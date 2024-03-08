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Мэр города из Тюменской области проработал 1,5 месяца и получил годовую премию

Мэр города из Тюменской области проработал 1,5 месяца и получил годовую премию

Автор:
08 марта 2024 17:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Дмитрий Горбунов   Пыть-Ях   мэр   премия   тюменская область   чиновник   
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Его труд сочли удовлетворительным и решили порадовать приятным бонусом.

В Нефтеюганском районе есть город Пыть-Ях - там активно разрабатывают месторождения полезных ископаемых. Время от времени в городке вспыхивают скандалы. Был случай, когда местная чиновница из Управления капитального строительства выложила томное видео с кофе:

Это я в своём розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома.

После этого ей объявили выговор.

Были в городе и конфликты, когда представители диаспоры чуть не подрались с полицейскими. А сейчас самой обсуждаемой персоной стал мэр Пыть-Яха, Дмитрий Горбунов.

Он вступил в должность в середине ноября прошлого года. Таким образом, отработал в 2023-м 1,5 месяца, однако уже получил годовую премию за свой труд. Примерно 400 тысяч рублей. Такую же сумму выписали и предыдущему градоначальнику, он занимал эту должность около 10 месяцев.

Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника, - сообщают на сайте местной думы.

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Метки: Дмитрий Горбунов   Пыть-Ях   мэр   премия   тюменская область   чиновник   
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Горожанин 45 минут назад
Поймали? Поймали! А кто он? Лопух!
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462
mik6059 Полчаса назад
Надо, чтоб каждый житель страны по месяцу поработал мэрами и пр. чиновниками.
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