и угостил хозяев коньяком. После стопки супруги отключились.
Чтобы не испугать мальчика, он сказал, что родители устали. И им нужно немного отдохнуть. И предложил скоротать время за игрой в прятки. Ребёнок убежал прятаться, а предприимчивый «дедуля» оперативно обчистил квартиру. «Подарочков» получилось нормально: импортная одежда и техника, деньги, ювелирка, облигации.
И это была только первая ласточка. Дело стало первым, но не последним в целой серии. И милиция ничего не могла поделать: примет нет, описания нет. Как ловить преступника, если он вымышленный персонаж?
Но и на дедулю бывает проруха. Во время очередного ограбления квартиры партработника Виктора Ишунькина случился прокол.
Супруги удивились, увидев на пороге Деда Мороза. Их ребёнок гостил у бабушки, и смысла вызывать артистов не было. Виктор попросил документы, но незваный гость вместо этого извлёк обрез. Велел молчать и открыл дверь для подельников, тоже наряженных в бороды, шубы и шапки.
За несколько минут троица обнесла квартиру и была такова. Но хозяин заметил у одного из грабителей татуировки в виде перстней на пальцах. Это и стало важной уликой в деле. Следователи выяснили, что дети всех пострадавших ходили в один детсад. Подняли групповые фото и обнаружили, что на одном присутствует персонаж с набитыми перстнями. Как раз Дед Мороз.
Заведующая сообщила, что к организации праздника привлекали мужа одной из сотрудниц – повара Оксаны Варенец. На настоящий момент женщина уволена за воровство. По месту прописки мужчины никого не обнаружилось.
Зато 29 декабря произошёл очередной эпизод в серии. На этот раз к доктору Киселёву и его семье пожаловала Снегурочка. Узнав, что ребёнок в гостях, она предложила хозяину проводить уходящий год и угостила коньяком со снотворным.
Дальше всё шло по стандартной схеме. Но грабителей спугнули случайные прохожие. И добро пришлось бросить возле дома. А на телевизоре один из фигурантов оставил отпечатки.
После экспертизы был установлен их владелец – четырежды судимый 36-летний Евгений Кривошеев. За виртуозную мошенническую ловкость в своих кругах он именовался Артистом.
Засаду организовали на квартире возлюбленной – той самой Оксаны. И Артист вернулся с очередного дела прямо в широкие милицейские объятия. В общей сложности банда обнесла порядка 10 квартир. Но доказательства были только по одному эпизоду, с квартирой Киселёва. По остальным случаям обвиняемым нечего было предъявить.
Артист с учётом солидного послужного списка получил свою «пятёрку». Снегурочке дали на год меньше. Что печально, у Кривошеева действительно были отличные актёрские задатки. И образование: Евгений окончил театральное училище. Вот только сцену выбрал не ту. Работала банда по наводке Оксаны, которая выясняла в саду, кто из родителей состоятельный.
Новый год – чудесный праздник. Но не забывайте, что всеобщей атмосферой расслабленности пользуются мошенники типа таких эрзац-Дедов Морозов. Будьте осторожны, бдительны, богаты и счастливы в наступающем году.
Источник:
- Ален не Делон: чем закончились гастроли брачного афериста, обманувшего больше 70 советских женщин
- Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой
- Дело мальчиков из Измалково: узнаем ли мы правду?
- Киднеппера взяли почти через полвека после преступления, но наказать не смогли
- Мужчина обокрал бывшую почти на 2 млн рублей, приподняв ей веки