Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Один из самых известных эпизодов начала войны - подвиг защитников Брестской крепости, которые около месяца продержались под яростными ударами противника, уже находясь в глубоком тылу врага.
С тех трагических событий прошло 78 лет. На фотографии - главный вход в мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой".
О тех людях кто первыми встретили врага . И встретили достойно . Выполнив свой долг перед родиной и своей семьёй .
Главный вход в мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой".
Указом президиума верховного совета СССР
Cкульптурная композиция "Жажда". Оставшиеся в живых защитники Брестской крепости рассказывали, что самым мучительным было отсутствие питьевой воды.
Здание казарм
21-22 Июня 1945г.
16 танков Т-38 участвовали в обороне Брестской крепости.
Место попытки контрнаступателного манёвра - прорыва 26 Июня 1941г.
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На обзорной площадке сохранились руины казарм стрелкового полка и других оборонительных и жилых сооружений
Площадь церемониалов,где установлены мемориальные плиты. В некрополе захоронены останки 850 человек.
В центре мемориала - главный монумент «Мужество» (на его обратной стороне размещены композиции, рассказывающие об эпизодах героической обороны крепости) и штык-обелиск.
В 1956 г. мир наконец узнал, кто руководил обороной цитадели. Много времени прошло, прежде чем имена героев Бреста были вписаны в советскую историю. Они заслужили свое место там. То, как они сражались, их непоколебимое упорство, преданность долгу, храбрость, проявляемая ими вопреки всему
Никто не забыт ...
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