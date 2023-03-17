"Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"

Вчера, 16 марта, в Курской, Орловской и Брянской областях тщательно досматривали автомобили - искали возможных диверсантов, планирующих теракт. Машину с людьми нашли, но есть нюанс.
16 марта в ряде областей РФ полиция работала в усиленном режиме. Разыскивалась украинская ДРГ. Ориентировки разослали по Курской области, также сообщалось, что злоумышленники могут находиться в Брянской или Орловской областях.
Предполагаемые преступники могли планировать теракт, поэтому их поимка стала задачей первостепенной важности. В ориентировке значилось авто - пикап с госномерами Украины. В соцсетях засветились также фото разыскиваемых злоумышленников.
По предварительным данным, фигурировавшим в информации, машина ехала со стороны Брянской области и последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха. О вооружённых преступниках сообщил житель Курской области, и правоохранители не могли не отреагировать на этот сигнал.
«Фольксваген-Амарок» искали на территории трёх областей, а обнаружили авто в городе Валуйки под Белгородом.
Оказалось, что водитель задержанного пикапа и его пассажир - родственник из Купянска - никакого отношения к ДРГ не имеют. А всю эту историю выдумал обиженный на них мужчина, которого "подрезали" на дороге. И теперь у полиции возник ряд вопросов к шутнику, решившему отомстить за дорожный конфликт.
Источник:
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Где развязка и эпилог-то, Автор ?
Короче, придётся самому написать-а-потом-и-прочитать ... .
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....... Теперь выяснилось, что изначально фейковое заявление сделал обиженный водитель.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, в машине находились двое мужчин и одна девушка, но никакого отношения к украинской ДРГ они не имеют. Дело в том, что у них в Орловской области произошел дорожный инцидент. И водитель другой машины решил им отомстить и сообщил в полицию, что видел подозрительную машину с украинскими номерами и вооруженными людьми.
В результате автомобиль с жителем Курской области и его родственником из Купянска попал в ориентировку и его стали разыскивать сразу в нескольких регионах.
https://www.mk.ru/incident/2023/03/16/zayavlenie-o-diversantakh-v-orlovskoy-oblasti-okazalos-mestyu-obizhennogo-voditelya.htmlhttps://www.mk.ru/incident/2023/03/16/zayavlenie-o-diversantakh-v-orlovskoy-oblasti-okazalos-mestyu-obizhennogo-voditelya.html
"Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"
Какой водитель сообщил? Что сообщил? Какие обидчики? Какой дорожный конфликт обернулся планом "перехват"? Автор, проспись и протрезвей, реально херню непонятную понаписал -_-
информации крайне мало.
формат подачи материала от репортеров и сми как всегда истеричный.
на фишках как обычно сплошные стратеги и всезнайки.
еще не известно кто там по итогу "обиженный" (как написали в сми), и с чего все началось.
Потом прочитал ещё два раза - и опять ни хрена не понял.
А потом добрые люди разместили комментарии...
И на признаки состава преступления "заведомо ложное сообщение и теракте" проверить долба*еба.
Кажется так подобное называется.
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Автор а где этот нюанс?
василий иванович присунул в очко петьке, и говорит, видишь, у тебя фуй в опе, и у меня фуй в опе...
но есть нюанс.