Блогера Варламова* признали иноагентом

Реестр иноагентов Минюста пополнился еще пятью фамилиями.
Минюст России обновил перечень иноагентов. На этот раз в него попали Илья Варламов*, провозащитник Павел Чиков, общественница и писательница Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин, журналист Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+»*.
Варламов * попал в список иноагентов из-за распространения недостоверной информации о решениях, принимаемых органами власти, а также по причине поддержки из иностранных источников.
Согласно законам РФ все лица, признанные иноагентами, обязаны сообщать о своём статусе органам публичной власти, в которые они обращаются, а также своим работникам/работодателям. Кроме этого, они в обязательном порядке должны маркировать весь контент и любые производимые ими материалы.
Иноагенты не могут работать в государственных и муниципальных предприятиях, им запрещено вести просветительскую и педагогическую деятельность в отношении детей (несовершеннолетних). Им запрещено организовывать публичные мероприятия и быть членами избиркомов.
Вся бухгалтерская и статистическая деятельность, которую ведут иноагенты, подвергается ежегодному обязательному аудиту. Помимо этого, лица со статусом "иноагент" обязаны раз полгода предоставлять в Минюст отчёт о своей деятельности с публикацией его в сети.
Блогер Варламов прославился своими репортажами, в которых он освещал проблемы российской глубинки и крупных городов. С 2017 по 2021 год за ряд фоторепортажей из Крыма ему запретили въезд на территорию Украины. После того как Ютуб отключил монетизацию российских блогеров, Варламов*, на чей канал подписано более четырех миллионов подписчиков, собирал донаты на продолжение своей журналистской деятельности.
В настоящее время Варламов* живет за пределами РФ. Новости о внесении его в список иноагентов он пока не прокомментировал.
- - лицо, признанное в РФ иноагентом.
Источник:
- Утомил: Зеленскому опять не дадут выступить на вручении премии "Оскар"
- Остался без гешефта: иноагента Шаца депортировали с Бали, не дав провести концерт 8 марта
- Украинские шахматистки отказались от турнира в Дели из-за участия в нём россиянок
- "Не вмешивайте в игру политику": хакер выдвинул ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2
- Водитель решил наказать обидчиков и сообщил в полицию о диверсантах - дорожный конфликт обернулся планом "перехват"
Это ж надо иметь талант, сидя в помойке любой страны, кроме Росии, рассказывать как там прекрасно и хорошо пахнет, а гуляя по Арбату жаловаться, что вон там вон грязный отпечаток ботинка, совсем обленились, везде быдло и уроды..
Навального тоже инагентом называли, а потом прижали за яйца кого то из местных бизнесменов - переводивших деньги ему в помощь чтобы написал заявление и выяснилось что действительно бабки ему переводили Россияне. Хотя господин пригожин когда его назвали владельцем Вагнера, подал и выиграл иск против Навального - что тот его якобы данным заявлением оклеветал. Тут уже состав дачи заведомо ложного обвинения и путиноохранительной системе - пофиг.
Чем дальше минюст раскидывается такими статусами - тем лучше.
Сейчас Бондаренко, Ступина тех же засудят и иногентами назовут. И тогда вообще хоть сколько нибудь медийной оппозиции в РФ не останется.
А иностранное финансирование - это когда на любом зарубежном сайте купил любой товар, если его вернуть или отказаться, то деньки, возвращенные продавцом - это тоже по мнению минюста финансирование из-за рубежа.
Сейчас как раз больше доверия к тем журналистам и изданиям, у которых есть статус иноагента. Потому что все всё понимают.
А так, с этими иноагентами задолбали уже.. гребут всех подряд, чьё мнение не угодно правящей элите.
Скажите, а депутаты, чиновники, политические деятели, кто разворовывает страну, ухудшает жизнь и благосостояние россиян, кто выводит средства за рубеж, покупает там недвижимость, отправляет своих детей жить и учиться на Запад - это истинные патриоты? Они не иноагенты? Почему в первую очередь нет никакого закона против таких кровососущих вшей на теле трудового народа, а охота ведётся на всяких журналистов и прочих блогеров?
Я бы подумал что руководство страны с головой не дружит. Но всё гораздо проще - у воров между собой свои понятия и законы, а для было другие. Поэтому Чубайс, персона по сути с допуском и невыездная (лет 5 минимум), наломавшая дров - без проблем покидает страну. А какой-нить журналист вышедший с плакатом "Нет войне" - получает тюремный срок.
Если его ранний ЖЖ глянуть, то сразу видно, какие посты писал Ильюша, а какие за него написаны.
В ЦРУ есть специальный отдел, который по всеми миру таких блогеров-правдорубов взращивает, курирует и оплачивает им комфортную жизнь, но мы теперь прекрасно знаем для каких целей таких людей готовят.