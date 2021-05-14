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Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки

Липецкий сенатор разъезжал пьяным по городу и сшибал дорожные знаки (7 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:12
Сообщество : Аварии
Метки: алкоголь   аритмия   видео   вождение   дтп   липецк   сенатор   
3156
7

Когда его остановили сотрудники ДПС, единоросс сказал, что принял таблетки от сердца. А потом внезапно уснул. Подействовало лекарство, не иначе.

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Метки: алкоголь   аритмия   видео   вождение   дтп   липецк   сенатор   
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11k
Марсианин 3 часа назад
Охреневшая тварина.
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19k
Добрый Алабай 8 секунд назад
Нажрался на радостях, что успел соскочить с должности губера до того, как посадили за административную проституцию.
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754
Andrew Belaks 2 минуты назад
''Погода сегодня не лётная...'' (c)
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5k
Pravednik84 4 минуты назад
Проблема не в том что (в смысле какой напиток) он выпил за рулём. Откровенно говоря всем насрать на то сколько и чего он выпил (да хоть литр водки в жало), проблема заключается в том что после некоторых медицинских препаратов и алкоголя человек хуже себя контролирует и становится более опасен и, дай бог памяти, в ПДД запрещён не только алкоголь, но и вовсе различные препараты могущие повлиять на сознание человека (алкоголь просто наиболее популярен и легко определяется). Таким образом отмаза насчёт того что он не был под воздействием алкоголя не канает.
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414
Alex 9 минут назад
Самый настоящий Dirty Magic. Берега уже в край потеряны, ориентируются только по звездам суки.
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10k
Иван Васильевич 21 минуту назад
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5k
IceBazooka Полчаса назад
В ЕДРЕ хоть один нормальный есть?
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186
vtoroyshans Полчаса назад
ну и какая разница какое опьянение, от водки или от лекарств разницы нету... лишение , штраф, и суток 10 ещё за нетрезвое вождение.
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
Секретарь обкома едет на черной "Волге" с номером 00-02. Навстречу ему такая же "Волга" с номером 00-01. Секретарь охреневает, говорит водителю разворачиваться и догнать вторую "Волгу". Водитель разворачивается, догоняет, останавливает. Секретарь выбегает из машины мчится к "Волге" с номером 00-01, открывает дверь, а там совсем незнакомый мужик. Секретарь:
-Ты кто?
-Вася.
-Какой еще Вася? Кем работаешь?
-Крановщиком.
-Каким еще нафиг крановщиком?
-В баре, кран с пивом открываю и закрываю.
-Охренеть! Да ты знаешь кто я?!
-Ну, судя по номерам, тоже неплохо устроился.
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1k
teleuser 40 минут назад
НОРМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЭКС ЧИНОВНИК. некоторые раскрываются как цветочки еще на посту некоторые после ... и прет из них любовь и забота об народе .
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17k
Vital Idol 51 минуту назад
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11k
Антон Семёныч Час назад
Таблетки от сердца.....
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4k
Бу Час назад
Очередной пример беспредела и пробитого дна от партии власти и властьимущих.
И конечно же ремарка - ...вы не понимаете, это другое!(
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4
Андрей Час назад
Ну,этого не посадят,это не Ефремов ! Разница только в том что в случае с Ефремовым - ему мужик попался на встречке ! А так , и один и второй - пьяные скоты !
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17k
nobody® 2 часа назад
Всегда гаишников вызываю, если надо домой доехать
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3k
portroy 2 часа назад
Может и правда не пил? просто таблетки не те принял)))
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1k
АлексЮстасу 2 часа назад
Если кто знает, что за музон звучит в ролике, где экс-кто он там? таранит иномарку, напишите, плиз.
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261
Прохор АлексЮстасу 2 часа назад
The Offsprings Dirty Magic
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
А мне эта история видится по другому! Пьяные гаишники остановили нивчем не повинного члена совфеда, прокололи ему колеса, сломали дорожные знаки, поцарапал ими машину несчастного человека. Вообще довели его до состояния от которого ему бедному стало плохо. И я уверен что наш суд будет на стороне несчастного человека, и сразу разберётся в этой неподобающей ситуации. Виновные однозначно будут наказаны!
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356
анатолий горленко 2 часа назад
Почему это меня не удивляет ?....
А что ещё можно подумать? Ну конечно сердце прихватило....
с перепою.
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13k
Serg2001 2 часа назад
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1k
💰красава💰 2 часа назад
Для быдло патриотов, быдло чиновники!
.
Это же Россия, чЁ вы не смеётесь?!
Ссылка youtu.be
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