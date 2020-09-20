Сын чиновника из Брянска совершил "пьяную" аварию с жертвами

Не дают покоя лавры Ефремова сыну брянского замгубернатора Резунову. Вот и решил Резунов-младший сесть за руль в нетрезвом состоянии. А что из этого вышло, читайте далее.
Ночью 18 сентября в центре Брянска произошла страшная авария, в которой пострадали три автомобиля. Прибывшие на место трагедии полицейские выяснили, что виновником оказался не кто иной, как Максим Александрович Резунов, 33 годов от роду. А работает сын второго по значимости чиновника Брянска инспектором управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) по Брянской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Именно он находился за рулём Volkswagen Touareg, когда машина на перекрёстке врезалась в Toyota Will. От полученного удара Toyota вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Mitsubishi Lancer. Если вам интересно на какие шиши инспектор приобрел себе Volkswagen Touareg, прошу сюда.
В результате аварии 35-летний водитель автомобиля Toyota госпитализирован с тяжёлыми травмами и, по данным телеканала «Городской», сейчас находится в коме. Эти данные подтвердила и сестра пострадавшего. Перелом носа получила 43-летняя пассажирка и только 6-летняя девочка не получила серьёзных повреждений.
Сын вице-губернатора от медицинского освидетельствования отказался, но свидетели происшествия утверждают, что он был пьян. Издательство «Новости Брянска» порывшись в архивах картотеки судебного участка №42 в Мглинском районе выяснили, что 2012 году было возбуждено дело на Резунова М.А. и как не странно за управление транспортным средством в состоянии опьянения. От только тогда дело оперативно закрыли, да и выяснить точно ли это был сын чиновника или его полный тёзка не удалось. Чем же закончится это ночная авария - покажет время…
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А что, ДТП совершают только кто-то из известных?
Жду от тебя, придурка, пост о том, сколько ДТП было совершено по вине бухих обывателей. Со статистикой и количеством жертв.
Саепали уже эти "плюсождунчики"...