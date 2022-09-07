20 коротких фактов про комедии, в которых снялся Луи де Фюнес

Эти фильмы вы хорошо знаете, а потому указанные факты могут вас удивить (или обрадовать, или огорчить, или заставить улыбнуться, или сварить пельменей).
1. В Италии фильм "Фантомас" вышел под названием "Фантомас - 70".
2. В советском прокате фильм "Большая прогулка" был удлинен на 10 минут и стал двухсерийным. "Удлинение" произошло за счет краткого пересказа первой серии и начальных и конечных титров в каждой серии.
3. Режиссер фильма "Жандарм из Сен-Тропе" Жан Жиро однажды отдыхал на пляже, где у него похитили кинокамеру. Обратившись в местную жандармерию, режиссер услышал, что они такими делами не занимаются. И вот тогда он решил снять комедию про жандармов из Сен-Тропе.
4. Основная линия фильма "Жандарм и инопланетяне" пародирует американский фильм 1954 года "Похитители тел".
5. После инфаркта в 1975 году Луи де Фюнес решил уйти из кино. Но он не сдержал своего обещания - прочитав сценарий фильма "Крылышко или ножка", он решил в нем сыграть. А после этого фильма были еще фильмы.
6. В фильме "Жандарм на отдыхе" Крюшо и Фугас играют в популярную французскую игру под названием петанк.
7. Фильм "Жандарм в Нью-Йорке" в советском прокате назывался как "Господин Крюшо в Нью-Йорке".
8. Фильм "Жандарм и жандарметки" наш зритель смог увидеть только в 1992 году. Не смотря на "продолжение" любимого фильма, некоторые сцены были слишком фривольны, а потому его не покупали для проката.
9. Общая посещаемость фильма "Разиня" в советском прокате составила 52 миллиона зрителей.
10. После съемок фильма "Приключения раввина Якова" Луи де Фюнес признался, что если до этого у него и были какие-то незначительные расовые предрассудки, то работа в фильме покончила с ними навсегда.
11. В фильме "Большая прогулка" герой Луи де Фюнеса играл на фортепиано в Парижской Опере. Сам Луи де Фюнес в годы оккупации также играл на фортепиано в парижских барах.
12. В фильме "Жандарм на отдыхе" Людовик и Жозефа живут в доме, что является замком Château de Clermont. Этот замок принадлежал семье Фюнеса.
13. В фильме "Жандарм и жандарметки" ровно на полсекунды в кадре появляется Кристиан Клавье.
14. Премьера фильма "Приключения раввина Якова" состоялась в самый разгар войны Судного дня между Израилем и странами арабского мира. Среди арабских стран считалось, что фильм является произраильским.
15. Луи де Фюнес не хотел сниматься в фильме "Суп из капусты", так как уже был очень стар. Но он всё таки сыграл, так как увидел, что у него много общего с его персонажем.
16. Роль Блаза в фильме "Мания величия" должен был сыграть Бурвиль. Но он умер до начала съемок. Роль Блаза сыграл Ив Монтан.
17. Персонаж фильма "Скупой", которого сыграл Луи де Фюнес, чем-то походил на актера, который сам был довольно жаден (как считали его сыновья).
18. Между прочим, в фильме "Скупой" режиссером, сценаристом и актером в главной роли выступил сам Луи де Фюнес.
19. Жан Габен и Луи де Фюнес вместе снялись в нескольких фильмах (в частности в комедии "Татуированный"), но при этом они ненавидели друг друга. Жан Габен завидовал Фюнесу, но считал его выскочкой, к которому почему-то прислушиваются режиссеры. Фюнес же не любил в Габене то, что тот боится сделать шаг в сторону от сценария.
20. В фильме "Склока" показан аппарат SX-22, который демонстрировал японцам функционал. Так вот, эта сцена снята задом наперед, так как на самом деле аппарат выделял дым, а не поглощал его.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как в СССР снимали сказку о Мэри Поппинс и выбрали на роль Андрейченко
- «Покровские ворота»: почему музыкальную комедию не допустили до больших экранов
- 8 сложных сцен в фильмах, которые были сняты с первого дубля
- 12 признанных звёзд кино, которые внезапно для всех подписались на роль в ужастике
- «Они сражались за Родину»: за кадром великого фильма Сергея Бондарчука