Как долго человек может жить без еды, воды и сна

Разумеется, зависит всё ещё и от состояния здоровья: возраст, запасы жира, общее самочувствие. Есть медицинское исследование, которое выявило, что взрослый человек может обойтись без пищи от 8 до 12 недель. Также зафиксированы случаи, когда люди могли продержаться и 25 недель.

Причём дело не только в голоде, а ещё и в обезвоживании, потому что голодный не так ощущает жажду. Иммунная система ослаблена, что может привести к большей вероятности заражения инфекциями, в том числе смертельными.

К летальному исходу приводит и дефицит витаминов. Когда человек долго голодает, то организм начинает "поедать" мышечный белок, в том числе и из сердца. К остановке сердца может привести дисбаланс электролитов и повреждение тканей.