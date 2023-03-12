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Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA

Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA

Автор:
12 марта 2023 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Киргизов   Сретинск   алкоголь   дтп   мэр   топор   чиновник   
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Ранее судимый мэр Сретенска в минувшую пятницу решил отдохнуть от трудов праведных. Началось все с того, что перебрав с горячительными напитками, он сел за руль, а дальше начался театр абсурда.

Евгению Киргизову очень не понравился проезжавший мимо автомобиль, его пассажиры и водитель. Он устроил небольшую погоню, размахивал пистолетом и угрожал всех убить. Доехав до моста через реку Шилку, не справившись с управлением, протаранил машину другого горожанина.

Но самый эпичный момент наступил, когда приехал наряд ДПС, чтобы оформить аварию.


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Киргизов решил пуститься во все тяжкие, достал из багажника топор и пошел в атаку на полицейских. Топор у него отобрали. Когда порубить всех в капусту не удалось, бросился в машину и попытался удрать с места аварии. Полицейским пришлось вводить план "Перехват", чтобы остановить буйного мэра.


Впрочем, это не первая подобная выходка Киргизова. В далёком 2012 году всё на том же мосту он устроил стрельбу по УАЗику судебных приставов и случайной иномарке . Тогда он работал в местном отделе полиции и за эту "небольшую шалость" получил всего лишь условный срок.

А вообще, приключений у мэра было много. В 2016 году с него сняли судимость по трем статьям: «Хулиганство» (ст. 213 УК), «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК).

Киргизов состоит в партии ЛДПР, в мэры Сретенска его выбрали 2022 году.


В настоящий момент Киргизов находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело все по той же 318 статье.

Источник:

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Метки: Киргизов   Сретинск   алкоголь   дтп   мэр   топор   чиновник   
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4  комментария
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10k
Shtoppi 36 минут назад
ох_ительный мэр! просто красава! не понятно только почему еще не на зоне до сих пор?
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13k
Kostick 15 минут назад
тут даже страшно представить, кто ему конкуренцию на выборах составлял. насильники-убийцы? жаль его джедаи на месте не завалили. это туловище ещё не раз покажет себя. и будет категорически жаль, если погибнут люди.
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73k
Доктор Джонс 20 минут назад
Кто же его выбирал? Такие же как он?
Так-с: "Сретенск город в Забайкальском крае России. Административный центр Сретенского района, образует городское поселение город Сретенск", "население - 6115 человек (2021)".
Теперь всё ясно...
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4k
Григорий 20 минут назад
когда "киргизовых" начнут расстреливать прям на месте?! его не исправить уже, зачем такое содержать за счёт народа?!
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