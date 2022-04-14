Магазинные хитрости: как выбирать качественные продукты

Многих может смутить белый налёт на виноградинах. Однако на деле это лучший природный знак качества. Если этот защитный слой сохранился, значит, ягоды были транспортированы бережно и правильно.

Также о зрелости винограда можно судить по тому, насколько крепко они держатся на грозди. Если ягоды отваливаются при малейшей тряске, значит, они перезрели.