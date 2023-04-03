В Дзержинске рыбак по льду сбежал от пытавшихся спасти его сотрудников МЧС

Сообщается, что спасателей вызвали прохожие. Они позвонили в МЧС и сообщили, что неподалёку от Окской набережной посередине реки на тонком льду стоит бесстрашный рыбак, которого, пока не поздно, нужно вытаскивать. Спасатели сделали, что могли. Но как мы знаем, адепты зимней рыбалки (особенно, в конце зимы и весной) — крайне упёртые люди. И пока они не начнут тонуть или их не унесёт на льдине, ни за что не признают, что сделали что-то не так.