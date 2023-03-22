Мемные расследования: история появления Медведя в кустах

Основой для мема стал рисунок, опубликованный на DeviantArt. На оригинальной картинке медведь кричал фразу: "I love you".



Довольно быстро картинку переделали в шаблон и стали придумывать ситуации с кричащим медведем.



Медведь в кустах обязан своей популярности пользователями сайта Двач и Лепре. Именно они первыми растиражировали изображение. Первый пик популярности шаблона с медведем пришёлся на 2011 год.