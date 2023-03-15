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Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага"

Мемные расследования: история появления феномена "Слабоумие и отвага"

Автор:
15 марта 2023 10:58
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2009 год   Мемостория   Мемы   Чип и Дейл спешат на помощь   идиотизм   слабоумие и отвага   
2400
17
Секрет успеха мема прост: идеальное попадание в образ и лаконичность. Дейл из мультсериала является, вероятно, лучшим примером сочетания глупости и храбрости.
Мем с Дейлом и подписью "Слабоумие и отвага" появился в 2009 году. Он (в смысле мем) родился в Лепрозории (leprosorium.dirty.ru) и активно использовался участниками закрытой тусовки. А создателем является пользователь под ником vliff.
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Обычно мем использовался для комментирования опасных ситуаций, граничащих с идиотизмом.
Довольно быстро появились всевозможные вариации с героями мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".

Мем стал основой для множества прочих

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Метки: 2009 год   Мемостория   Мемы   Чип и Дейл спешат на помощь   идиотизм   слабоумие и отвага   
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15  комментариев
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9k
Antonium Час назад
А здесь что не так

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53k
Олег 2 минуты назад
Никифоридис и плоский юмор
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9k
Фомич 3 минуты назад
Меня? Сильноумие и осторожность )))
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52k
dima423 Полчаса назад
меня отражает Оптимизм и Покуизм))
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52k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Знание и Сила)
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4k
Wertos 54 минуты назад
Как я и предполагал... Слабоумие и отвага 28.6%
зДАРОВА МУЖИКИ !
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Никифоридис

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