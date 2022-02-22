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Как спят кашалоты под водой?

Как спят кашалоты под водой? (7 фото)

Автор:
22 февраля 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Как спят кашалоты   Кашалоты   животные   под водой   сон   факты   фото   
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В самом деле. Вот интересно, как спят в огромной толще воды мирового океана крупнейшие млекопитающие Земли?

У вас бывало такое, что засыпаешь ночью и тут бац! приходят мысли:

«А у пингвинов есть колени?»

«Интересно, как моя собака называет меня?»

«Что было на уме у человека, который придумал доить коров?»

«Если черепаха потеряет панцирь, то она будет голой или бездомной?»

Думаю, эти и другие десятки вопросов иногда вас настигают в самый неподходящий момент - перед сном и вы без сна и отдыха пытаетесь найти ответы. Что ж, у меня для вас еще один вопрос сегодня на ночь:

«Как спят кашалоты в океане?»

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Для справки:

«Кашалот — морское млекопитающее, единственный современный представитель семейства кашалотовых, родственного карликовым кашалотам. Крупнейший из зубатых китов. Взрослые самцы достигают 20 м длины и массы 50 тонн, а самки — 15 м длины и массы 20 тонн»,

К ним относятся синие киты и кашалоты, скаты и манты, акулы и дельфины?

Одно дело морские котики и тюлени, которые могут выбраться на сушу, где к верху пузом или спинкой могут спокойно лежать под арктическим солнышком, загорать и дремать, а может и вовсе дрыхнуть без задних ласт. Но как же быть остальным, кому песчаный пляж недоступен? Подняться на поверхность воды и спать дрейфуя? Как вариант можно, но все равно опасно. С воздуха может, что угодно прилететь, да и чайки не дадут покоя своими: «Дай-дай, дай-дай, дай-дай!»

фотограф нашел ответ на этот вопрос.


Как спят кашалоты в океане?

Профессиональный подводный фотограф Франко Банфи смог запечатлеть на камеру редкие снимки спящих кашалотов в толще воды Карибского моря, недалеко от острова Доминика.

Франко долгое время наблюдал за стадом кашалотов в море , как внезапно все животные перестали двигаться. Они остановились и разом вместе приняли вертикальное положение покоя.

На самом деле такое поведение было впервые задокументировано еще в 2008 году. Тогда команда биологов из Японии и Великобритании случайно наткнулась на такую же группу кашалотов, которые покоились неподвижно под водой.

Дальнейшие исследования показали, что это не что иное, как коллективный сон. В среднем кашалоты проводят в спячке 7% своей жизни. Отдыхают они, таким образом, по 6-24 минуты с короткими перерывами. Исследователи заключили, что кашалоты рекордсмены по самому короткому общему времени сна среди млекопитающих. Вдобавок выяснилось, что во время сна у них прекращают активность одновременно оба полушария мозга, а не попеременно, как полагали ранее, опираясь на данные о других китообразных.

Итоги

Вот так спят морские гиганты планеты под водой и у нас есть редкие фотодоказательства. Куда деваться? Хочешь жить, умей вставать вертикально и дружно спать коллективно.

Еще больше фотографий различных от Франко Банфи, вы можете посмотреть на его странице в инстаграме.



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Метки: Как спят кашалоты   Кашалоты   животные   под водой   сон   факты   фото   
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8k
Бритва 2 часа назад
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Кархародон 17 минут назад
Крупнейшее млекопитающее планеты - синий кит, а не кашалот.
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35k
Александр 2 часа назад
каша спит, а лот поет
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