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В Саратове мужчина сорвался вниз, пытаясь удрать от спасателей по электрическим проводам

В Саратове мужчина сорвался вниз, пытаясь удрать от спасателей по электрическим проводам

Автор:
13 марта 2023 08:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   полиция   провода   саратов   удрал   упал вниз   человек паук   
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Человек-паук сорвался вниз и разбился. Провода остались целы.

12 марта в Кировском районе Саратова 31-летний мужчина влез на крышу пятиэтажного дома. По словам очевидцев, он вёл себя крайне странно, как будто находился в состоянии измененного сознания. По его душу приехали спасатели, но спасаться мужчина не хотел. Чтобы удрать от специалистов, он попытался сбежать по воздуху, держась за провода электропередачи, но далеко не ушёл.


В один момент мужчина сорвался с высоты и зацепился за провод. Повисев немного, он попытался подтянуться, но не сумел и рухнул на землю.


Упавшего пытались реанимировать, однако безуспешно. Сообщается, что по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

Источник:

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Метки: Ynews   видео   полиция   провода   саратов   удрал   упал вниз   человек паук   
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3  комментария
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10k
Игорь 14 минут назад
Весна
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6k
sumrаknn Полчаса назад
дилемма - или Дарвин, или одеяло.
А что бы выбрал ты? (что выбрали спасатели - мы видим.)
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Умер Андрей.........
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