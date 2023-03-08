"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме

Британские СМИ обнаружили, что в Перми жить лучше, чем в Бирмингеме. В России 2023 года тепло, сытно (даже ежедневный стакан водки в наличии) и безопасно, а по Западу санкции ударили бумерангом, и британцам остается только завидовать.
Журналистка Daily Mail Сью Рид посетовала на то, что антироссийские санкции ударили по Британии, но почти не сказались на России.
В то время как британские супермаркеты нормируют яйца, фрукты и овощи на фоне дефицита, спровоцированного в значительной степени военным конфликтом на Украине, таких проблем у граждан Владимира Путина нет - полки в провинциальном российском городе ломятся под грудами свежих продуктов. Действительно ли санкции разрушают жизнь в России? - задается вопросом британский таблоид Daily Mail.
Фотографии сделаны не в Москве и не в Питере, а в Перми, городе с населением Бирмингема, в 24 часах езды от столицы. И это для британских журналистов больнее всего.
На снимках видно, что хваленые санкции Запада против России не сильно-то и кусаются.
Теперь очередь Великобритании страдать. Британские фермеры столкнулись с более высокими затратами на электроэнергию, в результате чего пришлось остановить работы в теплицах зимой. Яйца также в дефиците: фермеры не могут позволить себе содержать несушек в тепле.
А вот у жителей Перми, да и по всей России, много дешевой еды. Нет проблем с отоплением или бензином. Подоходный налог в России всего 13% по сравнению с британской ставкой для граждан с более высокими доходами 40-45%. Здравоохранение и вовсе бесплатно. Британец Джон и его русская жена Елена говорят: «Среднестатистический россиянин думает о том, чтобы у него был теплый дом, еда на столе, стакан водки и безопасность на улицах. У нас есть все это. Мы живем здесь хорошей жизнью».
Английская журналистка вспоминает кадры пустых прилавков и очередей за продуктами позднесоветских времен и признает, что ситуацию развернуло с точностью до наоборот.
Источник:
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Магазин Edeka, Германия.
Зачем лепить сюда дешевую пропаганду? При доходе до 12500 фунтов в год у них налог 0. При доходе до 50 тыс фунтов в год - 20% с превышения свыше 12500.
Т.е. при нормальном заработке среднего человека около 4 тыс в мес (48 тыс в год), он заплатит всего 7100 фунтов налога, что составит чуть меньше 15% от дохода.
Вполне себе сопоставимый налог с нашим, если речь об обычных работающих людях.
Богачи платят по 40-45%, но это надо реально получать много.
Врёте! Или не в курсе!
Но... В Америкосии - все отлично. Бабок гребёт лопатой.
Конечно у него с документами все супер.
Как то так.
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Не пистите! Среднестатистический россиянин думает о том, чтобы у него был МЕДВЕДЬ, БАЛАЛАЙКА, и только потом водка!
Постоянно о нём думаю!
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Ни дня без пропагандистских бредней!
Опять Европа замерзает/голодает, а гейропейцы с завистью смотрят на жирующих россиян!
Ну и куда же без дежурной лжи про подоходный налог в 13%! По факту он составляет 43% для ВСЕХ, и для олигарха, и для шахтера, в отличии от Европы, где прогрессивная шкала подоходного налога!
Больше всего здесь жалко азиатов! Завтра ведь гастарбайтеры из Европы начисто их выживут!