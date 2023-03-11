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Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях

Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях

Автор:
11 марта 2023 09:36
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   знакомства   мужчины и женщины   отношени я   переписка   смех   
2623
16

Герои данного поста на 100% уверены, что знают о соблазнении абсолютно всё. В их арсенале есть около сотни способов для знакомства с противоположным полом, чтобы произвести на "жертву" максимальное впечатление. Может быть их методы пригодятся и вам!

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Метки: Прикол   Юмор   знакомства   мужчины и женщины   отношени я   переписка   смех   
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11  комментариев
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45k
Мойша 2 часа назад
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8k
Сергей Полчаса назад
Когда понимаешь, что переписываешься не с девушкой, а с Сидоровичем...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Как же тебя суку заблокировать-то, а?
Чтобы твои "посты" ленту не засирали?
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2k
Saplus 47 минут назад
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2k
John 55 минут назад
- Девушка, давайте познакомимся. Вы такая красивая, весёлая...
- Трахнуть меня хочешь?
- ...и умная
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11k
paranoid 58 минут назад
Черт, в мужику с толстолобиком друзья не нужны? Я могу пиво принести)))
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Вся суть таких подкатов
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45k
Мойша 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
45k
56k
alertol 2 часа назад
Комментарий к фото
С козырей зашёл
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Richard

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