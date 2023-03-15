Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага"

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Секрет успеха мема прост: идеальное попадание в образ и лаконичность. Дейл из мультсериала является, вероятно, лучшим примером сочетания глупости и храбрости.
Мем с Дейлом и подписью "Слабоумие и отвага" появился в 2009 году. Он (в смысле мем) родился в Лепрозории (leprosorium.dirty.ru) и активно использовался участниками закрытой тусовки. А создателем является пользователь под ником vliff.
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Обычно мем использовался для комментирования опасных ситуаций, граничащих с идиотизмом.
Довольно быстро появились всевозможные вариации с героями мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".
Мем стал основой для множества прочих
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