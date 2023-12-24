Морской ёж-диадема: страшный сон туриста и дайвера

Лишенные родительской заботы, личинки плывут по течению несколько месяцев, питаясь растительным планктоном поменьше. Но это не самое суровое испытание: в процессе взросления личинусам предстоит не просто вырасти, а сменить тип симметрии. Они делят своё тело из двух частей на пять! Причем финальное превращение занимает всего несколько часов — молодой еж становится шарообразным и спускается на морское дно, чтобы скрести водоросли и отгораживаться от всего мира!