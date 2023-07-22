Невероятные пример дружбы животных

В Норвежском лесу живёт собака по кличке Тинни. Они с хозяином Торгейром гуляли вместе и наткнулись на дикого лиса. Пёс и лис так подружились и так полюбили совместные прогулки, что хозяин Тинни даже дал кличку новому другу - Сниффер.

Торгейр с интересом наблюдает за играми двух приятелей и он настолько вдохновился их дружбой, что начал работу по борьбе с норвежской индустрией меховых изделий.



