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Где официально работают ведьмами и 9 других удивительных вещей из разных стран

Где официально работают ведьмами и 9 других удивительных вещей из разных стран

Автор:
15 марта 2023 09:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   в мире   люди   обычай   удивительно   факты   фото   
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Где ведьмы платят налоги, а также другие ненормальности разных стран.

Понятие нормальности всегда относительно. Особенно наглядно это видно, если сравнить привычки и пристрастия жителей разных стран. К примеру, в Британии безумно любят бутерброды с чипсами, однако у жителей других стран такое блюдо вызывает шок. Таких примеров множество, и они в очередной раз доказывают, как сильно все мы отличаемся и какое разнообразие культур существует в нашем мире.


Ирландия: водить трактор в 12-14 лет

В сельской местности Ирландии вполне нормально увидеть в полях 12-летнего ребенка, который едет на тракторе по дороге. Официально водить транспортные средства можно с 16 лет, однако фермеры часто пренебрегают этим законом, обучая сыновей навыкам вождения гораздо раньше.

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Бразилия: прийти в кафе не поесть, а поболтать

Бразильцы могут часами находиться в ресторане, но при всем этом еда — это лишь 1 % случаев, для чего они туда пришли. Они могут несколько часов разговаривать до еды, а потом еще столько же после обеда.

США: вызвать такси вместо скорой помощи

Большинство американцев отправится в больницу на такси вместо скорой помощи, так как это будет в разы дешевле.

Румыния: официально работать ведьмой

В Румынии быть ведьмой или медиумом — это официальная работа. Чтобы ее получить, необходимо разрешение, также все ведьмы платят налоги.

Германия: есть сырой мясной фарш

В Германии тоже есть свой странный бутерброд — тартар, и готовится он из сырого мясного фарша. Обычно к нему добавляют яйцо (тоже сырое), лук, зелень, корнишоны, соль и перец. Подается тартар на кусочке хлеба, часто с картофелем фри.

Скандинавские страны: оставлять ребенка спать на холоде

В Дании, Швеции, Норвегии и Исландии вполне нормально оставить ребенка одного в коляске на холоде, а самим, к примеру, пообедать в кафе в это время.

Израиль: получать зарплату за молитвы

В Израиле часть населения получает зарплату от государства за то, что они молятся Богу и изучают писание.

Швеция: алкоголь можно купить только в государственном магазине

У шведского правительства монополия на алкоголь крепостью выше 3,5%, поэтому их можно купить только в специализированном магазине.

Иран: ежегодные прыжки через костры

В Иране перед Новрузом (днем начала нового года по астрономическому солнечному календарю) проводится праздник Чахаршанбе-Сури. Он восходит к доисламским временам, и отмечают его с реальным огнем прямо на улицах. Возле домов жгут костры, а участники праздника прыгают через пламя.

Мадагаскар: танцевать с мертвыми — это семейное занятие

На Мадагаскаре есть весьма странный обычай — Фамадихана. Местные жители достают из семейного склепа усопшего и… танцуют с ним во дворе. Это очень древняя церемония: жители Мадагаскара верят, что дух умершего родственника находится в склепе, пока его тело не разложилось окончательно. Поэтому с ним периодически необходимо поддерживать контакт.

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Метки: Жизнь   в мире   люди   обычай   удивительно   факты   фото   
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