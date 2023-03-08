Запертые в самолёте на четыре часа пассажиры устроили дебош

Вчера вечером пассажиры рейса Ташкент — Москва просидели запертыми в самолёте после приземления во Внуково. Через несколько часов у многих начали сдавать нервы. Пассажиры принялись кричать и требовать, чтобы их наконец выпустили из самолёта. При этом обстановку накалял и капитан судна, который каждые 10-15 минут обещал разрешить ситуацию и не объяснял причину простоя.



Изначально самолёт должен был приземлиться в аэропорту Домодедово, но после двух кругов над воздушной гаванью, судно перенаправили во Внуково, где он простоял более 4 часов. По официальной версии, "Боинг" не смог сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий, а после приземления во Внуково, там почему-то отказались предоставить автобусы для транспортировки людей.