Капибара: Почему все хотят дружить с этим грызуном? Ведь доброта и мир, кажется, противоречат законам природы

Капибары, или водосвинки — самые крупные грызуны на земле. Все видели кучу мемов с этими лапочками, все их знают и любят. Но так ли звери хороши на самом деле? Спойлер — да!