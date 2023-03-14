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Русские выхухоли и как они живут

Русские выхухоли и как они живут

Автор:
14 марта 2023 20:57
Сообщество : Животные
Метки: Россия   животные   забавное   звери   интересное   факты   фауна   
2184
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Выхухоли - это загадочные существа, которые проживают в тайгах и лесах России. У них длинная, пушистая шерсть, которая защищает их от сильных холодов. Ещё в их арсенале длинный хвост и короткие ножки, что делает их невероятно милыми и необычными.

Одним из редких фактов о выхухолях является то, что у них очень острое чутье, которое позволяет им находить пищу на сверхбольших расстояниях. А ещё они умеют двигаться без звука, что помогает им быть незаметными для хищников.


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По легенде, выхухоли считаются духами леса и являются друзьями людей, которые уважают природу. Они никогда не нападают на человека и не наносят вреда деревьям и животным в лесу.

Кроме того, выхухоли очень любят ягоды и грибы. Они могут прожить несколько дней на диете из ягод и грибов, найденных в лесу. Но в их рацион также входят насекомые и мелкие грызуны.


Забавный факт о выхухолях - они обожают танцевать! В их ритуалах можно заметить много танцевальных движений, делающих их очень смешными.


Выхухоли - это одни из немногих существ на Земле, которые могут закрывать свои уши. Они делают это, чтобы защитить их от засорения и песка, когда копают свои норки. А выкопать они их могут на глубину до шести метров и длиной до семидесяти метров.


Живут они большими семьями и общаются друг с другом с помощью многообразной палитры звуков: от свиста до трещания. А если надо пробежаться, то выхухоль может развить скорость до 45 км/ч. Причём, выхухоль может спокойно переносить температуры намного выше, чем большинство млекопитающих, из-за того, что у них специальная система охлаждения.


Но несмотря на свой милый вид, у выхухолей весьма острые зубки, которыми они могут обороняться от хищников, вроде кошек и лисиц.


Итак, выхухоли - это загадочные, милые и добрые существа, которые живут в лесах. Печально, но на русскую выхухоль охотились до конца 1800-х годов, из-за её мускусных желез (для парфюмерии) и меха. Популяция пострадала ещё и от разрушения среды обитания, от загрязнения воды. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения и законодательно защищён.

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Метки: Россия   животные   забавное   звери   интересное   факты   фауна   
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8  комментариев
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89k
Херанука Паибалу Час назад
Удивился за 45 км\ч
почитал
4.5 км\ч
1.7 м\с
не надо пугать читателей
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19
Дядюшка Лю 3 минуты назад
Афтор, не дури народ! Выхухоли не "живут в тайгах России". В России вообще нет тайгов.
Потому что:
тайга имя существительное, 1-е склонение, единственное число, женский род, неодушевленное.
Слово не имеет множественного числа, изменяется по падежам только в единственном числе.

Ну, про 45км/ч короткими ножками...
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1k
Александр Зотов 9 минут назад
в тайгах? хм..
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5k
Бабай 14 минут назад
Анекдот в тему:
Подходит ежик к норе и начинает когото звать:
#уйня!! - тишина в ответ
#уета!!! - опять тихо
#уйло!!!! - тут из норки выглядывает зверек и говорит - ежик, ну когда ты уже запомнишь - выхухоль я, выхухоль.
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5k
vasilykopkov 19 минут назад
Ёжик стоит возле норы и кричит в неё:
- Эй, х*йня, х*йня, х*йня-я-я-я !!!
Из норы вылезает зверёк и говорит:
- Ёжик, сколько тебе раз повторять, я не х*йня, я ВЫХУХОЛЬ!!!!
- Ну вот ещё, буду я всякую х*йню на ВЫ называть...
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48k
Прораб Час назад
Есть ещё нахухоли и похухоли. Зверьки абсолютно одинаковые и отличаются только отношением к жизни.
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9k
Garpia121 Час назад
Какие милые существа.
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