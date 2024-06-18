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Самый весёлый чиновник: мэр Белоярского влюбил в себя социальные сети, поздравив россиян с Днём гармонии

Самый весёлый чиновник: мэр Белоярского влюбил в себя социальные сети, поздравив россиян с Днём гармонии

Автор:
18 июня 2024 18:08
Сообщество : Юмор
Метки: Социальные сети   день гармонии   интересное   милота   мэр   фото   чиновник   
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Градоначальник призвал россиян стремиться к равновесию и душевному спокойствию.

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков на своей личной странице поздравил всех со Всемирным днем гармонии, опубликовав ролик, на котором он едет на лодке и счастливо размахивает руками.

Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, удовлетворяйте духовные потребности, уделяйте внимание работе и хобби. Сочетайте разные сферы жизни. Стремитесь к равновесию. Жизнь прекрасна! Внутренней и внешней вам красоты! - поздравил Маненков подписчиков.

Большинство комментаторов восхитились жизнерадостностью и позитивным настроем главы города. Правда, нашлись и те, то пытался уколоть Сергея Петровича, мол он на лодке без спасательного жилета. Но и тут мэр нашёл что ответить.

Кроме прекрасного настроения и административной работы Сергей Петрович очень любит рыбалку и готовить. В феврале этого года он поздравил земляков с Днём зимней рыбалки, выловил огромную щуку в 38 градусный мороз. Это он снял на видео и выложил в свои социальные сети.

Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть улов будет богатым и хорошим. Пусть в жизнь приходит радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг, - написал Маненков.

В комментариях земляки сошлись во мнении, что Сергей Петрович - очень душевный мужик и прекрасный глава города. Кроме рыбалки Маненков ведёт свой кулинарный блог. Он готовит разные блюда и делится роликами с подписчиками.

Также Сергей Петрович делился рецептами пасты из кабачков или оливье с олениной.

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Метки: Социальные сети   день гармонии   интересное   милота   мэр   фото   чиновник   
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7  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Главное, что бы жители Белоярского района были довольны.
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3k
Aleksandr M. 10 минут назад
Мэр здорового человека
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43k
Сергей 15 минут назад
Окунишку, вижу что живого поймал, а щуку он дохлую достал.
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19k
GROMOZEKA 20 минут назад
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12k
BarOb 24 минуты назад
Ну молодец, чо. Рыбу ловит, кабачки кушает
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50
Sonne-1 40 минут назад
Твое настроение, когда тебе подняли пенсию

А если серьезно, то препараты для такой радости, под запретом!
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17k
Ёшкин кот 2 часа назад
Вот ведь какой позитивный дядька...
Видео можно обозвать и иначе... Например - "Дожил до пенсии"
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5134 поста (4919 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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