Природа удивительна: 19 превращений гусениц в бабочек

74
39
Внутри кокона происходят удивительные процессы: запускается генетическая программа, по которой все ткани личинки-гусеницы, за исключением кровеносной и нервной систем, разрушаются, а новые органы образуются из имагинальных дисков (скопления клеток, своеобразных зародышей будущих органов бабочки).
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 18 удивительных живых существ, опознать которых сумели только с помощью интернет-знатоков
- Эволюция «отжигает»: самые красивые черви
- Такого вы еще не видели: 25 фантастических куколок, которые вас поразят
- 10 самых страшных насекомых Австралии, которых стоит обходить стороной
- Каких гусениц можно встретить у себя дома?
Новости партнёров