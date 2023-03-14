Русские выхухоли и как они живут

Выхухоли - это загадочные существа, которые проживают в тайгах и лесах России. У них длинная, пушистая шерсть, которая защищает их от сильных холодов. Ещё в их арсенале длинный хвост и короткие ножки, что делает их невероятно милыми и необычными.
Одним из редких фактов о выхухолях является то, что у них очень острое чутье, которое позволяет им находить пищу на сверхбольших расстояниях. А ещё они умеют двигаться без звука, что помогает им быть незаметными для хищников.
По легенде, выхухоли считаются духами леса и являются друзьями людей, которые уважают природу. Они никогда не нападают на человека и не наносят вреда деревьям и животным в лесу.
Кроме того, выхухоли очень любят ягоды и грибы. Они могут прожить несколько дней на диете из ягод и грибов, найденных в лесу. Но в их рацион также входят насекомые и мелкие грызуны.
Забавный факт о выхухолях - они обожают танцевать! В их ритуалах можно заметить много танцевальных движений, делающих их очень смешными.
Выхухоли - это одни из немногих существ на Земле, которые могут закрывать свои уши. Они делают это, чтобы защитить их от засорения и песка, когда копают свои норки. А выкопать они их могут на глубину до шести метров и длиной до семидесяти метров.
Живут они большими семьями и общаются друг с другом с помощью многообразной палитры звуков: от свиста до трещания. А если надо пробежаться, то выхухоль может развить скорость до 45 км/ч. Причём, выхухоль может спокойно переносить температуры намного выше, чем большинство млекопитающих, из-за того, что у них специальная система охлаждения.
Но несмотря на свой милый вид, у выхухолей весьма острые зубки, которыми они могут обороняться от хищников, вроде кошек и лисиц.
Итак, выхухоли - это загадочные, милые и добрые существа, которые живут в лесах. Печально, но на русскую выхухоль охотились до конца 1800-х годов, из-за её мускусных желез (для парфюмерии) и меха. Популяция пострадала ещё и от разрушения среды обитания, от загрязнения воды. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения и законодательно защищён.
Источник:
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4.5 км\ч
1.7 м\с
не надо пугать читателей
Потому что:
тайга имя существительное, 1-е склонение, единственное число, женский род, неодушевленное.
Слово не имеет множественного числа, изменяется по падежам только в единственном числе.
Ну, про 45км/ч короткими ножками...
Подходит ежик к норе и начинает когото звать:
#уйня!! - тишина в ответ
#уета!!! - опять тихо
#уйло!!!! - тут из норки выглядывает зверек и говорит - ежик, ну когда ты уже запомнишь - выхухоль я, выхухоль.
- Эй, х*йня, х*йня, х*йня-я-я-я !!!
Из норы вылезает зверёк и говорит:
- Ёжик, сколько тебе раз повторять, я не х*йня, я ВЫХУХОЛЬ!!!!
- Ну вот ещё, буду я всякую х*йню на ВЫ называть...