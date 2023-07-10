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Как в СССР учёные проводили эксперименты над приматами

Как в СССР учёные проводили эксперименты над приматами

Автор:
10 июля 2023 19:44
Сообщество : RealFishki
Метки: Шимпанзе   животные   интересное   наука   опыты   ученые   эксперименты   
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В СССР проводились многочисленные эксперименты над животными, включая те, которые сегодня могут вызывать вопросы в отношении их гуманности. В 1972 году приматолог Леонид Александрович Фирсов решил провести уникальное исследование, целью которого было изучение способности шимпанзе выживать на необитаемом острове в условиях, наиболее приближенных к дикой природе.

Для этого эксперимента взяли двух годовалых шимпанзе и их высадили на безлюдный остров Ущо в Псковской области. Фирсов предполагал, что приматы смогут полностью привыкнуть к новым условиям.
Перед экспериментом эти обезьянки жили в Ленинградском зоопарке. Их привезли на остров, а сотрудники лаборатории поселились неподалёку, чтобы в случае необходимости оказать им помощь. Учёных поразило, насколько быстро шимпанзе смогли адаптироваться: их шерсть стала гуще, а ранки заживали уже через несколько дней. В то время как сотрудники лаборатории страдали от болезней, холода и повышенной влажности.

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Исследователи даже привезли с собой продукты для обезьян, но приматы предпочли собирать пищу самостоятельно. Они собирали ягоды, фрукты, а также улиток и муравьев. Интересно, что шимпанзе не проявляли никакого интереса к ядовитым грибам или ягодам, что стало настоящей загадкой для учёных.
Шимпанзе быстро адаптировались к жизни на острове и прекрасно себя чувствовали. Фирсов провел несколько экспериментов на острове до 1986 года, изучая поведение и способности обезьян к выживанию, а также их умение решать поставленные перед ними задачи. Интересно было бы услышать мнение Фирсова о бабуине.

Ранее подобные эксперименты проводились только в лабораторных условиях. Но в какой-то момент один из сотрудников написал донос на Фирсова. В результате учёного уволили, и эксперимент прервали. Впрочем, позднее Фирсов возобновил свои изыскания на острове, но он уже был на территории Ленинградского парка культуры и отдыха. Фирсов считал, что подобные эксперименты могут быть применены и к людям, особенно в раннем возрасте, поскольку люди быстро адаптируются к новым условиям.
Интересно отметить, что американский приматологический центр провел аналогичный эксперимент, выпустив в штате Джорджия на волю двух шимпанзе. Но этот эксперимент полностью провалился, и, к сожалению, оба примата погибли.

Леонид Александрович Фирсов продолжал свои эксперименты, считая, что неудача американского эксперимента была случайной. Он доказал, что шимпанзе способны адаптироваться к дикой природе. К сожалению, в 2006 году профессор скончался. Ему было 86 лет.
Кстати, Фирсов был не первым исследователем, занимающимся изучением приматов. Еще в 1938 году американские ученые высадили несколько сотен макак на остров в Карибском море. Этот остров был прозван "остров обезьян", и его наблюдение стало работой русского приматолога Михаила Томлина и его жены Евгении, которые на протяжении длительного времени оставались на острове единственными людьми.

Также в СССР, конкретно в Сухуми, был создан заповедник обезьян, в котором открыли исследовательский центр. Этот центр считается одним из самых старых в мире и был основан 24 августа 1927 года.

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Метки: Шимпанзе   животные   интересное   наука   опыты   ученые   эксперименты   
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8  комментариев
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19k
Bill 4 часа назад
Сейсчас в США опыты над приматами горяздо интереснее.
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Babangdida 48 минут назад
https://life.ru/p/1239163https://life.ru/p/1239163
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52k
stabskapitan 2 часа назад
Статья интересная, но с первого предложения вызывает негатив, от столь тонкой манипуляции. (Для справки, опыты над животными не гуманны в независимости от страны)
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1k
muhandes 4 часа назад
"Интересно было бы услышать мнение Фирсова о бабуине".
Все элементарно - шимпанзе стали бабуинами, поэтому и выжили ;)
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3k
Alex 4 часа назад
Доэксперементировались, по улице пройти нельзя. От макак не протолкнуться.
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