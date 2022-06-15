Тимон и Пумба: спасенные от жестоких хозяев пес и кабан нашли новый дом

Тимон и Пумба быстро освоились в приюте и подружились с другими его обитателями. Приятели много гуляют, играют и часто встречают посетителей центра Petter Piggies Rescue, которые нередко начинают пищать от восторга при виде этой забавной и милой парочки, пишет Inspiremore.





Работники приюта надеются, что в ближайшее время Тимон и Пумба найдут семью, которая будет рада им обоим: ведь никому не хочется разлучать этих очаровательных друзей.