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Убойные тексты и фото с досок объявлений, которые мы точно не ожидали увидеть

Убойные тексты и фото с досок объявлений, которые мы точно не ожидали увидеть (17 фото)

Автор:
17 апреля 2021 16:46
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   авито   и смех и грех   объявление   прикол   смех   
2212
17
Эти люди, сами того не зная, создали идеальные объявления - мимо них невозможно пройти. Они настолько креативные и запоминающиеся, что мама дорогая. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Метки: Россия   Юмор   авито   и смех и грех   объявление   прикол   смех   
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Core 48 минут назад
Про игры в доктора что-то педофилией попахивает сильно, хотя может это только я везде вижу плохое
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Алексей 9 минут назад
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