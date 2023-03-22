Мемные расследования: история появления Медведя в кустах

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В 2009-м году в этих ваших интернетах родился тот самый мем, который известен многим под названиями "Медведь в кустах" или "Медведь и шл#ха". В данном посте будет разбор истории появления Медведя.
Основой для мема стал рисунок, опубликованный на DeviantArt. На оригинальной картинке медведь кричал фразу: "I love you".
Довольно быстро картинку переделали в шаблон и стали придумывать ситуации с кричащим медведем.
Медведь в кустах обязан своей популярности пользователями сайта Двач и Лепре. Именно они первыми растиражировали изображение. Первый пик популярности шаблона с медведем пришёлся на 2011 год.
Довольно быстро картинку переделали в шаблон и стали придумывать ситуации с кричащим медведем.
Медведь в кустах обязан своей популярности пользователями сайта Двач и Лепре. Именно они первыми растиражировали изображение. Первый пик популярности шаблона с медведем пришёлся на 2011 год.
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Изображение медведя стало настолько удачным, что его продолжают использовать в комментария по сей день.
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