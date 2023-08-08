Прохожие услышали отчаянный писк из канализации

Иногда братья наши меньшие попадают в беду, и отчаянно нуждаются в помощи человека. Эта трогательная история — как раз об этом.
Недавно американка Келли Клеменс уже собиралась спать — как вдруг получила срочное сообщение. Она тут же вскочила с кровати и бросилась к своей машине. Ей написали, что услышали писк из ливневой канализации — в районе, где она живёт в городе Хьюстон. Сама Келли, мать двоих детей, уже несколько лет спасает местных животных: собак, кошек, а иногда опоссумов и енотов. За последние восемь лет она спасла по меньшей мере 100 животных, абсолютно на добровольных началах.
Когда женщина приехала к канализации, она тут же услышала тот самый писк. Она взяла игрушечный фонарик сына, который был в машине, убрала решётку и самостоятельно спустилась вниз на глубину 2 метра. Затем спасательница проползла по туннелю, кишащему тараканами — и в кромешной тьме увидела две пары напуганных глаз.
"Я услышала, как кто-то ступает по воде, и направив туда фонарик, увидела две пары глаз, смотревших на меня. Потом они испугались и убежали. Бедняги скулили," - рассказывает Келли.
По словам женщины, щенки могли упасть в канализацию через небольшое отверстие — или же, что более вероятно, кто-то поместил их туда специально. Затем приехала служба спасения животных, и вместе с Келли они до 3 часов ночи пытались спасти щенят. В тот день малышей, увы, не нашли в канализации. Но команда спасла третьего щенка — чёрного метиса лабрадора, который бегал снаружи. Келли и не думала сдаваться, и на следующий день снова спустилась в канализацию с командой волонтёров.
После нескольких часов поисков они, наконец, нашли крошечного чёрного щенка. Малыш был в печальном состоянии — у него были паразиты и стригущий лишай, и его сразу отвезли в местный приют, как и первого щенка. Для одного из них уже нашли передержку, и о малышах чутко заботятся. Третьего щенка так и не удалось найти. Келли уже несколько раз спускалась в ливневую канализацию, чтобы найти его, но безрезультатно. Она и другие волонтеры оставляют там еду в надежде, что малыш выживет. Часть еды уже съедена, поэтому надежда есть.
К поиску щенка присоединились уже множество людей и волонтёров. Местные приюты ищут для двух спасённых малышей постоянные дома. Сама Келли намерена не сдаваться, и будет каждый день искать щенка в канализации. Вот такие добрые дела!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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