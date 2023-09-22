Как долго человек может жить без еды, воды и сна

Это наши базовые потребности, которые отвечают не просто за наше состояние, а саму жизнь. Нередко люди оказываются в экстремальных условиях, где эти потребности становятся дефицитом.
Но сколько, на самом деле, человек сможет прожить без пищи, воды, воздуха или сна? Каковы риски, если убрать хотя бы одну из них?
Депривация сна приводит к замедленной работе ума, искажению реальности, низкой концентрации и снижению мотивации. Как следствие - общее ухудшение здоровья, апатия, депрессия и не конструктивное поведение.
Эксперименты показали, что люди могут не спать 8-10 дней без сильного ущерба для здоровья. Рекорд поставил 17-летний школьник, который не спал почти 11 дней. Это был эксперимент, проведённый в 1965 году.
Существуют довольно редкие расстройства, связанные со сном. Синдром Морвана, к примеру, когда человек может не спать несколько месяцев. Но пока так и не удалось выяснить, сколько именно люди могут не спать, чтобы это привело к летальному исходу.
Разумеется, зависит всё ещё и от состояния здоровья: возраст, запасы жира, общее самочувствие. Есть медицинское исследование, которое выявило, что взрослый человек может обойтись без пищи от 8 до 12 недель. Также зафиксированы случаи, когда люди могли продержаться и 25 недель.
Причём дело не только в голоде, а ещё и в обезвоживании, потому что голодный не так ощущает жажду. Иммунная система ослаблена, что может привести к большей вероятности заражения инфекциями, в том числе смертельными.
К летальному исходу приводит и дефицит витаминов. Когда человек долго голодает, то организм начинает "поедать" мышечный белок, в том числе и из сердца. К остановке сердца может привести дисбаланс электролитов и повреждение тканей.
Когда в мозг перестаёт поступать кислород наступает дефицит глюкозы, питающих клетки мозга.
Смерть головного мозга приходит через 5-6 минут после того, как останавливается сердце. Если помощь успеет за эти минуты, то клетки мозга серьёзно пострадают.
Люди способны тренироваться, чтобы использовать кислород как можно более эффективно. Мировой рекордсмен-фридайвер смог задержать дыхание на 22 минуты и 22 секунды и это практически не отразилось на здоровье.
Человек состоит из воды на 50-65% (зависит от пола, возраста и веса). Вода в организме нужна для переноса питательных веществ и кислорода по кровеносной системе, для охраны внутренних органов, для переваривания еды и для выведения жизнедеятельных отходов. Вода - это главное и умирать от обезвоживания по-настоящему мучительно.
Сначала человек испытывает страшную жажду. Почки начинают работать неправильно, так как у них нет достаточно жидкости для мочи. Кожа сухая, начинает трескаться, сухой кашель раздирает горло. Могут быть рвотные позывы из-за повышенной кислотности желудка.
Голова раскалывается от боли, язык распухает, высыхают глаза. Начинаются судороги, галлюцинации, а за ними кома и смерть.
Принято считать, что смерть от обезвоживания наступает уже через три дня. Но есть много зафиксированных случаев, когда люди могли продержаться неделю и даже дольше. Тут всё тоже зависит от общего состояния здоровья, веса, температуры и влажности окружающей среды.
18 дней без воды смог продержаться заключённый одной тюрьмы, о котором случайно забыли. Не исключено, что он лизал конденсат с каменных стен своей камеры и так мог продержаться.
Источник:
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Без воздуха - три минуты.
Без воды - три дня.
Без еды - тридцать три дня.
Без еды не могу сказать не интересовался.
Без воздуха то же зависит от активности, полежать в бассейне или выплыть со дна условного озера.
Без воды сколько не слышал, но трое суток и кирдык... Хотя ввод воды не обязателен через рот, я например 4 дня лежал в реанимации и питался только капельницей. Кроме сухости во рту и повышенного желания попить никаких проблем не было.
Нужно было кровь сдать, а я трое суток не спала. Врачи сказали, что кровь у меня как паста была.