Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях

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Герои данного поста на 100% уверены, что знают о соблазнении абсолютно всё. В их арсенале есть около сотни способов для знакомства с противоположным полом, чтобы произвести на "жертву" максимальное впечатление. Может быть их методы пригодятся и вам!
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