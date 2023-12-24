Морской ёж-диадема: страшный сон туриста и дайвера

Лучшая защита — это нападение. Наверное, как-то так подумал морской ёж-диадема, превративший свой организм в частокол из игл в несколько раз длиннее своего тела!
Черные, белые или полосатые копья устремляются во все стороны на 20-30 см. Такое оборонное сооружение автоматически превращает территорию, где иглокожий поселился, в личное пространство ежа. Так что будьте аккуратны на мелководных пляжах, скалистых побережьях и коралловых рифах Тихого и Индийского океанов — именно там обитает наш интроверт.
Кроме того, что иголки острые и легко обламываются, они еще и ядовиты. Пусть и не настолько, чтобы укокошить крупную животину, но приятного в уколе о гигантский шип мало.
Единственное, что проглядывается сквозь барьер из шипов — нечто, похожее на «глаз». Только вот через этот «глазок» из ежа выбрасываются непереваренные остатки и отходы жизнедеятельности. Такие органы как рот и нервное кольцо, заменяющее мозг, у животины располагаются внизу.
Поза кверху задом не слишком мешает иглокожему в повседневной рутине. С помощью разросшейся щетины ежи степенно вышагивают среди камней и кораллов, выполняя свою главную экологическую обязанность — надзор за количеством водорослей на рифах. Несмотря на нелюдимость, дело это общественно важное — в отсутствие иглокожих водоросли разрастаются сверх меры, что не очень хорошо сказывается на хрупкой экосистеме коралловых рифов. Ёж делает работу тщательно, не жалея живота. Торопиться ему некуда — никто в здравом уме не полезет на пики.
Единственный, кто способен пробраться сквозь защиту, — рыба-спинорог. Мощными челюстями она буквально прогрызает путь до мягкой тушки диадемы. Если ёж понимает, что в барьере из кольев образовалась брешь, он группируется и превращается в перекати-море, укатываясь колесом подальше от опасности. То же самое ежи делают, закончив ночную смену, —перекатываются в небольшие расселины и трещины, где и сычуют до следующей ночи.
Тяга к отшельничеству повлияла и на размножение. У парочки ежей могут возникнуть некоторые сложности, если они решили сблизиться, поэтому животины разработали метод бесконтактного оплодотворения! Когда вода достигает комфортной температуры, отшельники кучкуются относительно плотной группой и выпускают в воду сперматозоиды и яйцеклетки в огромных количествах. Авось, сойдутся там как-нибудь.
Лишенные родительской заботы, личинки плывут по течению несколько месяцев, питаясь растительным планктоном поменьше. Но это не самое суровое испытание: в процессе взросления личинусам предстоит не просто вырасти, а сменить тип симметрии. Они делят своё тело из двух частей на пять! Причем финальное превращение занимает всего несколько часов — молодой еж становится шарообразным и спускается на морское дно, чтобы скрести водоросли и отгораживаться от всего мира!
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