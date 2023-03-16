Капибара - самый большой грызун из всех известных человеку. Они могут достигать веса до 66 кг, в длину вырастать до 135 см, а высота в холке может быть до 60 см.

У них, кстати, очень мощные челюсти, чтобы была возможность легко жевать траву и другие растения. Жуют свинки постоянно и могут слопать до 3,6 кг растений в день.



