Магазинный ревизорро: как проверить продукты на свежесть и качество

Все мы ходим в магазин, стараясь выбрать самые качественные и при этом дешевые продукты. Вот только на полках нередко оказывается просрочка, которую грамотно магазины грамотно маскируют, переклеивая ценники. Можно ли понять, где нас пытаются нагреть? Да, и вот несколько советов на эту тему.
И начнём с курицы, которая должна иметь нежно бледную кожу и мясо со светло-розовым оттенком. На то, что продукт старый, может указывать слишком толстая кожа и отчетливая желтизна. Кроме того, хорошая кура не будет липкой и скользкой.
Но проще всего проверить её свежесть через надавливание. Свежее куриное мясо хорошо держит форму.
Перейдем к рыбе. В свежем виде она должна иметь мягкий характерный аромат, но никак не ярко выраженный запах, что очевидно. При этом можно по жабрам определить, насколько давно она была выловлена. У недавно пойманной рыбы они будут розового или красного цвета.
Мясо проще всего определить на ощупь, если его запах и цвет ни о чём не говорят. Если оно свежее, то в нём не будут оставаться углубления, а ткани вернутся в первоначальную форму.
Чтобы проверить качество яйца, достаточно его встряхнуть. Если будет слышно бульканье, значит, его лучше не брать. Хотя понятно, что проверять всю упаковку в магазине не очень удобно.
Стоит также обращать внимание на товарное соседство, поскольку яйца легко впитывают запахи. Так что, если они лежат где-то рядом, например, с рыбой, лучше отказаться от их покупки.
При выборе хлеба стоит обращать внимание на этикетку, где перечисляются ингредиенты, идущие в порядке уменьшения в зависимости от количества. Пищевые добавки идут в самом конце, поэтому лучшим считается тот хлеб, у которого список этих самых ингредиентов короче.
Оценить свежесть молока по вкусу и запаху в магазине не выйдет. Поэтому судить о его качестве остается только по цвету (если вы берете не в пакетах), который должен быть чисто белым с небольшим желтоватым оттенком, но уж точно не полупрозрачным.
Какое сливочное масло можно есть? Несмотря на то, что оно может храниться в морозилке до 9 месяцев, перед употреблением стоит отрезать кусочек и посмотреть на него внутри. Если оно окажется светлее, чем снаружи, значит, оно окислилось и есть его уже небезопасно.
Понять, насколько фрукты и овощи свежие, не так уж сложно. Но как быть с замороженными? Ведь всегда есть риск, что они подвергались заморозке повторно, что недопустимо. Проверить это просто: качественный продукт будет спокойно пересыпаться в упаковке, на которой также не должно быть следов обледенения.
Креветки один из самых скоропортящихся продуктов. Теряя свежесть, на их теле появляются темные пятна, правда, это, скорее всего, вскроется после разморозки. Кроме того, испортили они или нет можно по запаху: испорченный деликатес будет пахнуть аммиаком.
Ну и закончим икрою, свежесть которой можно также определить по запаху. Если у неё присутствует стойкий аромат рыбы, значит, её качество вызывает вопросы. Кроме того, проверить продукт можно с помощью воды.
Свежие икринки опустятся на дно, тогда как просроченные или поддельные обязательно всплывет на поверхность.
Источник:
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