Мэр забайкальского Сретенска устроил пьяные разборки в стиле GTA

Ранее судимый мэр Сретенска в минувшую пятницу решил отдохнуть от трудов праведных. Началось все с того, что перебрав с горячительными напитками, он сел за руль, а дальше начался театр абсурда.
Евгению Киргизову очень не понравился проезжавший мимо автомобиль, его пассажиры и водитель. Он устроил небольшую погоню, размахивал пистолетом и угрожал всех убить. Доехав до моста через реку Шилку, не справившись с управлением, протаранил машину другого горожанина.
Но самый эпичный момент наступил, когда приехал наряд ДПС, чтобы оформить аварию.
Киргизов решил пуститься во все тяжкие, достал из багажника топор и пошел в атаку на полицейских. Топор у него отобрали. Когда порубить всех в капусту не удалось, бросился в машину и попытался удрать с места аварии. Полицейским пришлось вводить план "Перехват", чтобы остановить буйного мэра.
Впрочем, это не первая подобная выходка Киргизова. В далёком 2012 году всё на том же мосту он устроил стрельбу по УАЗику судебных приставов и случайной иномарке . Тогда он работал в местном отделе полиции и за эту "небольшую шалость" получил всего лишь условный срок.
А вообще, приключений у мэра было много. В 2016 году с него сняли судимость по трем статьям: «Хулиганство» (ст. 213 УК), «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК).
Киргизов состоит в партии ЛДПР, в мэры Сретенска его выбрали 2022 году.
В настоящий момент Киргизов находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело все по той же 318 статье.
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Так-с: "Сретенск город в Забайкальском крае России. Административный центр Сретенского района, образует городское поселение город Сретенск", "население - 6115 человек (2021)".
Теперь всё ясно...