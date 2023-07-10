Как в СССР учёные проводили эксперименты над приматами

Ранее подобные эксперименты проводились только в лабораторных условиях. Но в какой-то момент один из сотрудников написал донос на Фирсова. В результате учёного уволили, и эксперимент прервали. Впрочем, позднее Фирсов возобновил свои изыскания на острове, но он уже был на территории Ленинградского парка культуры и отдыха. Фирсов считал, что подобные эксперименты могут быть применены и к людям, особенно в раннем возрасте, поскольку люди быстро адаптируются к новым условиям.

Интересно отметить, что американский приматологический центр провел аналогичный эксперимент, выпустив в штате Джорджия на волю двух шимпанзе. Но этот эксперимент полностью провалился, и, к сожалению, оба примата погибли.