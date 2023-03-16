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Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper

Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper

Автор:
16 марта 2023 13:21
Сообщество : Военное
Метки: Беспилотник   Россия   США   видео   перехват   су-27   
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Утверждается, что на видео последние минуты жизни беспилотника.

В Сети появилось видео, как утверждается, с камеры американского беспилотника MQ-9 Reaper, который в ходе перехвата российскими истребителями, потерпел крушение в водах Чёрного моря.


На кадрах видно, как с беспилотником сближается российский истребитель и сбрасывает на него топливо. Таких заходов, как сообщают в США, было несколько. В результате последнего СУ-27 якобы зацепил винт беспилотника, из-за чего тот потерял управление и рухнул в воду.

Напомним, инцидент с американским БПЛА произошёл 14 марта. Как сообщили в Минобороны РФ, для идентификации летательного аппарата в воздух были подняты два Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования

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Метки: Беспилотник   Россия   США   видео   перехват   су-27   
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46  комментариев
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18k
Александр 41 минуту назад
Я может не прав, но если транспондеры выключены, значит беспилотник считается нечейный и вообще не имеет никаких прав на полёты.
Это всё равно что плывущее бревно считать кораблём и его нельзя трогать.
Может это беспилотник сам зацепил винтом самолёт.
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443
Вася Васильев 2 минуты назад
Пилот молодец. И винт у дрона не повредил и двигатель сумел залить пендосу. Явно же не импровизация.. Так что америкашки без доработки системы воздухозабора эти риперы поднимать в воздух не будут. Они вроде грозились в чёрное море корабль сопровождения пригнать )) есть у меня подозрение, что будет эта лохань постоянно в сетях свои винты запутывать ))
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85
Дело 3 минуты назад
Сегодня слушал на тюбе прославленного летчика-испытателя Толбоева, он говорит, что нет на данной марке системы сброса топлива. А вот нагрузка на крыло нашего самолета составляет до 10 тонн, поэтому при маневре, совершенном рядом с объектом, последний легко может попасть в зону, из которой не выберется.
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20k
Davy Jones 3 минуты назад
Потонул Рахим, да и Х. Уй с ним.
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26k
Serg2001 3 минуты назад
США ошеломлены приемом Бразилией военных кораблей Ирана

"Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям", - заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

"Прежде всего, им нет места в нашем полушарии", - сказал американский дипломат про иранские военные корабли.

Так какого хера они в чужом полушарии как в своем кармане шарят?

Вывод: пиндосы совсем ох@евшие!
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9k
au3 4 минуты назад
Если, конечно, концовка не фальсификация, то сигнал пропал сразу и вряд ли там амеры сами его утопили и почистили данные
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5k
Leonid 5 минут назад
Две лопасти не очень хорошо себя чувствуют
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18k
сеньор Леонсио 7 минут назад
Раз транспондеры выключены, значит безпилотник нечейный! Надо было его заарканить,и скомуниздить!
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14k
Kucher 11 минут назад
А нефиг летать, куда не звали. И вообще, откуда мы знаем, что это беспилотник пиндосов? Он без опознавательный знаков и с выключенным ответчиком.
Может его "проукраинская группа" с яхты запустила. Или вообще какое-нибудь ИГИЛ.
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1k
Мария Коненкова 11 минут назад
Ну, нормально - его обоццали, он не выдержал такого позора и утопился))
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17k
Alex ASK 16 минут назад
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3k
MPEG-8 18 минут назад
Летел, упал, очнулся - Монино.
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8k
Том Сойер 19 минут назад
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28k
Levyathan 20 минут назад
Что-то я не понимаю, американцы нашли подобрали в море сбитый беспилотник? В Черном море? Раньше РФ?
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14
SapientI_SAT Levyathan 7 минут назад
мысль о том, что оператор дрона управляет им, в том числе и камерами, в режиме реального времени и всё это пишется вам в голову не приходила?
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22k
Слепой Пью 21 минуту назад
Вообще-то нашим надо было посыпать головы гравием и наказать пилота - классность ему повысить, что ли...
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2k
Lexx 23 минуты назад
Это всё мультик!
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10k
Игорь 24 минуты назад
все здорово, единственно непонятно - на хрена нашим было скрывать факт слива топлива? ведь понятно было, что видео пишется и его покажут.
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329
Liberman Игорь 7 минут назад
это не слив, а форсаж, ну и что что топливо все не прогорает?
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10k
Мафусаил Полчаса назад
Кому-то 100гр за сбитого надо)))
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1k
Alex Полчаса назад
Ибо не *уй
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3k
Александр 39 минут назад
Топливо сливает через сопла?
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329
Liberman Александр 6 минут назад
да, форсаж. там топливо все не успевает сгореть
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413
ruslan d 40 минут назад
Красиво
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