Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки

Когда его остановили сотрудники ДПС, единоросс сказал, что принял таблетки от сердца. А потом внезапно уснул. Подействовало лекарство, не иначе.
Вчера бывший губернатор Липецкой области, а ныне член Совета Федерации Олег Королев разъезжал по Липецку с двумя лопнувшими колесами, сбил два дорожных знака и протаранил как минимум одну машину. Но если верить единороссу, спиртного он не употреблял - просто погода была плохая, отчего разыгралась мерцательная аритмия, вот его и понесло...
В ролике заснятом очевидцами видно, как черный "Лексус" LX 570, дисками царапая асфальт и виляя, движется по разделительной полосе. Авторы видео, опасаясь, что могут пострадать другие участники движения, вызвали полицейских, которые остановили иномарку сенатора на одной из улиц города.
Сегодня сенатор опроверг версию некоторых СМИ о том, что он якобы был пьян. По его словам, он сам вызвал полицейских, а потом
уснув отлежавшись в автомобиле, попросил правоохранителей отвезти его домой. При этом он заявил, что никаких аварий не совершал и никаких протоколов гаишники на него не составляли.
«Придавило у меня сердце вчера, к сожалению, в последние годы оно меня иногда подводит — у меня мерцательная аритмия. В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!
Сегодня на всякий случай выпил таблетки против аритмии и от давления. Ну вчера погода такая была…», - озвучил свою версию чиновник.
Однако, если верить тому же "Лайфу", сотрудники ДПС все-таки составили протокол об отказе от медосвидетельствования и возбудили дело об административном правонарушении.
В общем, кто-то в этой истории лукавит. И ситуация явно не в пользу Королева. Ведь он как минимум солгал о том, что сам вызвал полицию и не совершал аварий.
Хотя в этом видео прекрасно видно, как автомобиль сносит дорожный знак:
А в этом ролике единоросс таранит иномарку. Точно не было аварий, Олег Петрович?
Федеральные СМИ приводят лишь версию самого Олега Королева, но при этом почему-то не обращаются в местное ГИБДД, чтобы там подтвердили слова сенатора и развеяли крамольные слухи.
Час назад стало известно, что членство Королева в партии "Единая Россия" приостановлено на время разбирательств. Так пожелал сам сенатор, сообщается в официальном канале "ЕР" в Telegram.
У меня по пьяне тоже аритмия - мучаюсь. Понимаю члена.— Lutik cvetochniy (@ColnechniyZayc) May 14, 2021
ну водительское конечно же изъяли по показаниям? с таким то здоровьем за руль нельзя! беречь себя надо!— Упрямый End (@alexmartoff) May 14, 2021
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-Ты кто?
-Вася.
-Какой еще Вася? Кем работаешь?
-Крановщиком.
-Каким еще нафиг крановщиком?
-В баре, кран с пивом открываю и закрываю.
-Охренеть! Да ты знаешь кто я?!
-Ну, судя по номерам, тоже неплохо устроился.
И конечно же ремарка - ...вы не понимаете, это другое!(
Предлагаю собрать подписи для награждения чиновника медалью и денежной премией. Не его вина, что дорожные знаки поставили где попало! Пусть разбираются и увольняют этих зарвавшихся ГАИшников!
Сарказм если что
А что ещё можно подумать? Ну конечно сердце прихватило....
с перепою.
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Это же Россия, чЁ вы не смеётесь?!