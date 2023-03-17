"Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"

Предполагаемые преступники могли планировать теракт, поэтому их поимка стала задачей первостепенной важности. В ориентировке значилось авто - пикап с госномерами Украины. В соцсетях засветились также фото разыскиваемых злоумышленников.





По предварительным данным, фигурировавшим в информации, машина ехала со стороны Брянской области и последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха. О вооружённых преступниках сообщил житель Курской области, и правоохранители не могли не отреагировать на этот сигнал.