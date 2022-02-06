Магазинный ревизорро: как проверить продукты на свежесть и качество

Стоит также обращать внимание на товарное соседство, поскольку яйца легко впитывают запахи. Так что, если они лежат где-то рядом, например, с рыбой, лучше отказаться от их покупки.

При выборе хлеба стоит обращать внимание на этикетку, где перечисляются ингредиенты, идущие в порядке уменьшения в зависимости от количества. Пищевые добавки идут в самом конце, поэтому лучшим считается тот хлеб, у которого список этих самых ингредиентов короче.