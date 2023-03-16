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Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет"

Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет"

Автор:
16 марта 2023 14:22
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2012 год   Вовка в тридевятом царстве   Мемостория   Мемы   и так сойдёт   появление мемов   
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На этот раз под прицел попал персонаж, появившийся на свет в 1965 году. Примечательно, что успех мема связан с датой выхода мультфильма на Youtube.
В основу мема "И так сойдёт" был положен главный герой мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" режиссёра Бориса Степанцева.

Вторую жизнь мультфильм получил в 2012 году, когда главного героя и его коронную фразу "и так сойдёт" разобрали на мемы. Популяризации мема способствовала публикация мультфильма на Youtube. К 2023 году видео удалили из общего доступа.

Примечательно, что успешность персонажа и постоянное цитирование героя в интернете повлияли на продолжение картины. 31 декабря 2021 года на экраны вышла короткометражка "Вовка и зима в Тридевятом царстве".
Вовка и его фраза "И так сойдёт" стала одной из лучших иллюстраций к убогим попыткам что-то сделать или отремонтировать.
Мем "и так сойдёт" получил популярность только среди русскоязычных пользователей интернета и не стал общесетевым явлением. Впрочем... и так сойдёт!

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Метки: 2012 год   Вовка в тридевятом царстве   Мемостория   Мемы   и так сойдёт   появление мемов   
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11  комментариев
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2k
Walther Полчаса назад
Здесь то, что не так? Синяя ж изолента, на века!!!
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383
Сергей А 6 минут назад
Зажарится как-нибудь!!!
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43k
turyst Полчаса назад
По поводу столбика.

Что привезли, то рабочие и закрепили.
Прояв смекалку.
А не послав "эффективного менеджера" покупать другой столбик.
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123
Пельменин turyst 38 секунд назад
и вы утверждаете, что это приемлемое решение. Мне было бы стыдно, если бы я сделал что-то подобное. Это просто-напросто брак и халтура! Таким мастерам нужно руки побрывать и другим концом обратно воткнуть в то место откуда растут, что бы так не делали больше!
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4k
Wertos Полчаса назад
Комментарий к фото
Не, ну я себе так же сделал ! По соседству экскаватор гусеничный, здоровенный ппц, копал котлован, а "парковаться" он ездил по моей будущей дороге. Я ему там наворотил кирпичей так-же ! В итоге к концу его работы он этот кирпич утрамбовал лучше асфальта !
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25k
Егор Полчаса назад
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3k
S__D 55 минут назад
Комментарий к фото
Чё вы ржёте, это для велосипедов.
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12k
Ivan 56 минут назад
Сойдёт за пост.
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2k
Lexx Час назад
Сейчас это называется сделать "на отъ#бись".
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Никифоридис

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