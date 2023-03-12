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12 самых опасных подводных гадов Египта, встречи с которыми лучше избегать

12 самых опасных подводных гадов Египта, встречи с которыми лучше избегать

Автор:
12 марта 2023 10:09
Сообщество : Животные
Метки: египет   животные   море   под водой   рыбы   факты   фото   
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Прямо у берега, в коралловых декорациях резвятся рыбки с забавными именами: наполеоны и бабочки, султанки и ангелы, клоуны и расписные спинороги. Чуть дальше можно встретить кого-нибудь покрупнее вроде дюгоней и афалин. Но некоторые представители местной фауны не только красивы, но и опасны: рассказываем, кого нужно остерегаться на глубине и на мелководье.

1. Акула

В Красном море обитают акулы 44 видов, и не все они агрессивны — некоторые питаются планктоном и не проявляют интереса к человеку, по крайней мере — пищевого. Другое дело, что при встрече нос к носу вряд ли сходу отличишь миролюбивую няньку от жуткой тигровой или мако.

Больше всего случаев нападения на людей зафиксировано в Шарм-эль-Шейхе, а вот в Хургаде — ни одного за долгое время.

В целом риск подобной встречи совсем невелик даже в Шарме, но чтобы свести его к абсолютному минимуму, следует держаться поближе к берегу и не заплывать на мутные участки. Также не стоит активно барабанить по воде руками и ногами (хищник может спутать с раненой птицей), купаться со свежими ссадинами на теле или охотиться с гарпуном, ведь запах крови — магнит для акул.

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2. Бородавчатка, или рыба-камень

Ее легко перепутать с камнем: шершавая, бурая или зеленоватая, она лежит себе неподвижно, зарывшись в песок или ил. Но если поднимет колючки спинного плавника — дело дрянь, ибо токсин этой рыбы, которую некоторые даже считают самой опасной в мире, вызывает сильный шок и паралич. Шипы способны проткнуть даже резиновую обувь, а значит, почувствовав укол, резкую боль и онемение, нужно немедленно бежать за профессиональной медпомощью.

3. Мурена

Мурены выглядят грозно, но первыми не нападают, посему главное правило — не лезть в расщелины и норы, где они обитают, и не вынуждать их защищаться. Еще одна глупость — аттракцион «приручи мурену»: дайверы пытаются покормить хищника с ладошки, как белку в парке. Но зрение у мурены не очень, так что вместе с кормом она легко отхватит и пальцы. (А может быть, зрение как раз в порядке, просто она не видит разницы.)

Фото: ru.wikipedia.org, G.Javanicus8

4. Барракуда

В Красном море встречаются 8 видов барракуд, включая большую с мощной нижней челюстью, усеянной мелкими зубами-лезвиями. В мутной воде барракуды могут принять дайвера за добычу, особенно если на нем есть что-то блестящее — часы или металлические украшения.

5. Скат

Скаты-хвостоколы прячутся в песке и бьют того, кто на них наступит, колючим ядовитым шипом на хвосте, провоцируя боль, отек и судороги. Придется быстро очищать рану от осколков шипа и окунать в горячую воду — но, напомним, первым делом надо организовать квалифицированную медпомощь. А электрические скаты действительно лупят током, да так, что сбивают с ног взрослого человека.

6. Рыба-крылатка

Небольшая, грациозная полосатая рыбка на поверку оказывается хитрым врагом, ранящим ядовитыми «крыльями»-плавниками. Результат — сильная боль, тошнота и рвота, головокружение, затрудненное дыхание и судороги. Рану нужно промыть пресной водой, протереть антисептиком и срочно обратиться к врачу за противоядием.

7. Конус

Другой безобидный на первый взгляд малыш — улитка конус: симпатичная узорчатая ракушка... выстреливающая в жертву зубом-гарпуном. Брать ее в руки категорически запрещено, ведь жуткий коктейль из 50 токсинов вызывает паралич и другие неприятные последствия. Если контакта избежать не удалось, необходимо удалить осколки, обработать рану спиртом и незамедлительно искать медиков.


8. Морская звезда

Звезды далеко не так опасны, как конусы, но тоже могут подпортить отдых. Болезненнее всего укол оранжево-фиолетового акантастера, также известного как терновый венец: если симптомы отравления не пройдут после оказания первой помощи, придется ехать к врачу.

9. Морская губка

Это существо и впрямь напоминает мочалку, с одним лишь отличием — может обжечь. К счастью, обычно без серьезных последствий: прикоснувшись к краснобородой или огненной губке, достаточно обработать кожу заживляющим средством.

10. Медуза*

Щупальца некоторых медуз оснащены вредоносными стрекательными клетками, вызывающими ожоги и раздражения, а порой даже симптомы сердечно-сосудистой недостаточности. Но паниковать не надо, главное — удалить щупальца, промыть пораженный участок и приложить уксусный компресс.

Период нашествия медуз в Египте — с марта по май.

11. Морской еж

Даже если ходить по дну в резиновой обуви, есть риск поскользнуться и напороться на его иглы. Они обладают гадким свойством крошиться и застревать в ране, извлечь их самостоятельно достаточно сложно. Что ж, местные доктора всегда наготове и просят за удаление игл и лечение что-то около 40–50 USD.

12. Кораллы

Об острые кораллы можно пораниться, а желтые и коричневые миллепоры еще и обжигают, как раскаленный металл. Сначала на месте ожога образуется пузырь, затем — долго заживающая язвочка и шрам. Можно даже схлопотать болевой шок и потерять сознание — лишний повод быть бдительнее при погружениях.

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: египет   животные   море   под водой   рыбы   факты   фото   
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5  комментариев
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13k
Кыся 2 часа назад
* Медуза признана судом России иноагентом

Ах-ха, я рыдаю. Бедные медузы!
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32k
Юр21 Полчаса назад
Но всё это меркнет рядом с нашими комарами.
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12k
Женя Полчаса назад
А в июле 2022 не в Хургаде нападаои акулы?
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74k
Viktor Час назад
Это шутка юмора такая была!?

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