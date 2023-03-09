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Вне политики, но с клеймом: как прожила свою жизнь сестра фюрера?

Вне политики, но с клеймом: как прожила свою жизнь сестра фюрера?

Автор:
09 марта 2023 15:19
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Паула Гитлер   Фюрер   адольф гитлер   выбор   история   поддержка   родственница   сестра   судьба   
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Детей у Гитлера не было. И единственными ближайшими родственницами после смерти стали сёстры – единокровная Ангела и родная Паула.

У Клары и Элоиса было шестеро детей. Но четверо умерли в младенчестве, а выжили лишь последние отпрыски – Адольф и Паула, которая была на шесть лет младше брата.

Элоис умер в 1903 году. Спустя 4 года скончалась и Клара, которая не отличалась крепким здоровьем. Адольф оформил все необходимые для получения пособий документы, дождался назначения выплат и уехал обучаться живописи. Родственница проживала в Линце, и несколько лет после смерти матери они практически не общались.

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В 1920 году молодая женщина перебралась в Вену, устроилась на работу секретарём и прослужила в страховой компании почти 10 лет. Когда выяснилась её родственная связь с Гитлером, женщину уволили. Брат, ощущая некую вину за случившееся, взял сестру на полное обеспечение. И во избежание дальнейших сложностей велел родственнице сменить фамилию. Так Паула стала Вольф.

Паула была довольно миловидной и не испытывала недостатка в мужском внимании. Вскоре после начала романа с доктором из Вены Эрвином Екелиусом пара решила узаконить отношения.

Женщина заявила брату о желании выйти замуж. Гитлер не только не согласился, но и пришёл в ярость из-за попытки постороннего мужчины приблизиться к его семье.

Мужчину арестовали по личному приказу Гитлера. Во время пребывания в тюрьме Эрвин подписал документ, подтверждающий, что он не приблизится к Вольф и не будет иметь с женщиной никаких отношений.

Доктора отправили на фронт. Ближе к завершению войны он оказался в плену у советских солдат и умер от онкологического заболевания в трудовом лагере в 1952 году.

Паула перебралась в резиденцию брата и взяла на себя обязанности экономки. После начала войны поступила на работу в госпиталь секретарём. Другая фамилия никак не связывала её с фюрером. Женщина жила тихо и скромно, работала прилежно, никакими привилегиями не пользовалась. Знала ли о политике, которую проводил брат? Безусловно. Выказывала ли поддержку? Сложно судить. Но если отталкиваться от тёплых родственных отношений, то скорее да, чем  нет.

Незадолго до капитуляции женщину в целях защиты отвезли в баварскую резиденцию, где в мае 1945 года Паулу арестовали американцы. В ходе многочисленных допросов пришли к выводу, что сестра не была связана с преступлениями Гитлера. Её отпустили, и Вольф перебралась в Вену.

Она продолжила вести уединённый образ жизни, работала в художественном салоне, с прессой старалась не контактировать. Незадолго до смерти женщина согласилась на единственное интервью, в ходе которого отрицала преступления Гитлера.

Женщина вернула фамилию и затеяла с властями судебную тяжбу за наследство фюрера. Однако тот чётко изложил в завещании последнюю волю: всё должно отойти государству. Единственное, на что могла рассчитывать Паула, была доля в одной из резиденций под названием «Орлиное гнездо». Но ни оформить наследство, ни воспользоваться им она уже не смогла: в 1960 году Паула Гитлер умерла от онкологии.

Могила женщины осталась бесхозной, за ней уже некому было ухаживать. И в начале этого века к ней подзахоронили супружескую пару.

Источник:

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Метки: Жизнь   Паула Гитлер   Фюрер   адольф гитлер   выбор   история   поддержка   родственница   сестра   судьба   
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5  комментариев
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Ego sum qui sum Час назад
"Сложно судить." - не сложно. Когда твой родственник монстр и убийца миллионов, оправдания в виде родственных связей не работают.
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Котэ 58 минут назад
родственники Муссолини легче войну пережили, и финансово не пострадали после окончания, кстати Софи Лорен тоже родственница
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