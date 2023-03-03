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В Италии хирург по ошибке отрезал пациенту пенис

В Италии хирург по ошибке отрезал пациенту пенис

Автор:
03 марта 2023 17:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: врачебная ошибка   италия   опухоль   пенис   скандал   хирург   
2476
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Мужчина, потерявший самое ценное, требует, чтобы всех причастных к операции докторов уволили к чёртовой матери.

Министерство здравоохранения Италии проводит расследование вопиющей врачебной ошибки в больнице Сан-Донато в Ареццо. Тамошний хирург по итогам анализов уролога о наличии паховой опухоли отрезал 60-летнему пациенту детородный орган. И всё бы ничего, если бы послеоперационные анализы не показали, что у мужчины никакой опухоли и в помине не было.

Сообщается, что инцидент произошёл ещё в 2018 году и, видимо, только сейчас, в связи с громким скандалом, надзорным органам пришлось вынести сор из избы. Убитый горем пациент и его адвокаты требуют не только увольнения горе-врачей и компенсации морального вреда (который, конечно, никакими деньгами не измерить), но и справедливого суда над виновниками мужской трагедии.


Известно, что операцию провели спустя месяц после предварительных результатов анализа. Уролога обвиняют во врачебной ошибке, а 30-летний хирург пойдёт под суд с обвинением в нанесении тяжкого вреда здоровью.

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Метки: врачебная ошибка   италия   опухоль   пенис   скандал   хирург   
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36  комментариев
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19k
alexis Час назад
А хирург тут причём? Ему сказали:
Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
Ты права, моя дорогая, с этим отростком пора кончать! (С)
Он и отрезал.
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5k
Frank Borman Полчаса назад
Дедушка старый, ему все равно. Был дедушка, станет бабушкой. Это сейчас даже модно, изменять пол.
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4k
Денис 36 минут назад
Я хз как там в Италии,а у нас вроде бы на ампутацию нужно согласие пациента, или его ближайших родственников,если пациент недееспособен. Относится ли отрезание хера к ампутации я хз.
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4k
Citizenn 41 минуту назад
Ну что за проблема - пусть свой пришьет
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4k
Kozlodoev 48 минут назад
Шутки про Питер будут?
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7k
Slowly 49 минут назад
Казалось бы, как можно спутать или промахнуться?! А, уйня, режем!
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938
Шурман 51 минуту назад
Фото мое точней из меня и если я правильно понял примерно от туда же . Как ее можно с куем перепутать у меня только догадки . Может быть и куй был таких же размеров . Честно удалили таких 2 , когда резали это еще то удовольствие но зато потом полный кайфушник :)
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10k
BWSHARK Час назад
Ля, а чо, йух на место пришить нельзя? Вона бабам пришивают, а тут... Я бы, на его месте, потребовал еще и бесплатной операции по пришиванию члена.
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1k
Oldman Час назад
Забегает мужик в частную клинику:
- Доктор, отрежьте мне член!
Доктор начинает уговаривать не делать этого.
Пациент настаивает, предлагает любые деньги.
Доктор соглашается, делает операцию.
После спрашивает у пациента:
- Ну зачем вам это нужно???
- Понимаете доктор, я уезжаю в Израиль....
- Так вам нужно было сделать обрезание?
- А я что сказал?
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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30k
Андрей Иванов Час назад
Граппа до добра не доводит. Ладно, диагноз неправильный, но пах хоть и рядом, но это не член, как его ампутация сказалась бы на паховой опухоли?
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
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11k
Просто Царь Час назад
Мож врач позавидовал, что у него такой аж 25+ см.?
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913
GoInDown Час назад
А виноват ли хирург? Он скорее всего сделал, что было написано в карточке, по любому кто то из младшего персонала напутал с бумагами.
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2k
Oskarin Час назад
как можно было опухоль спутать с хером...
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6k
Дмитрий Час назад
После операции: а вот вам больной х...й! Возьмите там на тумбочке.
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12
peperX BWSHARK 54 минуты назад
так как они лечат, то видимо не путает
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7k
Nikolay Час назад
В операционной. Врач:
- Ампутировать левую руку.
- Вжи-и-ик.
- Я сказал левую!
- Вжи-и-ик.
- Я сказал руку!
- Вжи-и-ик.
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938
Шурман Час назад
Еп , какая там компенсация всем по 5 лет отсидки в самой хреновой тюрьме . Мне в прошлом году удаляли 2 кисты именно в том же месте хорошо хоть под местным наркозом и я мог видеть что делают :) А самое неприятное было что мне показали как выглядели эти кисты , приятного мало но фотку я сохранил :)
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3k
vfrcbvec 2 часа назад
мдя...
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