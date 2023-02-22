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Первый фильм с участием Арнольда Шварценеггера

Первый фильм с участием Арнольда Шварценеггера

Автор:
22 февраля 2023 10:20
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер   актер   кино   роль   фильм   фото   
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Самым первым фильмом в карьере Арнольда Шварценеггера стал фильм "Геркулес в Нью-Йорке" 1970 года.

Фильм начинается с действия на горе Олимп. Геракл ругает отца за то, что тот не отпускает его в мир людей. В итоге, отец устает от сына и ударом молнии сбрасывает его вниз.

После некоторых приключений в воздухе и море, Геракл попадает в Нью-Йорк. Местные горожане воспринимают юношу как превосходящего их в силе, но не по социальным навыкам. Из-за этого следует череда комичных ситуаций.

Геракл встречает невысокого парня по имени Претци. В итоге Геракл становится успешным рестлером.

Зевс наблюдает с неба за Гераклом. Ему стыдно, что Геракл творит на земле всякое непотребство. Из-за этого он обращается к Немезиде, чтобы та остановила Геракла.

А дальше боги Олимпа начинают борьбу и тяжбу с Гераклом.

Геракл или Геркулес?

В фильме Геркулес, а мы чаще говорим Геракл, так как это одно и то же. Геракл - так его называли древние греки. Геркулес - так его называли древние римляне.

В этом фильме вы можете не искать в титрах Шварценеггера. Все дело в том, что записан он там как Арнольд Стронг (псевдоним). Просто продюсер решил, что фамилия Шварценеггер очень плохо звучит по-английски (слишком сложно для рядового американца).

Между прочим, в фильме Арнольд говорит не своим голосом. У него был очень сильный австрийский акцент, а потому его пришлось переозвучить.

Затем Арнольд Шварценеггер называл этот фильм худшей своей работой в кино.

Наверное, так оно и есть - фильм получился весьма посредственным, так как был снят за небольшие деньги. Актерская игра - слабейшая, сюжет - простенький, ляпы - присутствуют. Фильм вообще напоминает студенческую постановку. Но в любом случае это первая работа будущего одного из самых известных актеров всей их Америки.

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Метки: Арнольд Шварценеггер   актер   кино   роль   фильм   фото   
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5  комментариев
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52k
dima423 Час назад
Ну это еще норм...Сталлоне вообще с порнушки начинал)
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28k
Ваня 44 минуты назад
ну и что?.. главное был дан старт, а остальное уже история...
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15k
ss 50 минут назад
А почему в трейлере упоминаются фильмы "Терминатор" и "Коннан-варвар"?... Как такое может быть? Или там о другом?
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Olxi

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