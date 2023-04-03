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В Дзержинске рыбак по льду сбежал от пытавшихся спасти его сотрудников МЧС

В Дзержинске рыбак по льду сбежал от пытавшихся спасти его сотрудников МЧС

Автор:
03 апреля 2023 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   курьёз   лёд   побег   река   рыбак   спасатели   
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Мужику осталось только помахать рукой и пожелать всего хорошего, как в известном фильме.

Очередной любитель зимней рыбалки весной и претендент на премию Дарвина по совместительству решил не мешать естественному отбору и сбежал от спасателей, которые хотели вытащить его из опасного места. Рыбак как ошпаренный схватил снасти и побежал по льду, когда завидел сотрудников МЧС в гидрокостюмах. Природа на этот раз его пощадила. Он смог перебежать на другой берег и скрылся с глаз. Догонять, разумеется, его никто не стал.

Сообщается, что спасателей вызвали прохожие. Они позвонили в МЧС и сообщили, что неподалёку от Окской набережной посередине реки на тонком льду стоит бесстрашный рыбак, которого, пока не поздно, нужно вытаскивать. Спасатели сделали, что могли. Но как мы знаем, адепты зимней рыбалки (особенно, в конце зимы и весной) — крайне упёртые люди. И пока они не начнут тонуть или их не унесёт на льдине, ни за что не признают, что сделали что-то не так.

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Метки: видео   курьёз   лёд   побег   река   рыбак   спасатели   
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4  комментария
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9k
Billi_Bons Час назад
Предлагаю адептов не спасать. Корм для рыбов тоже нужен, они же (рыбы) не все веганы.
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25k
Егор 43 минуты назад
Объясняю, как это спасение выглядит у нас, в Питере:
Приезжаешь на своей машине на берег. Идешь по льду (или подбрасывает кто-нибудь), например, километра 3-4. Буришься, садишься рыбачить. Тут подъезжает «подушка» МЧС и говорит, чтоб садился. Мол, опасно. Показываешь пробуренный лед – 15см. Пофиг, говорят, запрещено. Собираешься, залезаешь в «подушку». Там сидит представитель муниципалитета. Он берет у тебя паспорт и выписывает штраф (от 1000 до 5000, но традиционно - 2500 руб.). И везут тебя с другими бедолагами, но не на тот берег. Говоришь: «Господа, мы же рядом с другим берегом, и машина там стоит, отвезите туда». Отвечают, что не такси, и, вообще, корюшки лишней нет? А то вас повезем, а рыбу – нет.
Топаешь потом по берегу до машины (сам лично прошлой зимой ходил 30 км).
Короче, в гробу я это платно-принудительное спасение видал. Я понимаю тебя, мужик!
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