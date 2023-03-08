Как умудряются выживать в дикой природе якутские лошадки

Все мы знаем про суровые условия жизни в Якутии. В этом регионе в течение года наблюдается большой перепад температур, практически в сто градусов Цельсия. Зимой до минус 64, а летом жара выше 30 градусов.
Но при всём этом в регионе живёт большое поголовье лошадей, которых не завозили переселенцы их южных и западных частей России. Это местная порода, которая сумела адаптироваться к экстремальным условиям жизни.
Но при всём этом в регионе живёт большое поголовье лошадей, которых не завозили переселенцы их южных и западных частей России. Это местная порода, которая сумела адаптироваться к экстремальным условиям жизни.
Теоретически у якутских лошадей были хозяева, которые использовали их для перевозки поклажи и в качестве ездовых. И для них не строили никаких утеплённых конюшен, животные просто находились на свободном выпасе неподалёку от жилья. Получается эдакий небольшой табун из вожака-самца, нескольких кобылок и жеребят. А их хозяева получают от табуна мясо и молоко.
Коневодство уже давно стало отдельным видом деятельности: лошадок заводят не только для домашних целей, но на продажу.
Теоретически у якутских лошадей были хозяева, которые использовали их для перевозки поклажи и в качестве ездовых. И для них не строили никаких утеплённых конюшен, животные просто находились на свободном выпасе неподалёку от жилья. Получается эдакий небольшой табун из вожака-самца, нескольких кобылок и жеребят. А их хозяева получают от табуна мясо и молоко.
Коневодство уже давно стало отдельным видом деятельности: лошадок заводят не только для домашних целей, но на продажу.
Лошади внешне выглядят очень забавными. Коротенькие ножки, теплая плотная шерсть, гривы с необычными чёлками, тело мощное, сбитое. При небольшом росте лошадка кажется массивной.
Учёные считают их результатом народной селекции. Лошадки были рядом с якутами очень давно: когда в 13 веке народ перекочевал в районы с климатом похолоднее, то выжили лишь те, кто смог приспособиться. И эти свойства генетически передались потомству. Это одна из версий происхождения.
Лошади внешне выглядят очень забавными. Коротенькие ножки, теплая плотная шерсть, гривы с необычными чёлками, тело мощное, сбитое. При небольшом росте лошадка кажется массивной.
Учёные считают их результатом народной селекции. Лошадки были рядом с якутами очень давно: когда в 13 веке народ перекочевал в районы с климатом похолоднее, то выжили лишь те, кто смог приспособиться. И эти свойства генетически передались потомству. Это одна из версий происхождения.
Порода якутских лошадей - очень древняя. Палеонтологи находили их останки в древнейших, доледниковых слоях. Не исключено, что они были предками других лошадей, которые перекочевали южнее при похолодании. Получается, что лохматые лошадки видели мамонтов и шерстистых носорогов. И сумели их пережить.
30 лет назад был начат интересный эксперимент: популяцию из нескольких особей отпустили в заповедник (Плейстоценовый парк). И табуны полностью смогли выжить самостоятельно как дикие животные. Причём популяция не только сохранилась, а ещё и увеличилась.
Порода якутских лошадей - очень древняя. Палеонтологи находили их останки в древнейших, доледниковых слоях. Не исключено, что они были предками других лошадей, которые перекочевали южнее при похолодании. Получается, что лохматые лошадки видели мамонтов и шерстистых носорогов. И сумели их пережить.
30 лет назад был начат интересный эксперимент: популяцию из нескольких особей отпустили в заповедник (Плейстоценовый парк). И табуны полностью смогли выжить самостоятельно как дикие животные. Причём популяция не только сохранилась, а ещё и увеличилась.
У якутских лошадок несколько факторов выживания. Конечно, большое значение имеет их шерсть с очень густым подшёрстком. Короткие, но крепкие ножки позволяют выкапывать из-под снега мох и траву.
Также эти лошадки являются отличным примером правила Бергмана, согласно которому в холодном климате самые большие шансы на выживание у особей с наибольшим коэффициентом соотношения объёма к поверхности кожи. То есть, чем массивнее тело - тем лучше.
У якутских лошадок несколько факторов выживания. Конечно, большое значение имеет их шерсть с очень густым подшёрстком. Короткие, но крепкие ножки позволяют выкапывать из-под снега мох и траву.
Также эти лошадки являются отличным примером правила Бергмана, согласно которому в холодном климате самые большие шансы на выживание у особей с наибольшим коэффициентом соотношения объёма к поверхности кожи. То есть, чем массивнее тело - тем лучше.
Такими и являются якутские лошадки. Большая голова, массивное туловище при коротких ногах создают просто идеальное соотношение объёма к поверхности шкуры. У этой теории есть подтверждение - чем севернее живёт табун в Якутии, тем массивнее лошадки в нём находятся.
Такими и являются якутские лошадки. Большая голова, массивное туловище при коротких ногах создают просто идеальное соотношение объёма к поверхности шкуры. У этой теории есть подтверждение - чем севернее живёт табун в Якутии, тем массивнее лошадки в нём находятся.
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