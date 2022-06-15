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Тимон и Пумба: спасенные от жестоких хозяев пес и кабан нашли новый дом

Тимон и Пумба: спасенные от жестоких хозяев пес и кабан нашли новый дом

Автор:
15 июня 2022 10:58
Сообщество : Животные
Метки: Тимон и пумба   животные   кабан   пес   собака   спасение   фото   
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Поклонники диснеевского «Короля Льва» наверняка будут без ума от двух хвостатых приятелей из Аризоны (США), которых называют Тимоном и Пумбой. Несмотря на то, что эти друзья не являются сурикатом и бородавочником, нельзя не заметить их сходство с мультяшными героями.

Поросенок Пумба и чихуахуа Тимон были спасены от жестоких хозяев сотрудниками приюта Petter Piggies Rescue, специализирующегося на свиньях. Когда волонтеры приехали забирать Пумбу, они увидели, что он не хочется уходить без своего маленького друга, поэтому Тимон тоже был отправлен в новый, хоть и временный дом.

«Мы сразу же заметили, что связь между этими животными невероятно сильна, особенно в те моменты, когда Пумба позволяет Тимону кататься на его спине»,

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Тимон и Пумба быстро освоились в приюте и подружились с другими его обитателями. Приятели много гуляют, играют и часто встречают посетителей центра Petter Piggies Rescue, которые нередко начинают пищать от восторга при виде этой забавной и милой парочки, пишет Inspiremore.


Работники приюта надеются, что в ближайшее время Тимон и Пумба найдут семью, которая будет рада им обоим: ведь никому не хочется разлучать этих очаровательных друзей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тимон и пумба   животные   кабан   пес   собака   спасение   фото   
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