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Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"

Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"

Автор:
17 марта 2023 08:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   водитель   дРГ   диверсанты   дорожный конфликт   обиженный   ориентировка   отомстил   политика   
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Вчера, 16 марта, в Курской, Орловской и Брянской областях тщательно досматривали автомобили - искали возможных диверсантов, планирующих теракт. Машину с людьми нашли, но есть нюанс.

16 марта в ряде областей РФ полиция работала в усиленном режиме. Разыскивалась украинская ДРГ. Ориентировки разослали по Курской области, также сообщалось, что злоумышленники могут находиться в Брянской или Орловской областях.



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Предполагаемые преступники могли планировать теракт, поэтому их поимка стала задачей первостепенной важности. В ориентировке значилось авто - пикап с госномерами Украины. В соцсетях засветились также фото разыскиваемых злоумышленников.


По предварительным данным, фигурировавшим в информации, машина ехала со стороны Брянской области и последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха. О вооружённых преступниках сообщил житель Курской области, и правоохранители не могли не отреагировать на этот сигнал.

«Фольксваген-Амарок» искали на территории трёх областей, а обнаружили авто в городе Валуйки под Белгородом.


Оказалось, что водитель задержанного пикапа и его пассажир - родственник из Купянска - никакого отношения к ДРГ не имеют. А всю эту историю выдумал обиженный на них мужчина, которого "подрезали" на дороге. И теперь у полиции возник ряд вопросов к шутнику, решившему отомстить за дорожный конфликт.

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Метки: Ynews   водитель   дРГ   диверсанты   дорожный конфликт   обиженный   ориентировка   отомстил   политика   
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22  комментария
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2k
· · 2 часа назад
И ... ?
Где развязка и эпилог-то, Автор ?
Короче, придётся самому написать-а-потом-и-прочитать ... .
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....... Теперь выяснилось, что изначально фейковое заявление сделал обиженный водитель.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, в машине находились двое мужчин и одна девушка, но никакого отношения к украинской ДРГ они не имеют. Дело в том, что у них в Орловской области произошел дорожный инцидент. И водитель другой машины решил им отомстить и сообщил в полицию, что видел подозрительную машину с украинскими номерами и вооруженными людьми.

В результате автомобиль с жителем Курской области и его родственником из Купянска попал в ориентировку и его стали разыскивать сразу в нескольких регионах.

https://www.mk.ru/incident/2023/03/16/zayavlenie-o-diversantakh-v-orlovskoy-oblasti-okazalos-mestyu-obizhennogo-voditelya.htmlhttps://www.mk.ru/incident/2023/03/16/zayavlenie-o-diversantakh-v-orlovskoy-oblasti-okazalos-mestyu-obizhennogo-voditelya.html
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31k
Slonyash 40 минут назад
Если так, как написано, то присядет за ложное сообщение о преступлении.
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16k
Сергей 46 минут назад
Класс! Получается, что пока план "перехват" вводили он аж три области отмахал! А если реально группа была бы?
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33k
russger 52 минуты назад
Что за херню тут понаписали?

"Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"

Какой водитель сообщил? Что сообщил? Какие обидчики? Какой дорожный конфликт обернулся планом "перехват"? Автор, проспись и протрезвей, реально херню непонятную понаписал -_-
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529
Димыч 58 минут назад
Автор. Либо пишите нормально, либо не пишите в стиле - "концовку додумайте(найдите) сами." Ну а вообще эта ситуация - показатель того, как люди, пользуясь спецификой времени, сводят личные счёты. Так с доносами было...
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104
twincam Час назад
хватит быковать, народ.
информации крайне мало.
формат подачи материала от репортеров и сми как всегда истеричный.
на фишках как обычно сплошные стратеги и всезнайки.
еще не известно кто там по итогу "обиженный" (как написали в сми), и с чего все началось.
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5k
vasilykopkov Час назад
Сначала я ни хрена не понял.
Потом прочитал ещё два раза - и опять ни хрена не понял.

А потом добрые люди разместили комментарии...
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6k
Mixalych Час назад
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Полицейские молодцы, придукрам на пикапе наука, что вести себя на дорогах надо нормально, мужику выписать в бубен, чтоб впредь не строил из себя обиженку и что серьезными вещами не шутят. Хотя поди узнай что у него в голове, может действительно столкнулся с агрессией ну и на чесном глазу высказал все что думает.
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112
Maikl Час назад
Пингвину, сообщившему заведомо ложные данные выставить счёт за понесённые затраты.
И на признаки состава преступления "заведомо ложное сообщение и теракте" проверить долба*еба.
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21k
babuby Час назад
КГ/АМ.
Кажется так подобное называется.
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1k
Lex Час назад
<Машину с людьми нашли, но есть нюанс.>
---------------------------------------------------
Автор а где этот нюанс?
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104
twincam Lex Час назад
это как анектод в фуй с *опе )))
василий иванович присунул в очко петьке, и говорит, видишь, у тебя фуй в опе, и у меня фуй в опе...
но есть нюанс.
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65k
doker Час назад
Так появлялись "ведьмы", "враги народа", развивался "маккартизм"...

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11k
Евгений 2 часа назад
И всё? Я, судя по названию поста, думал, что его подрезали или не пропустили, а он, обидевшись заявил, что они террористы. Чем дело то кончилось? Террористы оказались или нет? Что с этим мужиком? Аффтор, чтоб тебе бабы так давали, как ты информацию даёшь.
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