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Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия

Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия

Автор:
28 марта 2023 09:58
Сообщество : Истории
Метки: Город-призрак   Дадлитаун   Жизнь   в мире   история   люди   факты   фото   
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На Земле есть немало мест, которые по тем или иным причинам считаются проклятыми. И почти всегда их истории тонут в глубине веков, из-за чего больше походят на легенды.

Но, как говорят, каждая легенда основана не на пустом месте, должны быть и факты. Так произошло и в случае с проклятием американского города Дадлитаун, о котором я собираюсь рассказать в этот раз.


"Место, где прячутся совы"

В северо-западной части штата Коннектикут среди холмов и густых лесов покоится то, что осталось от небольшой городка, затерянного во времени. Когда-то он назывался Дадлитаун. От стоящих там зданий почти ничего не осталось. Однако, люди продолжают хранить в памяти мрачные рассказы об этих местах.

Как гласят летописи, Дадлитаун был основан в 1738 году фермером по имени Томас Гриффис. Он выбрал это место из-за его уединенности и красивых холмов, покрытых лесами.

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Вскоре туда прибыло несколько других семей, которые тоже искали тишины и покоя. Из-за обилия сов, уханье которых то и дело разносилось по лесистым холмам и долине, поначалу поселение получило название "Оулсбери" ("Owls bury" можно перевести как "Место, где прячутся совы").


Братья Дадли

Первые Дадли прибыли в эти места только в 1747 году. Это были Абиэль и Барзиллай - ветераны Французской и Индийской войн. Позже к ним присоединились Гидеон, Мартин и Обия, и все они носили одну и ту же фамилию.

Причём, достоверно неизвестно, были ли все они родственниками. Но из-за численности и трудолюбия семьи именно фамилия Дадли дала городку его название. С 1750-х его называли не иначе как Дадлитаун.

Как гласит молва, Дадли привезли в эти места не только своих родных, но и старое семейное проклятие, следовавшее за ними из Англии. Проклятие, которое и погубило Дадлитаун...


Проклятие

А началось всё с того, что их предок, Эдмунд Дадли, был казнён по приказу Генриха VII за измену в 1510 году. Перед самой смертью Эдмунд Дадли впал в полубезумное состояние, начав говорить на неизвестных языках и кричать, из-за чего присутствующие решили, что он и его род были прокляты.

Позже сын Эдмунда - Джон, герцог Нортумберлендский, задумал свергнуть Эдуарда VI, женив своего сына, лорда Гилфорда Дадли, на леди Джейн Грей. После смерти короля она правила всего 9 дней, прежде чем заговор был раскрыт. В результате чего леди Джейн и оба Дадли были обезглавлены.

Чуть позже брат Гилфорда, который был военным, вернулся в Англию из Франции, где была чума, и привёз болезнь с собой. Из-за этого в стране началась эпидемия, ставшая причиной гибели тысяч людей.

Из-за суеверий люди считали, что от оставшегося сына Джона Дадли, Роберта, тоже стоит ждать неприятностей, поэтому он благоразумно покинул Англию, отправившись в Новый Свет. Потомки Роберта поселились в Корнуолле - это всего в 5 километрах от того места, где и был основан город Дадлитаун.


Несчастья

В первые годы существования города жители Дадлитауна в основном занимались сельским хозяйством, выращивая лён, пшеницу и кукурузу. При этом они сильно зависели от Корнуолла, ведь в новом поселении не было ни церкви, ни кладбища.

Довольно скоро жители Дадлитауна стали замечать, что с ними то и дело происходят разные несчастья: то неурожай, то гибель скота, то загадочные смерти людей.

Взять того же Эбиэля Дадли, который умер в расцвете сил в 1759 году, а через неделю скончалась и его жена. В их доме поселилась семья Натаниэля Картера, которая через четыре года поехала навестить родственников в Бингемтоне и стала жертвой разбойников.

И это только пара примеров из череды загадочных происшествий, многие из которых заканчивались гибелью дадлитаунцев.


Рок судьбы

Одна из наиболее известных историй повествует о том, как Мэри Чейни Грили, жена кандидата в президенты, Горация Грили, приехав в Дадлитаун в 1872 году, вскоре покончила с собой.

Год спустя, живший здесь герой Войны за независимость - генерал Герман Свифт, потерял рассудок после того, как в его жену попала молния, когда та стояла на крыльце их дома.

А в 1874 году умерла целая семья из 7 человек, и никто не смог объяснить причину их гибели. Ещё спустя 3 года, в городе исчезло 2 мальчика, а когда родители пошли их искать, их дом сгорел.

Если прибавить сюда множество других бед, случавшихся с жителями Дадлитауна чуть ли не каждый день, то даже скептики уже были готовы поверить, что на городе лежит проклятье. Люди стали разъезжаться кто куда, и к 1900 году город был полностью заброшен.


Между легендой и реальностью

Историки, конечно, не верят в существование проклятия и объясняют всё более прозаически: люди поддались массовой панике, возникшей из-за нескольких случайных совпадений, и просто разъехались. Всё-таки город нельзя было назвать большим, по разным оценкам, там проживало от 200 до 300 человек.

Другим объяснением исчезновения городка может быть неплодородная земля на холмах, которая плохо подходила для земледелия, и плохое качество воды. Оказывается, в воде местного ручья очень высокое содержание свинца, которое значительно превышает норму. Это, кстати, вполне могло стать причиной ряда смертей или помешательств.

В 1924 году нью-йоркская инвестиционная компания "Dark Entry Forest" выкупила землю, где когда-то располагался город, и запретила входить на его территорию.

Конечно, это не останавливает толпы любителей легенд и охотников за привидениями, которые едут сюда со всех концов Америки. При этом, смотреть там совершенно не на что: от Дадлитауна не осталось в буквальном смысле ничего. Вот, кстати, его координаты - 41°48'21.7"N 73°21'09.5"W.

Тем не менее, люди, которые посещали эти места, утверждают, что там можно заметить странные тени среди деревьев, а если прислушаться, то иногда удается различить едва слышимые голоса, доносящиеся откуда-то из-под земли...

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Метки: Город-призрак   Дадлитаун   Жизнь   в мире   история   люди   факты   фото   
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11k
Евгений 2 часа назад
Дадли, совы, проклятие из Англии...
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2k
Aleks Минуту назад
Зерно в этом может быть, например природные аномалии, газ выходящий из под земли, сильная радиоактивность, породы, создающие ядовитые соединения при контакте с воздухом, водой . Остальное домыслы к уже существующим реальным проблемам. В Риме вон в свое время были загадочные болезни и смерти, оказался водопровод из свинцовых труб, запредельная концентрация свинца в воде.
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