Мемные расследования: как появился мем "И так сойдет"

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На этот раз под прицел попал персонаж, появившийся на свет в 1965 году. Примечательно, что успех мема связан с датой выхода мультфильма на Youtube.
В основу мема "И так сойдёт" был положен главный герой мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве" режиссёра Бориса Степанцева.
Вторую жизнь мультфильм получил в 2012 году, когда главного героя и его коронную фразу "и так сойдёт" разобрали на мемы. Популяризации мема способствовала публикация мультфильма на Youtube. К 2023 году видео удалили из общего доступа.
Примечательно, что успешность персонажа и постоянное цитирование героя в интернете повлияли на продолжение картины. 31 декабря 2021 года на экраны вышла короткометражка "Вовка и зима в Тридевятом царстве".
Вторую жизнь мультфильм получил в 2012 году, когда главного героя и его коронную фразу "и так сойдёт" разобрали на мемы. Популяризации мема способствовала публикация мультфильма на Youtube. К 2023 году видео удалили из общего доступа.
Примечательно, что успешность персонажа и постоянное цитирование героя в интернете повлияли на продолжение картины. 31 декабря 2021 года на экраны вышла короткометражка "Вовка и зима в Тридевятом царстве".
Та самая фраза главного героя
Вовка и его фраза "И так сойдёт" стала одной из лучших иллюстраций к убогим попыткам что-то сделать или отремонтировать.
Мем "и так сойдёт" получил популярность только среди русскоязычных пользователей интернета и не стал общесетевым явлением. Впрочем... и так сойдёт!
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