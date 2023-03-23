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Мемные расследования: Ловите наркомана

Мемные расследования: Ловите наркомана

Автор:
23 марта 2023 18:33
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2010 год   Мемостория   Мемы   история мемов   крокодил   крокодил гена   ловите наркомана   
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В 2010-м году появилось сразу два мема, связанных с крокодилом Геной. Лаконичность и точное попадание в образ закрепились за изображением, связанным с наркоманами и неадекватным поведением.
В январе 2010 года на Дваче стали активно использовать мем "Наркоман штоле с#ка".
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И буквально следом появилась другая версия крокодила Гены с надписью "Ловите наркомана". Мем получил название "Ракодил". Ракодила стали часто использовать в комментариях обитатели сайтов Фишки.нет, Пикабу, Яплакалъ. Особую популярность мем снискал в сообществах ВК (Борщ, MDK, Лепра).

Изображение крокодила Гены является отсылкой к наркотику "крокодил".
Крокодил – слэнговое название Дезоморфина и некоторых наркотиков опиумной группы.

Источник:

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Метки: 2010 год   Мемостория   Мемы   история мемов   крокодил   крокодил гена   ловите наркомана   
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The Dude Час назад
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