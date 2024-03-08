Мэр города из Тюменской области проработал 1,5 месяца и получил годовую премию

Он вступил в должность в середине ноября прошлого года. Таким образом, отработал в 2023-м 1,5 месяца, однако уже получил годовую премию за свой труд. Примерно 400 тысяч рублей. Такую же сумму выписали и предыдущему градоначальнику, он занимал эту должность около 10 месяцев.

Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника, - сообщают на сайте местной думы.