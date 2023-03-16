Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper

Утверждается, что на видео последние минуты жизни беспилотника.
В Сети появилось видео, как утверждается, с камеры американского беспилотника MQ-9 Reaper, который в ходе перехвата российскими истребителями, потерпел крушение в водах Чёрного моря.
На кадрах видно, как с беспилотником сближается российский истребитель и сбрасывает на него топливо. Таких заходов, как сообщают в США, было несколько. В результате последнего СУ-27 якобы зацепил винт беспилотника, из-за чего тот потерял управление и рухнул в воду.
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Напомним, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. Как сообщили в Минобороны РФ, для идентификации летательного аппарата в воздух были подняты два Су-27 из состава дежурных сил ПВО.
В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования
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Это всё равно что плывущее бревно считать кораблём и его нельзя трогать.
Может это беспилотник сам зацепил винтом самолёт.
"Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям", - заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
"Прежде всего, им нет места в нашем полушарии", - сказал американский дипломат про иранские военные корабли.
Так какого хера они в чужом полушарии как в своем кармане шарят?
Вывод: пиндосы совсем ох@евшие!
Может его "проукраинская группа" с яхты запустила. Или вообще какое-нибудь ИГИЛ.