Первый фильм с участием Арнольда Шварценеггера

А дальше боги Олимпа начинают борьбу и тяжбу с Гераклом.

Геракл или Геркулес?

В фильме Геркулес, а мы чаще говорим Геракл, так как это одно и то же. Геракл - так его называли древние греки. Геркулес - так его называли древние римляне.

В этом фильме вы можете не искать в титрах Шварценеггера. Все дело в том, что записан он там как Арнольд Стронг (псевдоним). Просто продюсер решил, что фамилия Шварценеггер очень плохо звучит по-английски (слишком сложно для рядового американца).