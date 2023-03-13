В Саратове мужчина сорвался вниз, пытаясь удрать от спасателей по электрическим проводам

12 марта в Кировском районе Саратова 31-летний мужчина влез на крышу пятиэтажного дома. По словам очевидцев, он вёл себя крайне странно, как будто находился в состоянии измененного сознания. По его душу приехали спасатели, но спасаться мужчина не хотел. Чтобы удрать от специалистов, он попытался сбежать по воздуху, держась за провода электропередачи, но далеко не ушёл.



