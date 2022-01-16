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Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация

Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация (5 фото)

Автор:
16 января 2022 14:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: зататуированные   и такое бывает   ну и ну   тату   татуированный парень   татуировки   
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33-летний шеф-повар из Канады по имени Реми забит татуировками с головы до ног. Первую процедуру по "улучшению" себя он сделал еще в 2001 году. Это был пирсинг на лице. Очень скоро от пирсинга Реми перешел к татуировкам - и так на это дело подсел, что потратил целое состояние.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зататуированные   и такое бывает   ну и ну   тату   татуированный парень   татуировки   
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25  комментариев
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16k
ЦСКА 2 часа назад
У этого существа еще и сын есть!!?? Бедный пацан....
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9k
Александр Минуту назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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5k
Ал Ри 36 минут назад
Японский пёс! Делая такие татуировки, почки обречены на короткий срок службы. Об этом могут рассказать люди из якудзы, которые из-за обилия тату обречены искать и делать пересадку почек с давних времён. Мы живем в век двоичников...чем ты тупее, тем больше подписоты в ТикТоке и прочих сетях.
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1k
Mikhail K 44 минуты назад
Лицо бы забил, стал бы ниггой. Это сейчас там модно
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80k
Павел Юрьевич 46 минут назад
Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформацияПосмотреть
Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация
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3k
RomaXz Час назад
Напомнило, что надо за третьей сходить
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3k
sedoisever Час назад
Когда человек набивший себе на лбу (х@й) бабочку, говорит, что его не волнует, что думают люди, а это "чисто для себя", хочется плюнуть в лицо такому "правдивому" человеку...
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90k
сапер Водичка Час назад
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А чо,прикольно,его бы летом к нам в деревню-пугалом в огород
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380
Трям Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
Ты так своей работы лишишься.
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27k
Макарыч Час назад
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6k
Tim_G Час назад
А выводить всю эту куйню дешевле, когда вылечится, или дороже?
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609
Добрый Самаритянин Час назад
Морда у него недореализована.
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3k
A 2 часа назад
Он за это ещё и деньги платил???
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721
Mixan 2 часа назад
Дибил !!!! Больше слов нет ..
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
до онкологии рукой подать....
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14k
Patmaz 2 часа назад
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39k
Alex 2 часа назад
Не проще ли было краской покрасить? Быстро, безболезненно и дешево
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2k
azuver 2 часа назад
Писать нужно понятнее. Не "экстремальный фанат татуировок", а долбо@б. С головой явно проблемы, изуродовать так своё тело,да ещё и очко с внутренней стороны обколоть, из ушей дуршлаг сделать... Я хз.
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
мне было бы брезгливо есть еду там, где он повар. я понимаю что это не заразно, это психическая болезнь, но брезгливо
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162k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Клякса погоняло дать ему)
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9k
Клёст 2 часа назад
Безусловный плюс - немаркий)))
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