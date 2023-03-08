"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме

Журналистка Daily Mail Сью Рид посетовала на то, что антироссийские санкции ударили по Британии, но почти не сказались на России.

В то время как британские супермаркеты нормируют яйца, фрукты и овощи на фоне дефицита, спровоцированного в значительной степени военным конфликтом на Украине, таких проблем у граждан Владимира Путина нет - полки в провинциальном российском городе ломятся под грудами свежих продуктов. Действительно ли санкции разрушают жизнь в России? - задается вопросом британский таблоид Daily Mail.

Фотографии сделаны не в Москве и не в Питере, а в Перми, городе с населением Бирмингема, в 24 часах езды от столицы. И это для британских журналистов больнее всего.

На снимках видно, что хваленые санкции Запада против России не сильно-то и кусаются.