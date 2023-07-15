"Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам

Свою ошибку мужчина осознал лишь когда лишился денег.
В Уфе пенсионер попался на известную мошенническую схему. Ему позвонили из якобы колл-центра крупного банка и сообщили, что накопления мужчины в опасности и ему срочно следует перевести деньги на безопасный счёт. Тот помчался к банкоматам в ближайший торговый центр, но там встретил полицейских, которые заметив неладное, попытались его отговорить от опрометчивого поступка. При них пенсионер переводить деньги не стал, но и не послушал. Он отправился в ТЦ "Мир", но и там наткнулся на бдительных стражей порядка. На их предостережения он ответил, что сам всё знает и ушёл в третий торговый центр. Там правоохранителей уже не было и он успешно озолотил мошенников на миллион рублей.
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Убедить пенсионера в том, что он стал жертвой аферистов смог только сын. Правда, было уже поздно. Теперь ему самому пришлось идти к полицейским и писать заявление. В беседе с сотрудниками он признался, что знал о подобных мошеннических схемах, но не предполагал, что станет их жертвой. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, но деньги, вероятно, упрямый пенсионер уже никогда не увидит.
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