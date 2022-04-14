Магазинные хитрости: как выбирать качественные продукты

Каждый из нас хочет покупать качественные продукты по максимально выгодной цене. Однако как распознать, что действительно должно быть вкусным? Особенно это касается фруктов и овощей, попробовать на вкус которые не представляется возможным.
Тем не менее некоторые довольно простые хитрости помогут это сделать.
Начнём с огурцов. Лучше всего, чтобы на них отсутствовали жёлтые пятна или прожилки, свидетельствующие о том, что продукт перезрел. Идеальный для них цвет – зелёный или тёмно-зелёный. Также по форме можно понять, не были ли нарушены условия выращивания. Если это произошло, то огурцы, как правило, принимают скрюченную форму. Кроме того, чем больше размер, тем больше внутри семян.
Цвет помидоров не влияет на их качество. Понять, насколько хорош продукт можно по области вокруг плодоножки, которая должна быть того же цвета, что и сам томат. А вот оставшаяся от хвостика ямка должна быть практически белой. Тогда можно с уверенностью сказать, что помидор спелый.
Ни для кого не секрет, что проросший картофель свидетельствует о ненадлежащем хранении, плохо сказывающемся на качестве клубня. Нельзя его оставлять и в местах с обильным освещением, поскольку из-за этого на нём образуются зелёные пятна, содержащие соланин.
Если уж вам попался такой картофель, то стоит вырезать все зелёные области, поскольку это ядовитое органическое соединение (соланин) придаст клубням горечь и может привести к отравлению.
Многих может смутить белый налёт на виноградинах. Однако на деле это лучший природный знак качества. Если этот защитный слой сохранился, значит, ягоды были транспортированы бережно и правильно.
Также о зрелости винограда можно судить по тому, насколько крепко они держатся на грозди. Если ягоды отваливаются при малейшей тряске, значит, они перезрели.
Качественные специи можно определить по запаху, который должен быть устойчивым, но никак не резким. Разумеется, понять это через закрытую упаковку в магазинах невозможно, поэтому лучше брать их на развес. Однако и тут важно обратить внимание на внешний вид специй: они не должны образовывать комки и издавать затхлый запах.
Выбрать качественную овсянку довольно просто. Для этого нужно отдать предпочтение хлопьям, время варки которых превышает 15 минут и не содержащих никаких дополнительных добавок. Такой продукт сохраняет максимальную природную пользу, главное, следить за сроком годности.
Ну и закончим пельменями. Понятно, что проверить качество можно лишь дома, однако минимизировать риски покупки плохого продукта можно.
Во-первых, они не должны представлять собой слипшийся комок в упаковке, свидетельствующий о нарушении условий хранения. А во-вторых, их цена не должна опускаться ниже стоимости 1 кг мяса.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Что можно было купить в послевоенном СССР на 50 тысяч рублей
- Продавщицы из магазинов "У дома", в которых влюбляются за 5 секунд
- От дорожки для пыток до наркотической "Кока-Колы": вещи, которыми пользовались по-другому
- 7 секретов, которые нужно знать, чтобы не попасть на уловки недобросовестных продавцов
- В России могут установить фиксированные цены на продукты
Понравилось28