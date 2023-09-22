FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5129 постов • 1083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
Как долго человек может жить без еды, воды и сна

Как долго человек может жить без еды, воды и сна

Автор:
22 сентября 2023 18:52
Сообщество : Факты
Метки: выживание   голод   жажда   здоровые   интересное   люди   сон   факты   эксперименты   экстрим   
2300
5

Это наши базовые потребности, которые отвечают не просто за наше состояние, а саму жизнь. Нередко люди оказываются в экстремальных условиях, где эти потребности становятся дефицитом.

Но сколько, на самом деле, человек сможет прожить без пищи, воды, воздуха или сна? Каковы риски, если убрать хотя бы одну из них?

×
×

Депривация сна приводит к замедленной работе ума, искажению реальности, низкой концентрации и снижению мотивации. Как следствие - общее ухудшение здоровья, апатия, депрессия и не конструктивное поведение.

Эксперименты показали, что люди могут не спать 8-10 дней без сильного ущерба для здоровья. Рекорд поставил 17-летний школьник, который не спал почти 11 дней. Это был эксперимент, проведённый в 1965 году.
Существуют довольно редкие расстройства, связанные со сном. Синдром Морвана, к примеру, когда человек может не спать несколько месяцев. Но пока так и не удалось выяснить, сколько именно люди могут не спать, чтобы это привело к летальному исходу.

Разумеется, зависит всё ещё и от состояния здоровья: возраст, запасы жира, общее самочувствие. Есть медицинское исследование, которое выявило, что взрослый человек может обойтись без пищи от 8 до 12 недель. Также зафиксированы случаи, когда люди могли продержаться и 25 недель.

Причём дело не только в голоде, а ещё и в обезвоживании, потому что голодный не так ощущает жажду. Иммунная система ослаблена, что может привести к большей вероятности заражения инфекциями, в том числе смертельными.
К летальному исходу приводит и дефицит витаминов. Когда человек долго голодает, то организм начинает "поедать" мышечный белок, в том числе и из сердца. К остановке сердца может привести дисбаланс электролитов и повреждение тканей.

Когда в мозг перестаёт поступать кислород наступает дефицит глюкозы, питающих клетки мозга.
Смерть головного мозга приходит через 5-6 минут после того, как останавливается сердце. Если помощь успеет за эти минуты, то клетки мозга серьёзно пострадают.

Люди способны тренироваться, чтобы использовать кислород как можно более эффективно. Мировой рекордсмен-фридайвер смог задержать дыхание на 22 минуты и 22 секунды и это практически не отразилось на здоровье.

Человек состоит из воды на 50-65% (зависит от пола, возраста и веса). Вода в организме нужна для переноса питательных веществ и кислорода по кровеносной системе, для охраны внутренних органов, для переваривания еды и для выведения жизнедеятельных отходов. Вода - это главное и умирать от обезвоживания по-настоящему мучительно.

Сначала человек испытывает страшную жажду. Почки начинают работать неправильно, так как у них нет достаточно жидкости для мочи. Кожа сухая, начинает трескаться, сухой кашель раздирает горло. Могут быть рвотные позывы из-за повышенной кислотности желудка.
Голова раскалывается от боли, язык распухает, высыхают глаза. Начинаются судороги, галлюцинации, а за ними кома и смерть.

Принято считать, что смерть от обезвоживания наступает уже через три дня. Но есть много зафиксированных случаев, когда люди могли продержаться неделю и даже дольше. Тут всё тоже зависит от общего состояния здоровья, веса, температуры и влажности окружающей среды.
18 дней без воды смог продержаться заключённый одной тюрьмы, о котором случайно забыли. Не исключено, что он лизал конденсат с каменных стен своей камеры и так мог продержаться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: выживание   голод   жажда   здоровые   интересное   люди   сон   факты   эксперименты   экстрим   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
118k
parallax Час назад
А без интернета сколько? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
114
Александра С Полчаса назад
Есть золотая тройка.
Без воздуха - три минуты.
Без воды - три дня.
Без еды - тридцать три дня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past 39 минут назад
Без сна Зависит от ситуации. Если все время находиться в активном состоянии это одно, а если отдыхать с закрытыми глазами без сна это другое.
Без еды не могу сказать не интересовался.
Без воздуха то же зависит от активности, полежать в бассейне или выплыть со дна условного озера.
Без воды сколько не слышал, но трое суток и кирдык... Хотя ввод воды не обязателен через рот, я например 4 дня лежал в реанимации и питался только капельницей. Кроме сухости во рту и повышенного желания попить никаких проблем не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Александра С Past Полчаса назад
У меня рекорд был. Чуток больше трое суток без сна. Ну его в Баню!
Нужно было кровь сдать, а я трое суток не спала. Врачи сказали, что кровь у меня как паста была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Guntis Zigurs 39 минут назад
478h
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38319



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в...
30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
Набирающие популярность в сообществах
«Я свободен»
«Я свободен»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Благотворительный турнир

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#позитив#аварии#история#СССР#Разное#полиция#шоу бизнес
#автомобили#животные#в мире#Прикол#люди#Автовсячина#Москва#подборка#отношения#улыбнуло
#автомир#интересно#Юмор#ДТП#авто аварии#кино#факты#фильм#Прошлое#Ynews
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Почему "ещё 5 минуточек" так вредны Почему "ещё 5 минуточек" так вредны Плюсы и минусы раздельного сна Плюсы и минусы раздельного сна Способен ли человек впасть в спячку Способен ли человек впасть в спячку 35 необыкновенных фактов обо всем на свете 35 необыкновенных фактов обо всем на свете Интересные факты о веснушках Интересные факты о веснушках

На что жалуетесь?

Вернуться