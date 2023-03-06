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Природа удивительна: 19 превращений гусениц в бабочек

Природа удивительна: 19 превращений гусениц в бабочек

Автор:
06 марта 2023 09:13
Сообщество : Животные
Метки: бабочки   гусеницы   животные   красота   насекомые   превращение   природа   
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Внутри кокона происходят удивительные процессы: запускается генетическая программа, по которой все ткани личинки-гусеницы, за исключением кровеносной и нервной систем, разрушаются, а новые органы образуются из имагинальных дисков (скопления клеток, своеобразных зародышей будущих органов бабочки).

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабочки   гусеницы   животные   красота   насекомые   превращение   природа   
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