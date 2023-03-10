Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Один из самых известных эпизодов начала войны - подвиг защитников Брестской крепости, которые около месяца продержались под яростными ударами противника, уже находясь в глубоком тылу врага.

С тех трагических событий прошло 78 лет. На фотографии - главный вход в мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой".