Капибара - это крупнейший грызун на планете. Они обитают в Южной Америке и часто называются "водными свиньями", потому что любят плавать и жить возле водоёмов.
Первое, что делает капибар просто прекраснейшими существами планеты - это их стопроцентная безобидность. А всё потому, что они очень социальные животные и их группы могут состоять из 10 и даже 20 особей.
Эти водные свинки могут помогать другим животным. Например, у них на спинах часто живут птицы, которые питаются клещами и другими паразитами, которых добродушные животные с удовольствием селят в своей шерсти. А ещё капибары часто делятся едой с другими животными, такими как ламы или обезьяны.
Капибара - самый большой грызун из всех известных человеку. Они могут достигать веса до 66 кг, в длину вырастать до 135 см, а высота в холке может быть до 60 см.
У них, кстати, очень мощные челюсти, чтобы была возможность легко жевать траву и другие растения. Жуют свинки постоянно и могут слопать до 3,6 кг растений в день.
Они очень любят поболтать и для общения у них есть богатейшая палитра звуков: лай, мурлыканье, повизгивание, хрюканье, свист. В носу капибар находятся специальные железы, которыми они, с помощью запаха, сообщают друг другу, если вдруг семье грозит опасность, где находится еда и даже эмоции так могут показывать.
Капибары могут погружаться под воду и задерживаться там на несколько минут, чтобы избежать хищников или просто охладиться. Плавать они могут на дистанцию до 1,5 километров без остановок.
Несмотря на то, что вокруг них часто находятся хищники, капибары всё равно остаются очень доверчивыми и легко идут на контакт со всеми млекопитающими, включая людей. Такие вот добряки.
А мамы-капибары кроме своих детей могут также покормить и других малышей из своей семьи.
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Кстати, последнее время капибары, из-за своего мирного и невозмутимого нрава, частенько становятся обожаемыми домашними любимцами в США. Очень важно, чтобы у потенциального хозяина свинки был рядом с домом пруд или бассейн, чтобы капибара могла освежиться в любое время. А в ответ животное легко привязывается к человеку и привыкает жить в доме.
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Капибары, или водосвинки — самые крупные грызуны на земле. Все видели кучу мемов с этими лапочками, все их знают и любят. Но так ли звери хороши на самом деле? Спойлер — да!
ДВА ДНЯ!!!!!
Хоть бы месяцок подождала бы, тупая дурища недохнущая халочка.