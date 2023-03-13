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Мемные расследования: история появления Джонни Кэтсвилла

Мемные расследования: история появления Джонни Кэтсвилла

Автор:
13 марта 2023 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: 2013 год   Джонни Кэтсвилл   Джонни Ноксвилл   Мемостория   Мемы   кот-блогер   
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Данный пост пропитан запахом нафталина и... валерьянки. Сегодня вместе с Джонни разберёмся в неожиданной популярности рыжего кота, а также его истории появления.
Фотография с котом в необычной позе появилась в 2013 году после публикации на Tumblr. Автор сделал снимок, когда кот бросился на фотоаппарат.

Из-за странной позы и внешней схожести с ведущим шоу "Jackass" / "Чудаки" Джонни Ноксвиллом англоязычная аудитория быстро растиражировали изображение кота, делая подписи в стиле: "Привет, с вами Джонни Кэтсвил. Сегодня…". Данная фраза является отсылкой к традиционной реплике Ноксвилла: "Привет, с вами Джонни Ноксвилл. Добро пожаловать на “Чудаков”". Далее в шоу происходило что-то очень странное, поскольку актёры выполняли опасные и глупые трюки.

В рунете мем появился в 2014 году. Его начали продвигать обитатели сайтов Fishki.net, Пикабу, ЯПлакалъ, а также сообщества в ВК и Facebook*.
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Джонни Кэтсвилл стал мемом-издёвкой над блогерами, которые рассказывали обо всём на свете. Своего рода это также издевательство над влогом.
Влог (сокращение слова "видеоблог") — формат ведения блога, в котором средством передачи информации является видеотрансляция.
Пик популярности мема пришёлся на 2014 год. В 2015 году его уже практически перестали использовать.
* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: 2013 год   Джонни Кэтсвилл   Джонни Ноксвилл   Мемостория   Мемы   кот-блогер   
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5  комментариев
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
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Горожанин Минуту назад
Вылитый Трамп. Нашкот!)
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1k
K_II_T 20 минут назад
Даёшь много блогов.
Хороших и разных.

Но мне не нравится:
- Наезды между блоггерами. Дискредитируют и себя и других.

- Наезды на ТВ программы. Пусть говорят, давай поженимся - другая вселенная. Которая тоже имеет свою аудиторию.

И ещё ужасен список рекомендаций.
Да. Сейчас после каждого музыкального клипа youtube не подсовывает политику, как в 2012-2020м.
Но всё равно подбор следующего ролика - ужасен.
Пусть учатся у Яндекс музыки.
Подбор на Яндекс.Кинопоиске, кстати, тоже не очень.
Премьер (Газпром-Медиа), не смотря на небольшую базу, и то лучше по интересам подбирает.
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13k
котегRUS 2 часа назад
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57k
Крокоди́л 2 часа назад
Я Надеюсь Фишки скоро станут лидером!,,,
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Никифоридис

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