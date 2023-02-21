Советские игрушки из лечебно-трудового профилактория

Конечно, термин "изготовление", применимый к этим ЛТП, подразумевает далеко не полный цикл производства игрушек. Над разработкой макетов работали профессиональные мастера, числящиеся в штате региональных отделений Художественного фонда РСФСР; комиссии от этого фонда рассматривали предлагаемые модели, и в случае утверждения модель отливали в гипсе и эту заготовку уже передавали на производственное предприятие.

Тамбовские ЛТП в истории советской игрушки оставили очень заметный след: ассортимент их продукции насчитывал около трех десятков наименований. Причем, фигурки выпускались как штучно: котик, цыпленок, девочка в кокошнике (возможно, фестивальная Катюша), Карлсон и т.д., так и в виде тематических наборов.