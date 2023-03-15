Где официально работают ведьмами и 9 других удивительных вещей из разных стран

Понятие нормальности всегда относительно. Особенно наглядно это видно, если сравнить привычки и пристрастия жителей разных стран. К примеру, в Британии безумно любят бутерброды с чипсами, однако у жителей других стран такое блюдо вызывает шок. Таких примеров множество, и они в очередной раз доказывают, как сильно все мы отличаемся и какое разнообразие культур существует в нашем мире.

Ирландия: водить трактор в 12-14 лет

В сельской местности Ирландии вполне нормально увидеть в полях 12-летнего ребенка, который едет на тракторе по дороге. Официально водить транспортные средства можно с 16 лет, однако фермеры часто пренебрегают этим законом, обучая сыновей навыкам вождения гораздо раньше.