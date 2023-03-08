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"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме

"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме

Автор:
08 марта 2023 18:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Daily Mail   Бирмингем   британцы   магазины   пермь   прилавки   продукты   
2881
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Британские СМИ обнаружили, что в Перми жить лучше, чем в Бирмингеме. В России 2023 года тепло, сытно (даже ежедневный стакан водки в наличии) и безопасно, а по Западу санкции ударили бумерангом, и британцам остается только завидовать.

Журналистка Daily Mail Сью Рид посетовала на то, что антироссийские санкции ударили по Британии, но почти не сказались на России.

В то время как британские супермаркеты нормируют яйца, фрукты и овощи на фоне дефицита, спровоцированного в значительной степени военным конфликтом на Украине, таких проблем у граждан Владимира Путина нет - полки в провинциальном российском городе ломятся под грудами свежих продуктов. Действительно ли санкции разрушают жизнь в России? - задается вопросом британский таблоид Daily Mail.

Фотографии сделаны не в Москве и не в Питере, а в Перми, городе с населением Бирмингема, в 24 часах езды от столицы. И это для британских журналистов больнее всего.

На снимках видно, что хваленые санкции Запада против России не сильно-то и кусаются.

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Теперь очередь Великобритании страдать. Британские фермеры столкнулись с более высокими затратами на электроэнергию, в результате чего пришлось остановить работы в теплицах зимой. Яйца также в дефиците: фермеры не могут позволить себе содержать несушек в тепле.

А вот у жителей Перми, да и по всей России, много дешевой еды. Нет проблем с отоплением или бензином. Подоходный налог в России всего 13% по сравнению с британской ставкой для граждан с более высокими доходами 40-45%. Здравоохранение и вовсе бесплатно. Британец Джон и его русская жена Елена говорят: «Среднестатистический россиянин думает о том, чтобы у него был теплый дом, еда на столе, стакан водки и безопасность на улицах. У нас есть все это. Мы живем здесь хорошей жизнью».

Английская журналистка вспоминает кадры пустых прилавков и очередей за продуктами позднесоветских времен и признает, что ситуацию развернуло с точностью до наоборот.

Источник:

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Метки: Daily Mail   Бирмингем   британцы   магазины   пермь   прилавки   продукты   
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66  комментариев
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22
Gregory 56 минут назад
Вся Европа уже стоит в очереи за билетами в Пермь.
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99k
parallax 3 минуты назад
Как вам помидорки за 24,94€?
Магазин Edeka, Германия.
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146
Chuchelo Patamkovoe parallax Минуту назад
Нормально черри всегда были дорогие.
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305
Vas_26 6 минут назад
На кого рассчитана эта статья?
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413
Андрей Понамарев 7 минут назад
Потому, что бриты как и пендосы спонсоры мирового терроризма, вот и ловят, их время прошло.
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696
bad-bubble 10 минут назад
Опять эта чушь про налог в 13 процентов.
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9k
Владимир 11 минут назад
Я чет не догнал Британия не ЕС.... Чего страдают то? Или нафига выходили?
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3k
lekha-fil 12 минут назад
Лапша.
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22k
sanchesS80 13 минут назад
в России всего 13% по сравнению с британской ставкой для граждан с более высокими доходами 40-45%

Зачем лепить сюда дешевую пропаганду? При доходе до 12500 фунтов в год у них налог 0. При доходе до 50 тыс фунтов в год - 20% с превышения свыше 12500.
Т.е. при нормальном заработке среднего человека около 4 тыс в мес (48 тыс в год), он заплатит всего 7100 фунтов налога, что составит чуть меньше 15% от дохода.
Вполне себе сопоставимый налог с нашим, если речь об обычных работающих людях.
Богачи платят по 40-45%, но это надо реально получать много.
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315
Liberman 17 минут назад
Один мой товарищ "сварщик от бога" (ну реально) свалил с Англии в Пенсильванию. Почему? Англичане не могут платить за ЖКХ...
Но... В Америкосии - все отлично. Бабок гребёт лопатой.
Конечно у него с документами все супер.
Как то так.
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9k
Maddy8 20 минут назад
Ключевое: страдать. Не: хотим так же, а именно: пусть им будет плохо
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8k
Иван Васильевич 22 минуты назад
Британец Джон и его русская жена Елена говорят: «Среднестатистический россиянин думает о том, чтобы у него был теплый дом, еда на столе, стакан водки и безопасность на улицах. У нас есть все это. Мы живем здесь хорошей жизнью».

-----------------------

Не пистите! Среднестатистический россиянин думает о том, чтобы у него был МЕДВЕДЬ, БАЛАЛАЙКА, и только потом водка!
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119k
arek14 Полчаса назад
Знакомая из Лондона пишет: дома лютый холод, пошла на теплотрассу погреться, а там принц Уильям с семьёй пойманного голубя жарят. Она им полгорбушки хлеба дала, а они её крылышком угостили
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8k
Copycat Полчаса назад
ну они сами выбрали политиков которые такое им устроили, но судя по тому что они не выходят на местный мойдан не всё у них там так плохо
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8k
Иван Васильевич Полчаса назад
А вот у жителей Перми, да и по всей России, много дешевой еды. Нет проблем с отоплением или бензином. Подоходный налог в России всего 13% по сравнению с британской ставкой для граждан с более высокими доходами 40-45%.

----------------

Ни дня без пропагандистских бредней!


Опять Европа замерзает/голодает, а гейропейцы с завистью смотрят на жирующих россиян!


Ну и куда же без дежурной лжи про подоходный налог в 13%! По факту он составляет 43% для ВСЕХ, и для олигарха, и для шахтера, в отличии от Европы, где прогрессивная шкала подоходного налога!
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15k
эмосурикат прямоползающий 42 минуты назад
в детстве бабушка держала курей, им зимой в сарае для отопления хватало лампы накаливания на 60 ватт, так что хватит нести чушь
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15k
эмосурикат прямоползающий 43 минуты назад
буквально на днях в пятерочке местной были такие же пустые полки, а еще в перекрестке, ну это нормальное явление при переучете товара
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67
Obrval 46 минут назад
Предвидя все наглые домогательства англосаксов на перееезд, скажу сразу - В Пермь мы вас не пустим. Сидите у себя в Бирмингемозадрищенске и мучайтесь.
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357
Дементий Мурзич Obrval Полчаса назад
Правильно, Россия и Пермь не резиновые!!!! :)))
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599
alex72 49 минут назад
за что боролись..........
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18k
Дмитрий 51 минуту назад
Это бритиши ещё "раздавленный санкциями Иран" не видели

Ссылка www.youtube.com
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5k
saliamnn 53 минуты назад
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418
Вася Васильев Час назад
Британское сми явно не жило в Перми... ну а магазины, пока магазины в мире ломятся от изобилия, но тенденция к прекращению этого уже вполне общемировая.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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