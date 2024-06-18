Самый весёлый чиновник: мэр Белоярского влюбил в себя социальные сети, поздравив россиян с Днём гармонии

Кроме прекрасного настроения и административной работы Сергей Петрович очень любит рыбалку и готовить. В феврале этого года он поздравил земляков с Днём зимней рыбалки, выловил огромную щуку в 38 градусный мороз. Это он снял на видео и выложил в свои социальные сети.

Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть улов будет богатым и хорошим. Пусть в жизнь приходит радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг, - написал Маненков.