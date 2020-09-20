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Сын чиновника из Брянска совершил "пьяную" аварию с жертвами

Сын чиновника из Брянска совершил "пьяную" аварию с жертвами (3 фото)

Автор:
20 сентября 2020 14:31
Сообщество : Аварии
Метки: авария   алкоголь   брянск   дтп   машина   чиновник   
1215
3
Не дают покоя лавры Ефремова сыну брянского замгубернатора Резунову. Вот и решил Резунов-младший сесть за руль в нетрезвом состоянии. А что из этого вышло, читайте далее.

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Метки: авария   алкоголь   брянск   дтп   машина   чиновник   
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27  комментариев
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4k
Барт Симпсон Час назад
водителю тойоты уже предъявили обвинение в нападении на представителя власти при исполнении служебных обязанностей?
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36
Олег Полчаса назад
Ну вот опять. Что ему не сделают то? Его не посадят, его не уволят с гос.службы, его даже не наругают ай яй яй! А что же будет тогда? Лишение прав управления т.с., ну и штраф в целые 30 тысяч, ну и... Да и хватит с него, бедные чиновники напиваются с горя видать - кому как не им видна ситуация в стране, пожалеть их надо - натерпелись бедолаги.
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3k
konon_1983 47 минут назад
Тварь пьяная. Доиграются чинуши, народ вылавливать таких мразей начнёт и самосуд устраивать. Вот запоют тогда, скоты такие...
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36
Олег konon_1983 22 минуты назад
Да не, им сколько не играй - всё мало. Никто не будет вылавливать скотов этих ибо мера терпения народа безгранична! Девяностые видимо забыл, вот тогда был просто трэш а им ходьбы х..У..й по деревне.
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276
Юрий konon_1983 6 минут назад
Володя не позволит.....
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2k
Варяг 47 минут назад
Этот про Путина юморных стишков не читал, власть родную любит и лелеит. А посему отделается выговором с занесением!
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71k
Не твоя это пуля. 51 минуту назад
Почему в в Канаде об этом даже не спрашивают?.. Просто после аварии берут за шкирку и принудительно проверяют на алкоголь.. Что за дебильные законы?..
Почему в в Канаде об этом даже не спрашивают?.. Просто после аварии берут за шкирку и принудительно проверяют на алкоголь.. Что за дебильные законы?..
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1k
Буратино Не твоя это пуля. 46 минут назад
у нас помоему если отказываешься то автоматом бухой значит. Боится поди что еще чего-нить найдут пока лазить по крови будут.
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2k
Варяг Не твоя это пуля. 46 минут назад
ну это же Канада.. она с колен не встает, бездуховная, опять же там геев много и попов мало! В общем нам с ними не по пути!
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71k
Не твоя это пуля. Варяг 42 минуты назад
Я гея видел один раз 8 лет назад..
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36
Олег Не твоя это пуля. 21 минуту назад
Это Россия детка
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10k
Sergey_71rus 56 минут назад
Сын чиновника из Брянска совершил "пьяную" аварию с жертвами
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210
Алиса 58 минут назад
Россине будет жить богато лишь в двух случаях. Когда избавится от евгеев во власти либо присоединятся к Сингапуру.
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2k
Варяг Алиса 45 минут назад
А если из России ещё и дуры такие как ты исчезнут, так она вообще, Америку обгонит!
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2k
Директор свежего воздуха Алиса Полчаса назад
Ну вот куда ты с куриным мозгом, лучше молчи, умнее будешь выглядеть.
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36
Олег Алиса 17 минут назад
Да ты умничка просто, тебя в генеральную асамблею ООН выдвигать надо. Какая мысль, столько экспрессии, какой пассаж. Красноречие божественного уровня!!!
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3k
TOROID 58 минут назад
Если за дело возьмется Ильман Пашаев - тогда возможно Резунова накажут по всей строгости закона.
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3k
Вовочка. TOROID Полчаса назад
Жаль что его отстранили от адвокатских дел.
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3k
TOROID Вовочка. 17 минут назад
Это-то и плохо.
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4k
RomaXz Час назад
Чем закончится ? Развалят дело или просто закроют его, наложив на сынка штраф рублей в 500. Россия ведь. Чиновники. Их семьи неприкосновенны, пока дорогу кому нибудь не перейдут.
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1k
Anubis17 Час назад
С жертвами, а кто жертва? Или главное на вентилятор набросить!
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9k
Олегbl4 Anubis17 48 минут назад
А жертва обязательно труп? А как же "жертва насилия"?
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Не дают покоя лавры Ефремова сыну брянского замгубернатора Резунову. Вот и решил Резунов-младший сесть за руль в нетрезвом состоянии"
=================
А что, ДТП совершают только кто-то из известных?
Жду от тебя, придурка, пост о том, сколько ДТП было совершено по вине бухих обывателей. Со статистикой и количеством жертв.
Саепали уже эти "плюсождунчики"...
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13
Null Dev Агент Безопасной Национальности Час назад
Да, но дело в том, что обычный человек маловероятно что сможет отмазаться от уголовки в отличии от зарвавшихся чиновников и их родственничков...
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5k
Шурави Агент Безопасной Национальности Час назад
Причём заголовок не соответствует, жертв нет, есть пострадавшие.
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9k
Олегbl4 Шурави 48 минут назад
А Вы уверены, что вы говорите нелицеприятные вещи? Или Вы считаете себя одиозной личностью?
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Вовочка. Шурави Полчаса назад
Пострадавшие не жертвы чтоли?
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