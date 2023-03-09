Вне политики, но с клеймом: как прожила свою жизнь сестра фюрера?

Паула была довольно миловидной и не испытывала недостатка в мужском внимании. Вскоре после начала романа с доктором из Вены Эрвином Екелиусом пара решила узаконить отношения.

Женщина заявила брату о желании выйти замуж. Гитлер не только не согласился, но и пришёл в ярость из-за попытки постороннего мужчины приблизиться к его семье.

Мужчину арестовали по личному приказу Гитлера. Во время пребывания в тюрьме Эрвин подписал документ, подтверждающий, что он не приблизится к Вольф и не будет иметь с женщиной никаких отношений.

Доктора отправили на фронт. Ближе к завершению войны он оказался в плену у советских солдат и умер от онкологического заболевания в трудовом лагере в 1952 году.