Мэр города из Тюменской области проработал 1,5 месяца и получил годовую премию

Его труд сочли удовлетворительным и решили порадовать приятным бонусом.
В Нефтеюганском районе есть город Пыть-Ях - там активно разрабатывают месторождения полезных ископаемых. Время от времени в городке вспыхивают скандалы. Был случай, когда местная чиновница из Управления капитального строительства выложила томное видео с кофе:
Это я в своём розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома.
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После этого ей объявили выговор.
Были в городе и конфликты, когда представители диаспоры чуть не подрались с полицейскими. А сейчас самой обсуждаемой персоной стал мэр Пыть-Яха, Дмитрий Горбунов.
Он вступил в должность в середине ноября прошлого года. Таким образом, отработал в 2023-м 1,5 месяца, однако уже получил годовую премию за свой труд. Примерно 400 тысяч рублей. Такую же сумму выписали и предыдущему градоначальнику, он занимал эту должность около 10 месяцев.
Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника, - сообщают на сайте местной думы.
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