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20 коротких фактов про комедии, в которых снялся Луи де Фюнес

20 коротких фактов про комедии, в которых снялся Луи де Фюнес

Автор:
07 сентября 2022 10:41
Сообщество : Кино
Метки: Луи де Фюнес   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Эти фильмы вы хорошо знаете, а потому указанные факты могут вас удивить (или обрадовать, или огорчить, или заставить улыбнуться, или сварить пельменей).

1. В Италии фильм "Фантомас" вышел под названием "Фантомас - 70".

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2. В советском прокате фильм "Большая прогулка" был удлинен на 10 минут и стал двухсерийным. "Удлинение" произошло за счет краткого пересказа первой серии и начальных и конечных титров в каждой серии.

3. Режиссер фильма "Жандарм из Сен-Тропе" Жан Жиро однажды отдыхал на пляже, где у него похитили кинокамеру. Обратившись в местную жандармерию, режиссер услышал, что они такими делами не занимаются. И вот тогда он решил снять комедию про жандармов из Сен-Тропе.


4. Основная линия фильма "Жандарм и инопланетяне" пародирует американский фильм 1954 года "Похитители тел".


5. После инфаркта в 1975 году Луи де Фюнес решил уйти из кино. Но он не сдержал своего обещания - прочитав сценарий фильма "Крылышко или ножка", он решил в нем сыграть. А после этого фильма были еще фильмы.


6. В фильме "Жандарм на отдыхе" Крюшо и Фугас играют в популярную французскую игру под названием петанк.


7. Фильм "Жандарм в Нью-Йорке" в советском прокате назывался как "Господин Крюшо в Нью-Йорке".


8. Фильм "Жандарм и жандарметки" наш зритель смог увидеть только в 1992 году. Не смотря на "продолжение" любимого фильма, некоторые сцены были слишком фривольны, а потому его не покупали для проката.


9. Общая посещаемость фильма "Разиня" в советском прокате составила 52 миллиона зрителей.


10. После съемок фильма "Приключения раввина Якова" Луи де Фюнес признался, что если до этого у него и были какие-то незначительные расовые предрассудки, то работа в фильме покончила с ними навсегда.


11. В фильме "Большая прогулка" герой Луи де Фюнеса играл на фортепиано в Парижской Опере. Сам Луи де Фюнес в годы оккупации также играл на фортепиано в парижских барах.


12. В фильме "Жандарм на отдыхе" Людовик и Жозефа живут в доме, что является замком Château de Clermont. Этот замок принадлежал семье Фюнеса.


13. В фильме "Жандарм и жандарметки" ровно на полсекунды в кадре появляется Кристиан Клавье.

14. Премьера фильма "Приключения раввина Якова" состоялась в самый разгар войны Судного дня между Израилем и странами арабского мира. Среди арабских стран считалось, что фильм является произраильским.


15. Луи де Фюнес не хотел сниматься в фильме "Суп из капусты", так как уже был очень стар. Но он всё таки сыграл, так как увидел, что у него много общего с его персонажем.


16. Роль Блаза в фильме "Мания величия" должен был сыграть Бурвиль. Но он умер до начала съемок. Роль Блаза сыграл Ив Монтан.


17. Персонаж фильма "Скупой", которого сыграл Луи де Фюнес, чем-то походил на актера, который сам был довольно жаден (как считали его сыновья).


18. Между прочим, в фильме "Скупой" режиссером, сценаристом и актером в главной роли выступил сам Луи де Фюнес.


19. Жан Габен и Луи де Фюнес вместе снялись в нескольких фильмах (в частности в комедии "Татуированный"), но при этом они ненавидели друг друга. Жан Габен завидовал Фюнесу, но считал его выскочкой, к которому почему-то прислушиваются режиссеры. Фюнес же не любил в Габене то, что тот боится сделать шаг в сторону от сценария.


20. В фильме "Склока" показан аппарат SX-22, который демонстрировал японцам функционал. Так вот, эта сцена снята задом наперед, так как на самом деле аппарат выделял дым, а не поглощал его.

Источник:

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Метки: Луи де Фюнес   актер   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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8k
Константин Час назад
Отличный актер. Его фильмы радуют и всегда приятно смотреть комедии с величайшим актером.
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9k
Maddy8 6 минут назад
"Крылышко или ножка" отличный фильм, а главное нам предсказали будущее, когда смешав пластмассу с нефтью( утрированно) получаются продукты, которые едят люди.
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2k
Артур 52 минуты назад
сыновья считали его жадным? Конечно! Сами они не прожили ни трудного детства, ни оккупации, не считали каждый сантим. У них был богатый папа, который всего достиг своим ТЯЖЕЛЫМ трудом.
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