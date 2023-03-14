Русские выхухоли и как они живут

По легенде, выхухоли считаются духами леса и являются друзьями людей, которые уважают природу. Они никогда не нападают на человека и не наносят вреда деревьям и животным в лесу.

Кроме того, выхухоли очень любят ягоды и грибы. Они могут прожить несколько дней на диете из ягод и грибов, найденных в лесу. Но в их рацион также входят насекомые и мелкие грызуны.



