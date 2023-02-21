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Советские игрушки из лечебно-трудового профилактория

Советские игрушки из лечебно-трудового профилактория

Автор:
21 февраля 2023 10:32
Сообщество : СССР
Метки: СССР   инрушки   интересно   познавательно   советские игрушки   факты   фото   
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Наверняка, в раннем детстве многим попадали в руки такие простенькие пластмассовые игрушки, у которых, как правило, было одинаковое выражение лиц и не слишком большое разнообразие в позах.

Как правило, такие фигурки всегда имели невысокую стоимость, не представляли собой коллекционной ценности, имели не самую стойкую окраску и потому обычно приобретались в качестве игрушек для песочницы или купания.

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Но была у этих простых и симпатичных фигурок одна интересная особенность: в отличие от аналогичных игрушек советского периода, которые производили либо на специализированных предприятиях, либо выделяли под их изготовление отдельную линию на непрофильном заводе/фабрике, эту продукцию делали в рамках программы исправительной трудотерапии, распространенной во времена СССР в лечебно-трудовых профилакториях.

В советских ЛТП, где содержался контингент, направленный на принудительное лечение от алкоголизма и наркомании, практиковались различные формы "лечения трудом". Несколько таких профилакториев, которые в конце 60-х - начале 70-х были открыты в Тамбовской области, специализировались на самой творческой программе - изготовлении игрушек.

Конечно, термин "изготовление", применимый к этим ЛТП, подразумевает далеко не полный цикл производства игрушек. Над разработкой макетов работали профессиональные мастера, числящиеся в штате региональных отделений Художественного фонда РСФСР; комиссии от этого фонда рассматривали предлагаемые модели, и в случае утверждения модель отливали в гипсе и эту заготовку уже передавали на производственное предприятие.

Тамбовские ЛТП в истории советской игрушки оставили очень заметный след: ассортимент их продукции насчитывал около трех десятков наименований. Причем, фигурки выпускались как штучно: котик, цыпленок, девочка в кокошнике (возможно, фестивальная Катюша), Карлсон и т.д., так и в виде тематических наборов.

Наборов эти лечебно-исправительные заведения выпустили больше всего: охотничьи собаки; персонажи сказки "Буратино"; набор зверушек "Зоопарк" и "Домашние животные"; "Веселые человечки", персонажи различных сказок - "Колобок", "Репка", "Теремок", "Три поросенка" и мн. др.

Видимо, "пациенты" ЛТП к своей лечебно-трудовой деятельности относились с разной степенью добросовестности: т.к. игрушки собирались из разных деталей и окрашивались вручную, довольно часто на фигурках встречались потеки клея, неравномерная и несколько небрежная окраска.

В продажу наборы тоже поступали в разном виде: в большинстве случаев упаковкой служила простая картонная коробочка без какого-либо оформления, где опознавательными знаками служил маленький бумажный вкладыш с наименованием предприятия-изготовителя. Ближе к середине 80-х гг. стали появляться и ярко оформленные наборы.

Несмотря на всю простоту и незамысловатое оформление этих игрушек, многим детям (особенно младшего, детсадовского) возраста они нравились. А значит, принудительная трудотерапия не пропала зря, обернувшись пусть мимолетной, но искренней детской радостью.

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Метки: СССР   инрушки   интересно   познавательно   советские игрушки   факты   фото   
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ChePaev 2 часа назад
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