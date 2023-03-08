Как умудряются выживать в дикой природе якутские лошадки

Теоретически у якутских лошадей были хозяева, которые использовали их для перевозки поклажи и в качестве ездовых. И для них не строили никаких утеплённых конюшен, животные просто находились на свободном выпасе неподалёку от жилья. Получается эдакий небольшой табун из вожака-самца, нескольких кобылок и жеребят. А их хозяева получают от табуна мясо и молоко.

Коневодство уже давно стало отдельным видом деятельности: лошадок заводят не только для домашних целей, но на продажу.