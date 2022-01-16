Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация

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33-летний шеф-повар из Канады по имени Реми забит татуировками с головы до ног. Первую процедуру по "улучшению" себя он сделал еще в 2001 году. Это был пирсинг на лице. Очень скоро от пирсинга Реми перешел к татуировкам - и так на это дело подсел, что потратил целое состояние.
Начиная с первой татуировки в 2009 году - это было имя его сына - Реми уже не мог остановиться. С тех пор спустил огромную сумму на свою трансформацию, которая включает в себя пирсинг и украшения на теле.
В эксклюзивном интервью изданию Daily Star мужчина раскрыл подробности процедур, в том числе то, что причиняло ему наибольшую боль.
"С тех пор, как я начал делать татуировки, я потратил где-то около 120 000–130 000 канадских долларов (примерно 95 000–100 000 долларов США), - рассказал он. - А если добавить пирсинг и украшения, получится где-то 150 000 канадских долларов (120 000 долларов США).
В эксклюзивном интервью изданию Daily Star мужчина раскрыл подробности процедур, в том числе то, что причиняло ему наибольшую боль.
"С тех пор, как я начал делать татуировки, я потратил где-то около 120 000–130 000 канадских долларов (примерно 95 000–100 000 долларов США), - рассказал он. - А если добавить пирсинг и украшения, получится где-то 150 000 канадских долларов (120 000 долларов США).
Первой стала татуировка с именем сына
Хотя почти все тело Реми покрыто чернилами, есть несколько нетронутых мест. Это большая часть лица, уши, подошвы ног и части ладони.
Самыми болезненными, по его словам, были тату на внутренней части ягодиц и внутренней поверхности бедер. Эти области довольно чувствительны.
Самыми болезненными, по его словам, были тату на внутренней части ягодиц и внутренней поверхности бедер. Эти области довольно чувствительны.
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Несмотря на то, что иногда интернет-тролли комментируют его внешность, Реми просто не волнует, что думают люди.
"Я никогда не получаю плохих или наполненных ненавистью комментариев ни от кого из членов семьи или незнакомцев, - объяснил он. - Я слышу такие вещи только от людей в Интернете, публично я получаю только положительные или любознательные комментарии. Когда я получаю ненависть в Интернете, я либо игнорирую это, либо желаю добра ненавистнику/троллю, поскольку я достаточно взрослый, чтобы понять, что их расстраиваю вовсе не я. Я понимаю, что что-то еще не реализовано или беспокоит их в личной жизни".
Делясь своим советом с теми, кто хочет начать свое тату-путешествие, он говорит следующее: "Я бы посоветовал не торопиться. Путешествие — самая интересная часть. И если вы сделаете из этого марафон, а не спринт, у вас и будут лучше и результат, и воспоминания".
У Реми более 180 000 подписчиков в Instagram, где он делится своим опытом.
У Реми более 180 000 подписчиков в Instagram, где он делится своим опытом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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