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Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим

Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим

Автор:
10 марта 2023 17:31
Метки: Брестская крепость   Великая Отечественная война   СССР   факты   
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Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Один из самых известных эпизодов начала войны - подвиг защитников Брестской крепости, которые около месяца продержались под яростными ударами противника, уже находясь в глубоком тылу врага.

С тех трагических событий прошло 78 лет. На фотографии - главный вход в мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой".

На обзорной площадке сохранились руины казарм стрелкового полка и других оборонительных и жилых сооружений

В 1956 г. мир наконец узнал, кто руководил обороной цитадели. Много времени прошло, прежде чем имена героев Бреста были вписаны в советскую историю. Они заслужили свое место там. То, как они сражались, их непоколебимое упорство, преданность долгу, храбрость, проявляемая ими вопреки всему



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Метки: Брестская крепость   Великая Отечественная война   СССР   факты   
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9  комментариев
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4k
pinbalist 2 часа назад
Кто поставил палец вниз - фашисты чтоль?
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13k
a_komolow 50 минут назад
Это надо знать и помнить!
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52k
smakido 2 часа назад
В 1974 был издан роман замечательного писателя Бориса Васильева "В списках не значился", в котором описывается время обороны Брестской крепости.Буквально накануне войны в гарнизон крепости попадает молодой лейтенант Николай Плужников, который включается в борьбу и противостояние с немецкими фашистами . Роман интересный, захватывающий, и своего читателя не оставит равнодушным.
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57k
Крокоди́л 3 часа назад
кто не учит уроки истории остается на второй год...
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