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Блогера Варламова* признали иноагентом

Блогера Варламова* признали иноагентом

Автор:
24 марта 2023 08:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   Варламов   журналист   политика   шоубизнес   
1622
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Реестр иноагентов Минюста пополнился еще пятью фамилиями.

Минюст России обновил перечень иноагентов. На этот раз в него попали Илья Варламов*, провозащитник Павел Чиков, общественница и писательница Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин, журналист Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+»*.


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Варламов * попал в список иноагентов из-за распространения недостоверной информации о решениях, принимаемых органами власти, а также по причине поддержки из иностранных источников.

Согласно законам РФ все лица, признанные иноагентами, обязаны сообщать о своём статусе органам публичной власти, в которые они обращаются, а также своим работникам/работодателям. Кроме этого, они в обязательном порядке должны маркировать весь контент и любые производимые ими материалы.


Иноагенты не могут работать в государственных и муниципальных предприятиях, им запрещено вести просветительскую и педагогическую деятельность в отношении детей (несовершеннолетних). Им запрещено организовывать публичные мероприятия и быть членами избиркомов.


Вся бухгалтерская и статистическая деятельность, которую ведут иноагенты, подвергается ежегодному обязательному аудиту. Помимо этого, лица со статусом "иноагент" обязаны раз полгода предоставлять в Минюст отчёт о своей деятельности с публикацией его в сети.


Блогер Варламов прославился своими репортажами, в которых он освещал проблемы российской глубинки и крупных городов. С 2017 по 2021 год за ряд фоторепортажей из Крыма ему запретили въезд на территорию Украины. После того как Ютуб отключил монетизацию российских блогеров, Варламов*, на чей канал подписано более четырех миллионов подписчиков, собирал донаты на продолжение своей журналистской деятельности.


В настоящее время Варламов* живет за пределами РФ. Новости о внесении его в список иноагентов он пока не прокомментировал.


  • - лицо, признанное в РФ иноагентом.

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Метки: #иноагент   Ynews   Варламов   журналист   политика   шоубизнес   
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34  комментария
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29k
Владимир Час назад
Ёршик унитазный. А его на фишках то забанили? А то помнится он тут вымораживал своими постами.
Это ж надо иметь талант, сидя в помойке любой страны, кроме Росии, рассказывать как там прекрасно и хорошо пахнет, а гуляя по Арбату жаловаться, что вон там вон грязный отпечаток ботинка, совсем обленились, везде быдло и уроды..
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−10
Валера Петров Минуту назад
Статус инагента в РФ уже дескредитирован.
Навального тоже инагентом называли, а потом прижали за яйца кого то из местных бизнесменов - переводивших деньги ему в помощь чтобы написал заявление и выяснилось что действительно бабки ему переводили Россияне. Хотя господин пригожин когда его назвали владельцем Вагнера, подал и выиграл иск против Навального - что тот его якобы данным заявлением оклеветал. Тут уже состав дачи заведомо ложного обвинения и путиноохранительной системе - пофиг.
Чем дальше минюст раскидывается такими статусами - тем лучше.
Сейчас Бондаренко, Ступина тех же засудят и иногентами назовут. И тогда вообще хоть сколько нибудь медийной оппозиции в РФ не останется.
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18k
scorpick 10 минут назад
Что это за хрен с горы, нафига мне всралась эта информация? Все эти Галкины, Пугачевы, кому это интересно, кроме них самих?
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад

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31k
Slonyash 20 минут назад
Этот тот гомик, который в мэры Москвы лет 5 назад выдвигался и за самокаты топил? Я думал он давно уже.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 24 минуты назад
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8k
Том Сойер 24 минуты назад
Этого пуделя давно пора усыпить.....
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1k
Mil-ast Полчаса назад
Варламов рассказывал и продолжает рассказывать о проблемах в России, это очень важно. Если о проблеме молчать, само не рассасется. Много рассказывал об урбанистике. Приводит примеры как нужно делать, как нельзя. Есть у него фонд по реставрации исторических архитектурных объектов.
А иностранное финансирование - это когда на любом зарубежном сайте купил любой товар, если его вернуть или отказаться, то деньки, возвращенные продавцом - это тоже по мнению минюста финансирование из-за рубежа.
Сейчас как раз больше доверия к тем журналистам и изданиям, у которых есть статус иноагента. Потому что все всё понимают.
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10k
Sapsan Полчаса назад
А вот Кацу предлагаю сдаться... в полицию. Сигнал для одуванчика. Есть еще один поц, Лядов именуемый. То же стоит правоохранительным органам интересоваться его деятельностью.

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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Хе хе..на Фишках есть свой собственный верифицированный ин.агент, это что..Фишки автоматом становятся пособниками ин.агентов?))
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39k
Example 6.2.6 36 минут назад
Мне кажется, что конкретно Варламов, можно было признать дурачком силами компетентной мед комиссии и не парится особо.

А так, с этими иноагентами задолбали уже.. гребут всех подряд, чьё мнение не угодно правящей элите.
Скажите, а депутаты, чиновники, политические деятели, кто разворовывает страну, ухудшает жизнь и благосостояние россиян, кто выводит средства за рубеж, покупает там недвижимость, отправляет своих детей жить и учиться на Запад - это истинные патриоты? Они не иноагенты? Почему в первую очередь нет никакого закона против таких кровососущих вшей на теле трудового народа, а охота ведётся на всяких журналистов и прочих блогеров?
Я бы подумал что руководство страны с головой не дружит. Но всё гораздо проще - у воров между собой свои понятия и законы, а для было другие. Поэтому Чубайс, персона по сути с допуском и невыездная (лет 5 минимум), наломавшая дров - без проблем покидает страну. А какой-нить журналист вышедший с плакатом "Нет войне" - получает тюремный срок.
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269
zolotoman Example 6.2.6 Полчаса назад
Ты любовник варламчика?
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5k
vasilykopkov 43 минуты назад
Кто это?
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269
zolotoman Mil-ast Полчаса назад
а ты кто?
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380
Dima 56 минут назад
сколько дебилов развелось на просторах России, инстадуры, стэндапдебилы, блогердауны и т.п.
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3k
MPEG-8 57 минут назад
Его Лебедев в своё время от куда-то вытащил, толи родственник, толи друг семьи.
Если его ранний ЖЖ глянуть, то сразу видно, какие посты писал Ильюша, а какие за него написаны.
В ЦРУ есть специальный отдел, который по всеми миру таких блогеров-правдорубов взращивает, курирует и оплачивает им комфортную жизнь, но мы теперь прекрасно знаем для каких целей таких людей готовят.
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2k
Alex Час назад
Ершик туалетный
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5k
Frank Borman Час назад
Органы публичной власти - что это за хрень такая? А что, есть еще и органы непубличной власти?
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11k
Shtoppi Час назад
Да неужели? Дождались таки.
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6k
Sanar Час назад
Очень срочно необходимо признать парикмахера этого пингвина иногентом) я не знаю кто этот урод кучерявый, но это важно.
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1k
Жирный бот Час назад
Я думал он неприкасаемый
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9k
krivsan 2 часа назад
а я думал"одуван" давно инагент,а тут во как
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