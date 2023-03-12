Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA

Впрочем, это не первая подобная выходка Киргизова. В далёком 2012 году всё на том же мосту он устроил стрельбу по УАЗику судебных приставов и случайной иномарке . Тогда он работал в местном отделе полиции и за эту "небольшую шалость" получил всего лишь условный срок.

А вообще, приключений у мэра было много. В 2016 году с него сняли судимость по трем статьям: «Хулиганство» (ст. 213 УК), «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК).

Киргизов состоит в партии ЛДПР, в мэры Сретенска его выбрали 2022 году.