Капибара: Почему все хотят дружить с этим грызуном? Ведь доброта и мир, кажется, противоречат законам природы

Капибары, или водосвинки — самые крупные грызуны на земле. Все видели кучу мемов с этими лапочками, все их знают и любят. Но так ли звери хороши на самом деле? Спойлер — да!
Встретить капибару можно в Южной Америке. Они заселили почти все тропические и умеренные зоны материка, что лежат восточнее горной системы Анд. Звери практически никогда не уходят от водоёмов дальше, чем на километр. В воде грызуны находят и защиту от жары, и пропитание, и укрытие от хищников.
Несмотря на кажущуюся неповоротливость, звери отлично плавают и ныряют. Для этого у них развилось несколько адаптаций: густой жёсткий мех, состоящий из водонепроницаемого остевого волоса, перепонки между пальцев и морда кирпичом. То самое фирменное выражение у капибары не от того, что та постигла дзен. Всё куда прозаичнее: высоко посаженные глаза и ноздри позволяют грызунам дышать и видеть всё вокруг, пока их тело полностью скрыто водой.
А на суше капибары не торопятся: жуют фрукты и ягоды, грызут кору — это ж всё-таки грызун как-никак. Но основа их рациона — трава и водоросли. Чтобы получить максимум калорий из малопитательной пищи водосвинки стали почти коровами. Нет, молока не дают — зато еду переваривают трижды!
После сытного обеда грызун, как и наши бурёнки, срыгивают полупереваренной травой, чтобы прожевать её ещё раз. Дважды съеденный обед направляется через желудок в слепую кишку для ферментации. Это процесс, когда еда обрабатывается особыми бактериями, которые помогают расщепить жесткие пищевые волокна на более простые компоненты. Но и это ещё не всё! Вышедшая из капибары ферментированная масса травы поедается грызунами вновь — процесс называется цектрофия. Проще говоря, они едят свои какахи. Выглядит, может, и не очень, но зато каждая калория усвоится.
Этот сложный механизм и позволяет капибарам поддерживать массу: в среднем они весят чуть меньше 50 килограмм, но отдельные особи могут набирать все 90! По идее, такая гора мяса должна стать добычей для хищников №1. Так оно и есть: ягуары, оцелоты, крокодилы, кайманы и даже хищные птицы представляют серьёзную угрозу для грызунов. Но как капибарам удается сохранять спокойствие и положительный настрой? Почему даже их враги — крокодилы и кайманы — могут разделить с ними пляжное местечко под солнцем? У грызунов там что, прямые поставки новопассита?
Дело в интеллекте и природной предрасположенности к пацифизму. Согласно некоторым исследованиям, капибары могут отличать, когда звери хотят их съесть, а когда просто пройти мимо. А если тобой не хотят пообедать — зачем нервничать и убегать?
Вторая причина дружелюбия — общественный образ жизни. Живут капибары группами по 10-20 особей на площади в 10 гектар. А в засушливый сезон несколько сотен гигантских грызунов могут собираться на небольших участках возле водоёма. Но даже при таком раскладе драки в их стадах — редкость. Так что водосвинка давно привыкла к обществу и от других зверей не шарахается.
А звери к пушистому пацифисту тянутся как на магнит. Ведь капибара для окружающих животных крайне полезна. В случае опасности грызуны предупреждают друг друга, а заодно и всех потенциальных жертв в округе. К тому же водосвинка — это не только обед для хищников, но и шведский стол для насекомоядных. Обезьяны и птицы облепляют капибару, как только та выходит погреться на суше. Они проводят грызуну спа процедуру, поедая паразитов с шерсти. А тот и рад.
Дружить с капибарой рады даже рептилии! Спокойный нрав превращает грызуна в гигантскую грелку. Черепахи и мелкие крокодилы приходят погреться о бочок водосвинки, пока та загорает. Короче говоря, все хотят тусоваться рядом с большими, спокойными и бдительными ребятами!
Постигнуть дзен и установить покой в группе позволила жесткая иерархия. В группе есть 3-4 самца, причём альфа среди них только один — обычно самый крупный. Самки также выстраивают свою независимую систему доминирования и подчинения, вне закона только малыши. А что насчёт размножения? Неужели даже страсть не кружит голову этим дзен-монахам? Немного. Альфа самцы могут поставить на место подчинённого, но без фанатизма. Как ни старайся, последнее слово всё равно за дамой — только она решает с кем и когда спариться.
Беременность у водосвинок длится около 150 дней, а на свет может появиться до 8 малышей. Самка не строит убежище или логово — детёныши готовы следовать за ней уже спустя пару часов после рождения. Семья быстро воссоединится с группой. Капибары не разделяют молодняк на своих и чужих — если детёнышу ещё нет 16 недель, любая мать в группе может покормить его молоком.
Казалось бы, что с таким добрым нравом капибар давно должны были истребить, но нет — водосвинки многочисленный вид. Более того, благодаря людям он расширяет свой ареал: некоторые человеки заводят капибар как домашних питомцев.
Грызуны могут научиться гулять на поводке, выполнять простые команды и соблюдать дома чистоту. Правда, места им нужно намного больше, чем собаке — обязательно большой двор и бассейн. Да и жить в одиночку не смогут, ведь этим дружелюбным созданиям так важно иметь компанию и общаться.
Источник:
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Да, видимо дружелюбие этой свинки-переростка стоит того..)))))