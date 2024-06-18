Самый весёлый чиновник: мэр Белоярского влюбил в себя социальные сети, поздравив россиян с Днём гармонии

Градоначальник призвал россиян стремиться к равновесию и душевному спокойствию.
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков на своей личной странице поздравил всех со Всемирным днем гармонии, опубликовав ролик, на котором он едет на лодке и счастливо размахивает руками.
Заботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, удовлетворяйте духовные потребности, уделяйте внимание работе и хобби. Сочетайте разные сферы жизни. Стремитесь к равновесию. Жизнь прекрасна! Внутренней и внешней вам красоты! - поздравил Маненков подписчиков.
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Большинство комментаторов восхитились жизнерадостностью и позитивным настроем главы города. Правда, нашлись и те, то пытался уколоть Сергея Петровича, мол он на лодке без спасательного жилета. Но и тут мэр нашёл что ответить.
Кроме прекрасного настроения и административной работы Сергей Петрович очень любит рыбалку и готовить. В феврале этого года он поздравил земляков с Днём зимней рыбалки, выловил огромную щуку в 38 градусный мороз. Это он снял на видео и выложил в свои социальные сети.
Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть улов будет богатым и хорошим. Пусть в жизнь приходит радость и успех, пусть будет крепким здоровье и добрым мир вокруг, - написал Маненков.
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В комментариях земляки сошлись во мнении, что Сергей Петрович - очень душевный мужик и прекрасный глава города. Кроме рыбалки Маненков ведёт свой кулинарный блог. Он готовит разные блюда и делится роликами с подписчиками.
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Также Сергей Петрович делился рецептами пасты из кабачков или оливье с олениной.
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А если серьезно, то препараты для такой радости, под запретом!
Видео можно обозвать и иначе... Например - "Дожил до пенсии"