Как спят кашалоты под водой?

У вас бывало такое, что засыпаешь ночью и тут бац! приходят мысли:

«А у пингвинов есть колени?»

«Интересно, как моя собака называет меня?»

«Что было на уме у человека, который придумал доить коров?»

«Если черепаха потеряет панцирь, то она будет голой или бездомной?»

Думаю, эти и другие десятки вопросов иногда вас настигают в самый неподходящий момент - перед сном и вы без сна и отдыха пытаетесь найти ответы. Что ж, у меня для вас еще один вопрос сегодня на ночь:

«Как спят кашалоты в океане?»