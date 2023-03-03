В Италии хирург по ошибке отрезал пациенту пенис

Мужчина, потерявший самое ценное, требует, чтобы всех причастных к операции докторов уволили к чёртовой матери.
Министерство здравоохранения Италии проводит расследование вопиющей врачебной ошибки в больнице Сан-Донато в Ареццо. Тамошний хирург по итогам анализов уролога о наличии паховой опухоли отрезал 60-летнему пациенту детородный орган. И всё бы ничего, если бы послеоперационные анализы не показали, что у мужчины никакой опухоли и в помине не было.
Сообщается, что инцидент произошёл ещё в 2018 году и, видимо, только сейчас, в связи с громким скандалом, надзорным органам пришлось вынести сор из избы. Убитый горем пациент и его адвокаты требуют не только увольнения горе-врачей и компенсации морального вреда (который, конечно, никакими деньгами не измерить), но и справедливого суда над виновниками мужской трагедии.
Известно, что операцию провели спустя месяц после предварительных результатов анализа. Уролога обвиняют во врачебной ошибке, а 30-летний хирург пойдёт под суд с обвинением в нанесении тяжкого вреда здоровью.
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Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать! (С)
Он и отрезал.
теперь старый бабушка
- Доктор, отрежьте мне член!
Доктор начинает уговаривать не делать этого.
Пациент настаивает, предлагает любые деньги.
Доктор соглашается, делает операцию.
После спрашивает у пациента:
- Ну зачем вам это нужно???
- Понимаете доктор, я уезжаю в Израиль....
- Так вам нужно было сделать обрезание?
- А я что сказал?
- Тааак, у нас здесь ампутация правой ноги...
Интерн топором - тюк!
- Я сказал ноги...
- Тюк!
- Я сказал правой...
- Тюк!
- Ампутировать левую руку.
- Вжи-и-ик.
- Я сказал левую!
- Вжи-и-ик.
- Я сказал руку!
- Вжи-и-ик.