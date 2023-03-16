Пентагон показал видео с камеры утонувшего в Чёрном море БПЛА MQ-9 Reaper

В Сети появилось видео, как утверждается, с камеры американского беспилотника MQ-9 Reaper, который в ходе перехвата российскими истребителями, потерпел крушение в водах Чёрного моря.



На кадрах видно, как с беспилотником сближается российский истребитель и сбрасывает на него топливо. Таких заходов, как сообщают в США, было несколько. В результате последнего СУ-27 якобы зацепил винт беспилотника, из-за чего тот потерял управление и рухнул в воду.