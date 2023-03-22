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Мемные расследования: история появления Медведя в кустах

Мемные расследования: история появления Медведя в кустах

Автор:
22 марта 2023 15:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2009 год   Медведь и шлюха   Мемостория   Мемы   история мемов   медведь в кустах   
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В 2009-м году в этих ваших интернетах родился тот самый мем, который известен многим под названиями "Медведь в кустах" или "Медведь и шл#ха". В данном посте будет разбор истории появления Медведя.
Основой для мема стал рисунок, опубликованный на DeviantArt. На оригинальной картинке медведь кричал фразу: "I love you".

Довольно быстро картинку переделали в шаблон и стали придумывать ситуации с кричащим медведем.

Медведь в кустах обязан своей популярности пользователями сайта Двач и Лепре. Именно они первыми растиражировали изображение. Первый пик популярности шаблона с медведем пришёлся на 2011 год.
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Второе дыхание мему придала Мадам Фортуна, запилившая комикс в 2012 году.
Изображение медведя стало настолько удачным, что его продолжают использовать в комментария по сей день.

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Метки: 2009 год   Медведь и шлюха   Мемостория   Мемы   история мемов   медведь в кустах   
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 9 минут назад
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