Запертые в самолёте на четыре часа пассажиры устроили дебош

Тот случай, когда пассажиров можно понять.
Вчера вечером пассажиры рейса Ташкент — Москва просидели запертыми в самолёте после приземления во Внуково. Через несколько часов у многих начали сдавать нервы. Пассажиры принялись кричать и требовать, чтобы их наконец выпустили из самолёта. При этом обстановку накалял и капитан судна, который каждые 10-15 минут обещал разрешить ситуацию и не объяснял причину простоя.
Изначально самолёт должен был приземлиться в аэропорту Домодедово, но после двух кругов над воздушной гаванью, судно перенаправили во Внуково, где он простоял более 4 часов. По официальной версии, "Боинг" не смог сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий, а после приземления во Внуково, там почему-то отказались предоставить автобусы для транспортировки людей.
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Сообщается, что в какой-то момент на борту вспыхнула потасовка. И из-за неё пришлось вызывать полицию. Только после этого инцидента людей начали выпускать из самолёта. В Домодедово он так и не полетел. Также известно, что одной женщине стало плохо и ей вызвали медиков.
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К слову, настоящие причины, по которым самолёт "Узбекских авиалиний" не смог приземлиться в Домодедово, до сих пор неизвестны.
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