Блогера Варламова* признали иноагентом

Иноагенты не могут работать в государственных и муниципальных предприятиях, им запрещено вести просветительскую и педагогическую деятельность в отношении детей (несовершеннолетних). Им запрещено организовывать публичные мероприятия и быть членами избиркомов.

Вся бухгалтерская и статистическая деятельность, которую ведут иноагенты, подвергается ежегодному обязательному аудиту. Помимо этого, лица со статусом "иноагент" обязаны раз полгода предоставлять в Минюст отчёт о своей деятельности с публикацией его в сети.

Блогер Варламов прославился своими репортажами, в которых он освещал проблемы российской глубинки и крупных городов. С 2017 по 2021 год за ряд фоторепортажей из Крыма ему запретили въезд на территорию Украины. После того как Ютуб отключил монетизацию российских блогеров, Варламов*, на чей канал подписано более четырех миллионов подписчиков, собирал донаты на продолжение своей журналистской деятельности.

В настоящее время Варламов* живет за пределами РФ. Новости о внесении его в список иноагентов он пока не прокомментировал.