Невероятные пример дружбы животных

Редко когда можно встретить дружбу между разными видами животных, но такое случается. Да и что говорить, мы и сами-то частенько выбираем себе в друзей тех, кто совершенно не похож на нас.
Здесь милая подборка случаев, когда животные, которые, казалось бы, не должны были никогда пересечься, в итоге завели тесную дружбу.
Эти ребята живут в сафари-парке в Миртл-Бич. Бабблс был совсем малышом, когда его папу и маму убили браконьеры. Слонёнка спасли и дали ему в парке приют. Белла и Бабблс очень любят возиться вместе в воде или валяться на траве. Забавно, что слон хоботом бросает мячик, а Белла ловит его, спрыгивая с головы Бабблса.
В Норвежском лесу живёт собака по кличке Тинни. Они с хозяином Торгейром гуляли вместе и наткнулись на дикого лиса. Пёс и лис так подружились и так полюбили совместные прогулки, что хозяин Тинни даже дал кличку новому другу - Сниффер.
Торгейр с интересом наблюдает за играми двух приятелей и он настолько вдохновился их дружбой, что начал работу по борьбе с норвежской индустрией меховых изделий.
Торки было всего полгода, когда она начала опекать птенца ушастой совы, которого спали соколиные охотники. Один из охотников, по имени Джон Пиктон, с самого начала потихоньку знакомил совёнка и свою собаку. Сначала он просто кормил их в одном помещении, потом начал постепенно подносить Шрека всё ближе к Торки. Теперь они неразлучная парочка друзей.
На территории Института редких и исчезающих животных (Калифорния) во время урагана родилось двое белых тигрят. Многие из помещений оказались затоплены и животных нужно было экстренно эвакуировать. Маленьких тигров отдали специалисту по воспитанию животных Чайны Йорк, а её шимпанзе Аньяна так рьяно взялась помогать Йорк, что довольно быстро перехватила инициативу в свои крепкие лапки. Сама Аньяна в детстве была подопечной Чайны и теперь она её верный помощник, помогая десяткам животных в приюте.
Утёнку была всего неделя от роду, когда четырёхлетний лабр Фред усыновил его, потому что мама Денниса была загрызена лисой. Ответственный пёс тут же бросился выполнять свои родительские обязанности, намывая его языком от пыли и грязи. И вот, с того самого момента, утёнок и лабрадор не просто плавают вместе в пруду, а ещё и играют, и даже спят.
Сурия находилась в настоящей депрессии, потеряв обоих своих родителей. Она отказывалась от еды, была вялая и просто сидела целыми днями, тоскуя по маме и папе. Несмотря на все усилия врачей, ничего не помогало и медики опасались, что орангутан просто умрёт от тоски.
Но встреча с таким же осиротевшим Роско всё изменила. Они потянулись друг к другу и по-настоящему сдружились. Они живут в Миртл-Бич, в Институте редких и исчезающих видов животных.
Парочка длинношеих живёт во флоридском зоопарке Буш Гарден, расположенном в заливе Тампа. Им двоим никогда не надоедает общество друг друга: на территории размером в 26 гектаров, где живут, африканские слоны, зебры, жирафы, птицы и носороги, Беа и Вильма неожиданно стали самыми верными друзьями. Обычно, превалирующее большинство животных, отдаёт предпочтение себе подобным.
Маленький дикий поросёнок, которого бросила мама, бродил по сельской местности в Германии. Там-то его и нашли семья Далхаус и их собака Кэнди. Люди не смогли пройти мимо и забрали с собой маленькую свинку, назвав её Манни. Терьер и поросёнок целыми днями напролёт играют, бегая в догонялки и прячась друг от друга. Манни, чтобы стать поближе к своему другу, даже научилась издавать что-то вроде лая.
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