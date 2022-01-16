Экстремальный фанат татуировок рассказал о том, сколько стоила его трансформация

Начиная с первой татуировки в 2009 году - это было имя его сына - Реми уже не мог остановиться. С тех пор спустил огромную сумму на свою трансформацию, которая включает в себя пирсинг и украшения на теле.



В эксклюзивном интервью изданию Daily Star мужчина раскрыл подробности процедур, в том числе то, что причиняло ему наибольшую боль.



"С тех пор, как я начал делать татуировки, я потратил где-то около 120 000–130 000 канадских долларов (примерно 95 000–100 000 долларов США), - рассказал он. - А если добавить пирсинг и украшения, получится где-то 150 000 канадских долларов (120 000 долларов США).