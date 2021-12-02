«Не гони, подумай о нас»: в Белоруссии на 4 года посадили лихача, устроившего аварию в лесном массиве

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела минчанина по имени Юрий, и с чувством выполненного долга опубликовал в соцсетях видео учинённой им по пьяни глупости аварии. Получилась хорошая социальная реклама.

Как следует из материалов дела, в начале июля 43-летний житель Минска, будучи в крайне нетрезвом состоянии, разогнался на грунтовой дороге до 82 км/ч, вследствие чего автомобиль занесло и он столкнулся с деревом.