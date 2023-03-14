Капибара: Почему все хотят дружить с этим грызуном? Ведь доброта и мир, кажется, противоречат законам природы

Этот сложный механизм и позволяет капибарам поддерживать массу: в среднем они весят чуть меньше 50 килограмм, но отдельные особи могут набирать все 90! По идее, такая гора мяса должна стать добычей для хищников №1. Так оно и есть: ягуары, оцелоты, крокодилы, кайманы и даже хищные птицы представляют серьёзную угрозу для грызунов. Но как капибарам удается сохранять спокойствие и положительный настрой? Почему даже их враги — крокодилы и кайманы — могут разделить с ними пляжное местечко под солнцем? У грызунов там что, прямые поставки новопассита?