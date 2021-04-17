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Эти люди, сами того не зная, создали идеальные объявления - мимо них невозможно пройти. Они настолько креативные и запоминающиеся, что мама дорогая. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Метки: Россия Юмор авито и смех и грех объявление прикол смех
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