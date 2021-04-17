Эти люди, сами того не зная, создали идеальные объявления - мимо них невозможно пройти. Они настолько креативные и запоминающиеся, что мама дорогая. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

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1. Такого вы еще не видели - инфа 100% 0 Источник:

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2. Словно в душу смотрит 0 Источник:

3. Продолжим тему убойных резюме 0 Источник:

4. У него мощная мотивация 0 Источник:

5. Когда ты умеешь подбирать продающие фотки 0 Источник:

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7. Заработать на собственных детях - легко 0 Источник:

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9. Этот стул продается уже очень давно 0 Источник:

10. Чего только не увидишь на электронных досках бесплатных объявлений 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. Внимание! Розыск! 0 Источник:

13. Для ценителей 0 Источник:

14. Так за это еще и платят? 0 Источник:

15. И ведь кто-то купит 0 Источник: