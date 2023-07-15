"Я всё знаю": полицейские не смогли убедить пенсионера не переводить деньги мошенникам

В Уфе пенсионер попался на известную мошенническую схему. Ему позвонили из якобы колл-центра крупного банка и сообщили, что накопления мужчины в опасности и ему срочно следует перевести деньги на безопасный счёт. Тот помчался к банкоматам в ближайший торговый центр, но там встретил полицейских, которые заметив неладное, попытались его отговорить от опрометчивого поступка. При них пенсионер переводить деньги не стал, но и не послушал. Он отправился в ТЦ "Мир", но и там наткнулся на бдительных стражей порядка. На их предостережения он ответил, что сам всё знает и ушёл в третий торговый центр. Там правоохранителей уже не было и он успешно озолотил мошенников на миллион рублей.