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"Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам

"Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам

Автор:
15 июля 2023 06:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Уфа   деньги   мошенники   пенсионер   полицейские   
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Свою ошибку мужчина осознал лишь когда лишился денег.

В Уфе пенсионер попался на известную мошенническую схему. Ему позвонили из якобы колл-центра крупного банка и сообщили, что накопления мужчины в опасности и ему срочно следует перевести деньги на безопасный счёт. Тот помчался к банкоматам в ближайший торговый центр, но там встретил полицейских, которые заметив неладное, попытались его отговорить от опрометчивого поступка. При них пенсионер переводить деньги не стал, но и не послушал. Он отправился в ТЦ "Мир", но и там наткнулся на бдительных стражей порядка. На их предостережения он ответил, что сам всё знает и ушёл в третий торговый центр. Там правоохранителей уже не было и он успешно озолотил мошенников на миллион рублей.

Убедить пенсионера в том, что он стал жертвой аферистов смог только сын. Правда, было уже поздно. Теперь ему самому пришлось идти к полицейским и писать заявление. В беседе с сотрудниками он признался, что знал о подобных мошеннических схемах, но не предполагал, что станет их жертвой. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, но деньги, вероятно, упрямый пенсионер уже никогда не увидит.

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Метки: Видео   Уфа   деньги   мошенники   пенсионер   полицейские   
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10  комментариев
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3k
· · Час назад
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12k
harlamov 6 минут назад
Надо было его арестовать)
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13k
Социум 13 минут назад
Деменция это. Постоянный контроль нужен.
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63k
Александр Ломовицкий 18 минут назад
баран учится -никогда.
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663
Nastromo Полчаса назад
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3k
Alex Полчаса назад
"Если человек идиот, то это надолго"
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Так этому дебилу и надо.
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1k
Александр Туркин 44 минуты назад
В ногу бы ему лучше стрельнули !
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15k
a_komolow 53 минуты назад
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22k
Слепой Пью Час назад
Государство уже столько раз нае....ло пенсионеров, что они государственным людям не верят по умолчанию... а телефонные суки этим пользуются.
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