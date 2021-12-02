«Не гони, подумай о нас»: в Белоруссии на 4 года посадили лихача, устроившего аварию в лесном массиве

Помимо четырёх лет жизни минчанин лишился и автомобиля. Его конфисковало государство.
Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела минчанина по имени Юрий, и с чувством выполненного долга опубликовал в соцсетях видео учинённой им по
пьяни глупости аварии. Получилась хорошая социальная реклама.
Как следует из материалов дела, в начале июля 43-летний житель Минска, будучи в крайне нетрезвом состоянии, разогнался на грунтовой дороге до 82 км/ч, вследствие чего автомобиль занесло и он столкнулся с деревом.
Примечателен монолог женщины, который произошёл в машине за секунды до аварии. Жизненно
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В результате аварии пострадали трое пассажиров и водитель. Больше всех повезло ребёнку, который был пристёгнут, он отделался ссадинами и ушибами. Какие увечья получил пьяный гонщик Юра и две женщины 44 и 67 лет, к сожалению, неизвестно. Но травмы эти были тяжёлыми, поскольку судили минчанина по ч. 4 ст. 317 УК РБ ("Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения").
К слову, осужденный перед роковой поездкой неплохо накидался - концентрация алкоголя в его крови составляла 1,7 промилле. Что касается наказания, то ближайшие 4 года он проведёт в колонии, автомобиль конфисковали навсегда, а сесть за руль он сможет не раньше чем через 6 лет. В России наказание за подобные аварии не в пример мягче.
К сожалению.
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А тут за дерево 4 года дают ! Вот это по настоящему берегут природу и страну от дебилов всяких ..Мне нравится очень такая тенденция !