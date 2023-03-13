Мемные расследования: история появления Джонни Кэтсвилла

Фотография с котом в необычной позе появилась в 2013 году после публикации на Tumblr. Автор сделал снимок, когда кот бросился на фотоаппарат.



Из-за странной позы и внешней схожести с ведущим шоу "Jackass" / "Чудаки" Джонни Ноксвиллом англоязычная аудитория быстро растиражировали изображение кота, делая подписи в стиле: "Привет, с вами Джонни Кэтсвил. Сегодня…". Данная фраза является отсылкой к традиционной реплике Ноксвилла: "Привет, с вами Джонни Ноксвилл. Добро пожаловать на “Чудаков”". Далее в шоу происходило что-то очень странное, поскольку актёры выполняли опасные и глупые трюки.



В рунете мем появился в 2014 году. Его начали продвигать обитатели сайтов Fishki.net, Пикабу, ЯПлакалъ, а также сообщества в ВК и Facebook*.