В Италии хирург по ошибке отрезал пациенту пенис

Сообщается, что инцидент произошёл ещё в 2018 году и, видимо, только сейчас, в связи с громким скандалом, надзорным органам пришлось вынести сор из избы. Убитый горем пациент и его адвокаты требуют не только увольнения горе-врачей и компенсации морального вреда (который, конечно, никакими деньгами не измерить), но и справедливого суда над виновниками мужской трагедии.





Известно, что операцию провели спустя месяц после предварительных результатов анализа. Уролога обвиняют во врачебной ошибке, а 30-летний хирург пойдёт под суд с обвинением в нанесении тяжкого вреда здоровью.