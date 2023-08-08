Прохожие услышали отчаянный писк из канализации

После нескольких часов поисков они, наконец, нашли крошечного чёрного щенка. Малыш был в печальном состоянии — у него были паразиты и стригущий лишай, и его сразу отвезли в местный приют, как и первого щенка. Для одного из них уже нашли передержку, и о малышах чутко заботятся. Третьего щенка так и не удалось найти. Келли уже несколько раз спускалась в ливневую канализацию, чтобы найти его, но безрезультатно. Она и другие волонтеры оставляют там еду в надежде, что малыш выживет. Часть еды уже съедена, поэтому надежда есть.