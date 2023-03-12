12 самых опасных подводных гадов Египта, встречи с которыми лучше избегать

1. Акула

В Красном море обитают акулы 44 видов, и не все они агрессивны — некоторые питаются планктоном и не проявляют интереса к человеку, по крайней мере — пищевого. Другое дело, что при встрече нос к носу вряд ли сходу отличишь миролюбивую няньку от жуткой тигровой или мако.

Больше всего случаев нападения на людей зафиксировано в Шарм-эль-Шейхе, а вот в Хургаде — ни одного за долгое время.

В целом риск подобной встречи совсем невелик даже в Шарме, но чтобы свести его к абсолютному минимуму, следует держаться поближе к берегу и не заплывать на мутные участки. Также не стоит активно барабанить по воде руками и ногами (хищник может спутать с раненой птицей), купаться со свежими ссадинами на теле или охотиться с гарпуном, ведь запах крови — магнит для акул.