Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия

Но, как говорят, каждая легенда основана не на пустом месте, должны быть и факты. Так произошло и в случае с проклятием американского города Дадлитаун, о котором я собираюсь рассказать в этот раз.

"Место, где прячутся совы"

В северо-западной части штата Коннектикут среди холмов и густых лесов покоится то, что осталось от небольшой городка, затерянного во времени. Когда-то он назывался Дадлитаун. От стоящих там зданий почти ничего не осталось. Однако, люди продолжают хранить в памяти мрачные рассказы об этих местах.

Как гласят летописи, Дадлитаун был основан в 1738 году фермером по имени Томас Гриффис. Он выбрал это место из-за его уединенности и красивых холмов, покрытых лесами.