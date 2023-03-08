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Запертые в самолёте на четыре часа пассажиры устроили дебош

Запертые в самолёте на четыре часа пассажиры устроили дебош

Автор:
08 марта 2023 11:50
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   внуково   дебош   домодедово   пассажиры   потасовка   самолёт   
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Тот случай, когда пассажиров можно понять.

Вчера вечером пассажиры рейса Ташкент — Москва просидели запертыми в самолёте после приземления во Внуково. Через несколько часов у многих начали сдавать нервы. Пассажиры принялись кричать и требовать, чтобы их наконец выпустили из самолёта. При этом обстановку накалял и капитан судна, который каждые 10-15 минут обещал разрешить ситуацию и не объяснял причину простоя.


Изначально самолёт должен был приземлиться в аэропорту Домодедово, но после двух кругов над воздушной гаванью, судно перенаправили во Внуково, где он простоял более 4 часов. По официальной версии, "Боинг" не смог сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий, а после приземления во Внуково, там почему-то отказались предоставить автобусы для транспортировки людей.

Сообщается, что в какой-то момент на борту вспыхнула потасовка. И из-за неё пришлось вызывать полицию. Только после этого инцидента людей начали выпускать из самолёта. В Домодедово он так и не полетел. Также известно, что одной женщине стало плохо и ей вызвали медиков.

К слову, настоящие причины, по которым самолёт "Узбекских авиалиний" не смог приземлиться в Домодедово, до сих пор неизвестны.

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Метки: видео   внуково   дебош   домодедово   пассажиры   потасовка   самолёт   
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11  комментариев
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17k
Bill Час назад
Однажды сам попал в такую же точно ситуацию. Какая-то баба истошно кричала "мы все умрём". Двое мужиков стучали в дверь и требовали их выпустить. Вделал вывод, что 3-5% людей - неадекватные психи. Во время выборов процент иногда повышается.
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9k
Dabus Полчаса назад
Просто ловили каких нибудь наркоурьеров или авторитетов, и в последний момент (когда несколько предполагаемых самолётов были уже в воздухе) поступила информация что курьер может быть кроме основных ожидаемых, так же и на этом. Поэтому ждали приземления всех остальных, что бы сначала проверить прибыл ли он на основных, и если нет, то начать потрошить этот. Потом видимо дождались, фигуранта схватили, а по этому дали отбой.
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10k
Shtoppi 36 минут назад
нужно было их обратно в ташкент отправить и чтобы там с концами.
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8k
Copycat Час назад
как раз на днях смотрел Южный Парк - серию про авиакомпании
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