В Саратове мужчина сорвался вниз, пытаясь удрать от спасателей по электрическим проводам

Человек-паук сорвался вниз и разбился. Провода остались целы.
12 марта в Кировском районе Саратова 31-летний мужчина влез на крышу пятиэтажного дома. По словам очевидцев, он вёл себя крайне странно, как будто находился в состоянии измененного сознания. По его душу приехали спасатели, но спасаться мужчина не хотел. Чтобы удрать от специалистов, он попытался сбежать по воздуху, держась за провода электропередачи, но далеко не ушёл.
Осторожно! Не повторять! Опасно для жизни!
В один момент мужчина сорвался с высоты и зацепился за провод. Повисев немного, он попытался подтянуться, но не сумел и рухнул на землю.
Осторожно! Впечатлительных и беременных просим воздержаться от просмотра видео!
Источник:
Упавшего пытались реанимировать, однако безуспешно. Сообщается, что по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.
Источник:
- На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера Бойцова
- Хо-хо-хо! Полицейские в Перу переоделись в Санта-Клаусов и накрыли банду наркоторговцев
- В Гомеле задержали 200 сторонников "ЧВК Рёдан"
- В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
- На чердаке сибирской психбольницы обнаружили две майнинговые фермы
А что бы выбрал ты? (что выбрали спасатели - мы видим.)