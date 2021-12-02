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«Не гони, подумай о нас»: в Белоруссии на 4 года посадили лихача, устроившего аварию в лесном массиве

«Не гони, подумай о нас»: в Белоруссии на 4 года посадили лихача, устроившего аварию в лесном массиве (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 19:02
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   Следком   алкоголь   видео   дтп   конфискация   
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Помимо четырёх лет жизни минчанин лишился и автомобиля. Его конфисковало государство.

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела минчанина по имени Юрий, и с чувством выполненного долга опубликовал в соцсетях видео учинённой им по пьяни глупости аварии. Получилась хорошая социальная реклама.


Как следует из материалов дела, в начале июля 43-летний житель Минска, будучи в крайне нетрезвом состоянии, разогнался на грунтовой дороге до 82 км/ч, вследствие чего автомобиль занесло и он столкнулся с деревом.

В результате аварии пострадали трое пассажиров и водитель. Больше всех повезло ребёнку, который был пристёгнут, он отделался ссадинами и ушибами. Какие увечья получил пьяный гонщик Юра и две женщины 44 и 67 лет, к сожалению, неизвестно. Но травмы эти были тяжёлыми, поскольку судили минчанина по ч. 4 ст. 317 УК РБ ("Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения").

К слову, осужденный перед роковой поездкой неплохо накидался - концентрация алкоголя в его крови составляла 1,7 промилле. Что касается наказания, то ближайшие 4 года он проведёт в колонии, автомобиль конфисковали навсегда, а сесть за руль он сможет не раньше чем через 6 лет. В России наказание за подобные аварии не в пример мягче. К сожалению.

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Метки: Белоруссия   Следком   алкоголь   видео   дтп   конфискация   
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Ermolai Полчаса назад
Йуре больше не наливать. Йура далбайоп.
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4k
Allmaster 4 минуты назад
Баба дура, нужно было бы врубить ему как сел за руль бухой. Может только он или он фингалом бы отделались ))
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14k
vikklu 4 минуты назад
На такой скорости, эт точно, надо быть в дупель пьяным, чтобы так позорно завершить поездку. И сто пудов, все непристёгнутые были, кроме ребёнка, слава Богу, его-то хоть догадались
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5k
Sabay 4 минуты назад
Юра протрезвеет и жена будет для него виновата, типа "Накаркала?!"
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6k
Дмитрий Горчилин 13 минут назад
Женщины в салоне допустили всего одну ошибку- сели в автомобиль к пьяному водителю. Хорошо хоть выжили.
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2k
Генрих 15 минут назад
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411
Mixan 15 минут назад
Да уж ...У нас "блохеры" на тачках людей убивают и то отмазываются ..
А тут за дерево 4 года дают ! Вот это по настоящему берегут природу и страну от дебилов всяких ..Мне нравится очень такая тенденция !
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14k
koleos72 20 минут назад
Судя по тому, что он молчит и даже не огрызается, под шкуру ему залезли конкретно!
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